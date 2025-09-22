Thế hệ chuộng team building phong cách 'hardcore'

Thay vì tận hưởng không gian tiện nghi trong những chuyến nghỉ dưỡng, nhiều người tìm đến những hoạt động đầy thử thách như trekking, leo núi hay đạp xe đường dài.

Team building từng đồng nghĩa với resort sang trọng, tiệc tùng thịnh soạn hay những trò chơi nhẹ nhàng vui nhộn. Nhưng giờ đây, thế hệ trẻ đang viết lại khái niệm ấy theo cách của riêng mình: Bỏ lại sau lưng sự thoải mái để bước vào rừng sâu, băng qua những cung đường mòn ít ai đặt chân đến, hay đạp xe hàng chục cây số.

Với họ, team building không chỉ là vui chơi, mà còn là thử thách thể lực, rèn sức bền và tạo nên sự gắn kết bền chặt qua từng nhịp bước.

Khi dân công sở chuộng các hoạt động hardcore

Từ trung tâm xã Đăk Tô (Quảng Ngãi - Kon Tum cũ) đến thác Siu Puông khoảng 7 km. Từ 5h sáng, Lê Đình Trung, 27 tuổi (TP.HCM) đã cùng đồng đội băng qua đồi cỏ xanh mướt, rồi men theo con đường nhỏ xuyên qua cánh rừng thông. Dừng chân nghỉ ngơi tại khu lán trại giữa lưng chừng rừng, anh cùng cả đoàn tiếp tục đi bộ thêm khoảng 700 m sẽ được chiêm ngưỡng thác nước bảy tầng. Từ chân thác, cả đoàn tiếp tục băng rừng, vượt suối, từng bước chinh phục đỉnh thác Siu Puông. Khởi hành từ tờ mờ sáng và trở về khi mặt trời dần xuống núi, tổng quãng đường mà anh và các đồng nghiệp đã đi qua là 19 km.

Dù đã trở lại cuộc sống thường nhật sau vài tháng kể từ chuyến team building chẳng giống ai ấy, đến nay, Đình Trung vẫn chưa thôi bồi hồi khi nhớ lại: “Cung đường dốc gần như thẳng đứng, trơn trượt. Tôi cùng đồng đội nắm tay nhau, người này kéo người kia, hỗ trợ từng bước một để vượt qua. Khi đứng trước dòng thác Siu Puông hùng vĩ, cảm giác chiến thắng xen lẫn niềm vui sướng, đó là khoảnh khắc tôi nhận ra rằng, chỉ cần đồng lòng, không có thử thách nào là không thể vượt qua".

Là nhân sự gắn bó 5 năm với một công ty Công nghệ, Đình Trung đã cùng đồng nghiệp trải qua nhiều hành trình trekking (đi bộ đường dài): từ những ngày đắm mình trong biển mây Tây Bắc trên Fansipan (Lào Cai), chinh phục dãy Bạch Mã (Huế), cho đến Siu Puông. Với anh, mỗi chuyến đi là một dấu mốc đáng nhớ.

“Mỗi năm, chúng tôi khám phá một cung đường mới, mỗi nơi mang đến thử thách khác biệt. Quan trọng hơn cả, những chuyến đi giúp chúng tôi thắt chặt tình cảm, chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ, mệt mỏi và học được nhiều bài học sâu sắc về sự kiên trì và đoàn kết”, Đình Trung cho biết.

Lê Đình Trung trong một chuyến trek cùng công ty.

Tương tự, Huỳnh Như, 25 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM, cũng từng không tin nổi “team building mà lại hành xác”. Nhớ về chuyến đi trek Tà Năng - Phan Dũng đầu tiên của mình với công ty, cô bạn chia sẻ: “Vừa đi được 2 km đầu tiên, chân mình đã rã rời, càng về sau gần như không còn cảm giác nữa. Nhưng trong cái mệt bở hơi tai ấy, mình tìm được khoảnh khắc hiếm hoi để bỏ lại KPI, deadline phía sau, thực sự hòa vào thiên nhiên. Và khi có đồng đội kiên nhẫn dìu từng bước để chạm đến đỉnh núi, ngắm nhìn đất trời từ độ cao khác biệt, trong mình dâng lên cảm giác tự hào xen lẫn thảnh thơi thật khó quên”.

Chuyến đi “định mệnh” ấy đã thay đổi hoàn toàn nhận thức về team building của Như và đồng nghiệp. Và dù công nhận là cực khổ, nhưng từ đó, khi nhắc đến team building, mọi người lại hướng đến các hoạt động thể chất như chạy bộ, đạp xe, trekking.

Những năm gần đây, các hoạt động thể chất như chạy chạy bộ, trekking, leo núi, đạp xe dần lan tỏa và trở thành một Xu hướng toàn cầu trong môi trường công sở.

Lý do team building “hardcore” được ưa chuộng?

Trong bối cảnh dân văn phòng phải đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe từ việc ngồi lâu và ít vận động, các hoạt động thể chất như trekking, leo núi, đạp xe, chạy bộ trở thành lựa chọn lý tưởng. Không chỉ mang lại lợi ích về thể lực, các hoạt động này còn giúp nhân sự rèn luyện sự kiên trì, sức bền và tinh thần không bỏ cuộc. Một số tập đoàn toàn cầu như Nike, Decathlon, Microsoft, Google… thậm chí còn tổ chức giải chạy, đạp xe, hoạt động leo núi, cắm trại, coi đó là cách quan trọng để xây dựng lối sống và văn hóa làm việc lành mạnh.

Mặt khác, các hoạt động thể chất là cơ hội giúp nhân sự hòa mình với thiên nhiên. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng khi ở trong môi trường tự nhiên, não bộ tiết ra sóng alpha, giúp làm dịu căng thẳng, giảm lo âu và khơi gợi sự sáng tạo. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh công việc hiện nay, khi chúng ta phải liên tục tập trung trước nhiều kênh thông tin số hóa.

Nghiên cứu “Creativity in the wild: Improving creative reasoning through immersion in natural settings” (Tạm dịch: “Sáng tạo giữa thiên nhiên: Nâng cao tư duy sáng tạo thông qua việc đắm mình trong môi trường tự nhiên”) vào năm 2012 của giáo sư David Strayer (Đại học Utah, Mỹ) thực hiện trên một nhóm người đi bộ đường dài, trong điều kiện hoàn toàn tách biệt khỏi công nghệ và chỉ sống giữa thiên nhiên, đã chỉ ra rằng chỉ sau vài ngày, khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề của họ tăng lên rõ rệt.

Với các công ty, tập đoàn, việc tạo điều kiện cho nhân viên tham gia hoạt động ngoài trời không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công việc, mà còn xây dựng tinh thần đồng đội, tạo năng lượng tích cực và khả năng thích ứng tốt hơn với thử thách.

Đặc biệt ở các công ty công nghệ, start-up, nơi tập hợp thế hệ nhân sự trẻ trung, năng động, luôn đối mặt với tốc độ và áp lực cao - vượt qua những cung đường cheo leo trắc trở cũng được ví như chính quá trình xây dựng và phát triển một tổ chức. Có lúc mệt mỏi, gian nan, nhưng khi đồng đội cùng đồng lòng, thành quả cuối cùng là niềm tự hào tập thể.

Bởi lẽ đó, với thế hệ trẻ, team building hardcore không chỉ là trải nghiệm vận động, mà còn là hành trình biểu tượng: Mỗi bước đi lên núi cũng chính là bước tiến trên con đường sự nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, hệ sinh thái công nghệ Zalo là một trong những tổ chức tiên phong đưa trekking vào văn hóa doanh nghiệp. Bắt đầu từ năm 2011 đến nay, trekking luôn là hoạt động văn hóa chính trong các chuyến team building thường niên của các phòng ban. Đặc biệt, mỗi năm nhân dịp sinh nhật Zalo, đội ngũ lãnh đạo cấp cao lại khoác balo, khăn gói lên đường, chinh phục những cung đường, đỉnh cao mới.

Hơn 18 năm khởi dựng và phát triển, Zalo coi tinh thần embracing challenges (đón nhận thách thức) như kim chỉ nam cho mọi hoạt động của tổ chức, và hoạt động văn hóa trekking trở thành biểu tượng trực quan cho tinh thần đó. Mỗi cung đường, mỗi đỉnh cao chinh phục đều tương tự như hành trình Zalo phát triển các sản phẩm công nghệ phục vụ hơn 78 triệu người dùng Việt: Tuy vất vả, nhưng với sự kiền trì, bền bỉ và tinh thần đón nhận thách thức, thành quả cuối cùng nhận được sẽ rất ngọt ngào.

Từng chia sẻ với Nikkei, ông Vương Quang Khải, Nhà sáng lập Zalo, cho biết: “Xây dựng các sản phẩm Internet cũng khá giống việc leo núi. (Lúc đầu) thường mệt và không vui. Nhiều lúc bạn thấy ghét bản thân mình. Nhưng cuối cùng nhìn lại, chúng tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc".

Có thể nói, teambuilding hardcore phản ánh tinh thần thế hệ mới: Dám thử thách, dám bứt phá, dám bước ra khỏi vùng an toàn để rèn luyện sức khỏe, đồng thời nuôi dưỡng ý chí và sự gắn kết. Đó cũng chính là tinh thần của những doanh nghiệp đang không ngừng kiến tạo và phát triển: Coi thử thách là chất xúc tác để trưởng thành, coi hành trình gian nan là cơ hội để đồng đội thêm bền chặt và tiến xa hơn cùng nhau.