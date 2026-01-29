Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Mùa hoa anh đào 'nhuộm hồng' Đà Lạt

16:34 29/01/2026
Đà Lạt những ngày này trở nên rực rỡ hơn khi mùa hoa anh đào bước vào thời điểm nở rộ, nhuộm hồng nhiều tuyến đường và điểm đến quen thuộc, thu hút đông đảo du khách tìm về chiêm ngưỡng và ghi lại khoảnh khắc đẹp đầu năm.

Những ngày đầu năm, Đà Lạt khoác lên mình tấm áo mới khi hoa anh đào đồng loạt bung nở, nhuộm hồng nhiều tuyến đường, triền đồi và khu dân cư. Sắc hoa mong manh, dịu dàng giữa tiết trời se lạnh đã tạo nên khung cảnh lãng mạn, khiến thành phố ngàn hoa trở thành điểm đến hút khách bậc nhất dịp này.

Mùa hoa anh đào 'nhuộm hồng' Đà Lạt Ảnh 1
Những con đường rợp bóng hoa anh đào ở Đà Lạt. Nguồn ảnh: Page Yêu Đà Lạt Những con đường rợp bóng hoa anh đào ở Đà Lạt. Nguồn ảnh: Page Yêu Đà Lạt

Khác với hoa anh đào ở Nhật Bản, anh đào Đà Lạt là giống mai anh đào, có cánh mỏng, màu hồng phớt và nở rộ vào khoảng cuối tháng 1 đến hết tháng 2 hằng năm, tùy thời tiết. Khi nắng nhẹ xuất hiện, những tán cây trụi lá bỗng phủ kín hoa, tạo nên khung cảnh nên thơ đặc trưng chỉ có ở cao nguyên Lâm Viên.

 
Mùa hoa anh đào 'nhuộm hồng' Đà Lạt Ảnh 3
Trên đường Hùng Vương, những cây hoa anh đào khoe sắc. Nguồn ảnh: Page Yêu Đà Lạt Trên đường Hùng Vương, những cây hoa anh đào khoe sắc. Nguồn ảnh: Page Yêu Đà Lạt

Nhiều địa điểm quen thuộc như hồ Xuân Hương, đường Trần Hưng Đạo, khu vực dốc Đa Quý, hồ Tuyền Lâm hay các cung đường ngoại ô đều trở thành “điểm check-in” lý tưởng. Du khách và người dân địa phương không khỏi thích thú khi chỉ cần dạo bước chậm rãi cũng có thể bắt trọn khoảnh khắc Đà Lạt đẹp như tranh vẽ.

 
Mùa hoa anh đào 'nhuộm hồng' Đà Lạt Ảnh 5
Mùa hoa anh đào 'nhuộm hồng' Đà Lạt Ảnh 6
Hoa anh đào 'nhuộm hồng' nhiều con đường, tuyến phố ở Đà Lạt. Nguồn ảnh: Khánh Trương/Page Yêu Đà Lạt Hoa anh đào "nhuộm hồng" nhiều con đường, tuyến phố ở Đà Lạt. Nguồn ảnh: Khánh Trương/Page Yêu Đà Lạt

Theo người dân bản địa, thời điểm hoa anh đào nở đẹp nhất thường rơi vào buổi sáng sớm, khi sương còn vương nhẹ trên cánh hoa và ánh nắng vừa đủ để tôn lên sắc hồng tinh khôi. Đây cũng là lúc Đà Lạt mang vẻ đẹp yên bình, chậm rãi, rất khác với nhịp sống hối hả thường ngày.

Mùa hoa anh đào 'nhuộm hồng' Đà Lạt Ảnh 8
Mùa hoa anh đào 'nhuộm hồng' Đà Lạt Ảnh 9
Sắc hồng tinh khôi của hoa anh đào, làm xiêu lòng du khách khi ghé thăm Đà Lạt mùa này. Nguồn ảnh: Page Yêu Đà Lạt Sắc hồng tinh khôi của hoa anh đào, làm xiêu lòng du khách khi ghé thăm Đà Lạt mùa này. Nguồn ảnh: Page Yêu Đà Lạt

Mùa hoa anh đào không chỉ mang đến trải nghiệm thị giác mà còn góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho Du lịch Đà Lạt đầu năm. Nhiều du khách lựa chọn lên phố núi vào thời điểm này để kết hợp nghỉ dưỡng, chụp ảnh và tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ – điều làm nên thương hiệu riêng của thành phố sương mù.

