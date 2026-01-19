Đi Đà Lạt ở đâu? Điểm danh những khách sạn hứa hẹn “gây sốt” trên Traveloka

Đà Lạt luôn có cách khiến người ta muốn quay lại. Không chỉ bởi khí hậu mát mẻ hay cảnh sắc lãng mạn quen thuộc, mà còn bởi mỗi chuyến đi đến đây đều mang một màu sắc khác nhau. Một khách sạn phù hợp có thể biến chuyến đi ngắn ngày thành kỳ nghỉ đáng nhớ, thậm chí là lý do để quay lại thành phố này thêm nhiều lần nữa.

Khách sạn cao cấp giữa trung tâm thành phố

Với nhiều du khách, đặc biệt là người đi Du lịch ngắn ngày hoặc kết hợp công tác, việc nghỉ ngơi tại trung tâm thành phố luôn là ưu tiên hàng đầu. Không cần di chuyển quá xa, chỉ vài phút là có thể đi đến các điểm tham quan, ăn uống và mua sắm.

Trong đó, MerPerle Dalat Hotel vẫn luôn giữ vững vị thế hàng đầu, là biểu tượng của sự hiện đại, sang trọng, xa hoa bậc nhất. Khách sạn 5 sao này nằm trên trục đường lớn, chỉ cách hồ Xuân Hương, quảng trường Lâm Viên và chợ Đà Lạt chỉ vài phút đi bộ. MerPerle Dalat được thiết kế theo Phong cách hiện đại, tinh tế, đề cao sự tiện nghi và không gian nghỉ dưỡng. Hệ thống phòng nghỉ rộng rãi, nội thất trang nhã cùng các tiện ích như nhà hàng, spa và phòng hội nghị giúp nơi đây đáp ứng mọi nhu cầu công tác hay du lịch.