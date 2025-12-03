'Nghe Phú Quốc mất điện, nhiều khách hủy phòng'

Trước sự cố đứt cáp ngầm vượt biển Phú Quốc, bên cạnh các khó khăn về vận hành, chi phí tăng cao, nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn còn đối diện với tình trạng hủy phòng.

Nhóm du khách ngắm hoàng hôn tại beach bar (bar bãi biển) nằm bên bờ biển bãi Trường (đặc khu Phú Quốc), tháng 6/2023. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngay sau khi một số khu vực thuộc đặc khu

Khu nghỉ dưỡng có không gian gần gũi thiên nhiên, thu hút du khách quốc tế từ nhiều quốc gia. Khách có thể trải nghiệm vẽ nón lá, bơi lội, chèo SUP tại khu nghỉ. Ảnh: Mai Phuong Resort Phu Quoc.

Dù tiết kiệm tối đa, mỗi ngày resort vẫn phải chi 5-7 triệu đồng cho nhiên liệu máy phát. "Thời điểm này, không nói chuyện lời hay lỗ nữa. Mục tiêu của chúng tôi chỉ là đảm bảo khách có điện, có nước, để họ không khó chịu. Đi nghỉ dưỡng mà mất điện, mất nước là không thể chấp nhận được", ông nhấn mạnh.

Khuôn viên rộng giúp khu đặt máy phát nằm xa khu nghỉ, giảm phần nào tiếng ồn, song nỗi lo về trải nghiệm của khách vẫn thường trực.

Tọa lạc tại khu vực Suối Mây, (Dương Tơ, Phú Quốc cũ), Santa Garden Resort cũng rơi vào tình trạng tương tự. Chạy máy phát công suất lớn cho 53 phòng khiến chi phí vận hành đội lên nhanh chóng, trong khi tiếng ồn và thời gian nghỉ máy bắt buộc tạo ra không ít phiền toái cho khách.

"Khách đến Du lịch, họ trả tiền cho dịch vụ chứ không phải sự thông cảm. Chỉ cần mất điện 1-2 tiếng vì máy nghỉ thôi cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm. Hậu quả dài hạn là họ có thể để lại đánh giá xấu, làm ảnh hưởng tới đơn vị và cả hình ảnh du lịch địa phương", bà Ty Nguyễn cho biết. Hai ngày qua, resort này đã chi khoảng 5 triệu đồng cho nhiên liệu máy phát.

Đến Phú Quốc đúng thời điểm đảo mất điện, gia đình Hiệp My, du khách Hà Nội, cho rằng đây là sự cố ngoài ý muốn nên không thể trách ai được. Hiệp cho biết trải nghiệm của họ không bị ảnh hưởng nhiều do dành phần lớn thời gian đi chơi ngoài trời.

"Thời tiết Phú Quốc đang rất đẹp, gió mát nên không quá khó chịu. Tối về phòng thì khách sạn đã có điện", Hiệp chia sẻ. Trong chuyến đi này, gia đình lưu trú 2 đêm ở Nam đảo, 1 đêm ở Dương Đông cũ.

Cặp đôi du khách lưu trú tại Dương Đông được một ngày thì khu vực mất điện, song trải nghiệm không bị ảnh hưởng nhiều vì phần lớn thời gian khám phá cảnh quan bên ngoài. Ảnh: Hiệp My Family.

Đây là lần thứ 3 gia đình anh trở lại đảo. So với các chuyến đi tour trước đó, chuyến đi tự túc lần này mang lại cảm giác thoải mái hơn. Anh cho biết mỗi lần quay trở lại, đảo có thêm nhiều địa điểm để vui chơi, trải nghiệm, song tour một số dịch vụ đảo không còn hoang sơ như lần đầu, đặc biệt là tour khám phá các đảo.

Công ty Điện lực An Giang đã cô lập tuyến cáp ngầm để kiểm tra và huy động tối đa nhân lực, thiết bị chuyên dụng và thực hiện điều tiết phụ tải, ưu tiên cấp điện cho khu vực trung tâm và các cơ sở hạ tầng quan trọng, song việc khôi phục hoàn toàn vẫn cần thêm thời gian.

Sự cố mất điện diễn ra vào đúng thời điểm Phú Quốc bước vào mùa đẹp nhất, khi biển êm và ít chịu tác động của gió mùa đông bắc. Đây cũng là mùa khách từ Đông Âu, Nga, Hàn Quốc… tìm đến các vùng biển ấm để nghỉ đông, tạo nên lượng khách tăng trưởng mạnh cho đảo ngọc.

Trong 11 tháng đầu năm, Phú Quốc đón gần 7,6 triệu lượt khách, tăng 35,2% so với cùng kỳ. Riêng khách quốc tế đạt 1,86 triệu lượt, tăng 93,6%, vượt xa kế hoạch cả năm. Tổng thu du lịch ước đạt 43.879 tỷ đồng, tăng 104% so với năm 2024.

Lợi thế biển đẹp, chính sách miễn thị thực 30 ngày và mạng lưới đường bay thẳng ngày càng mở rộng giúp Phú Quốc thu hút du khách từ hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ như Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Kazakhstan, Dubai, Uzbekistan, Singapore, Ấn Độ, Nga...