Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. THỂ THAO
  3. Bóng đá

HLV Thái Lan không quên được thất bại trước Việt Nam

20:54 29/12/2025
U23 Thái Lan bước vào buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, HLV Thawatchai vẫn chưa quên thất bại trước Việt Nam.

Chiều nay, U23 Thái Lan đã có buổi tập đầu tiên trong đợt hội quân nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026 tổ chức tại Saudi Arabia. Buổi tập có tổng cộng 22 cầu thủ tham dự, nội dung chủ yếu xoay quanh phục hồi thể lực và ôn lại các ý tưởng, nguyên tắc thi đấu đã được rèn luyện thời gian qua.

 

Trước buổi tập, HLV trưởng Thawatchai Damrong-Ongtrakul chia sẻ: “Hôm nay là ngày hội quân đầu tiên để chuẩn bị cho giải U23 châu Á tại Saudi Arabia. Chúng tôi dự kiến lên đường ngày 3/1. Hiện chỉ thiếu một cầu thủ vì vừa thi đấu cho CLB và sẽ nhập hội quân vào ngày mai, còn lại 22 cầu thủ đã có mặt đầy đủ”.

U23 Thái Lan bước vào buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, HLV Thawatchai vẫn chưa quên thất bại trước Việt Nam. Ảnh: FAT U23 Thái Lan bước vào buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, HLV Thawatchai vẫn chưa quên thất bại trước Việt Nam. Ảnh: FAT
 

HLV U23 Thái Lan nhấn mạnh mục tiêu rõ ràng: “Chúng tôi luôn có mục tiêu khi ra sân. Việc đối đầu các đội mạnh như Australia, Iraq hay Trung Quốc sẽ mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt về kinh nghiệm. Nhưng U23 Thái Lan vẫn đặt chỉ tiêu về mặt thành tích trước mắt là lọt vào tứ kết. Chúng tôi đã chuẩn bị gần 6 tháng, dù mất nhiều trụ cột so với vòng loại và SEA Games, nhưng các cầu thủ mới đều có tiềm năng”

“Tôi muốn họ giữ niềm tin, tự hào khi khoác áo đội tuyển và tiếp tục tiến lên sau thất bại tại SEA Games”, HLV U23 Thái Lan vẫn nhớ về thất bại 2-3 trước Việt Nam ở chung kết SEA Games 33.

HLV Thawatchai thừa nhận đội chịu ảnh hưởng lớn về lực lượng: “Chúng tôi tưởng chỉ thiếu 3 - 4 người, nhưng thực tế vắng tới khoảng 8 trụ cột so với giai đoạn chuẩn bị trước. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho lớp cầu thủ mới. Nếu họ tích lũy kinh nghiệm ở giải châu Á, tương lai họ hoàn toàn có thể trở thành nòng cốt của Bóng đá Thái Lan”.

Ông cho biết AFC và bộ phận kỹ thuật đang xây dựng hệ thống thống kê dài hạn: “Chúng tôi muốn lưu lại dữ liệu để các thế hệ sau có thể kế thừa. Ai thể hiện tốt ở các giải trẻ sẽ có cơ hội lên đội tuyển quốc gia”.

Tiền vệ Ikhlas Sanhon nói: “Tôi phải cố gắng học hỏi từ cả đàn anh lẫn tân binh. Chất lượng giải đấu sẽ rất cao, nhưng tôi tin U23 Thái Lan có thể cạnh tranh. Nếu có cơ hội ra sân, tôi sẽ nỗ lực tối đa. Mục tiêu cá nhân của tôi là cùng đội lọt vào tứ kết”.

 

Theo kế hoạch, U23 Thái Lan sẽ tập trung đến ngày 3/1/2026 rồi bay sang Saudi Arabia để bước vào giải đấu. Giải U23 châu Á 2026 không tính suất dự Olympic, nhưng ảnh hưởng đến việc xếp hạt giống cho vòng loại U23 châu Á 2028, giải đấu quyết định suất dự Olympic Los Angeles 2032.

Lịch thi đấu vòng bảng của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2026:

Ngày 8/1/2026: Australia - Thái Lan

Ngày 11/1/2026: Thái Lan và Iraq

Ngày 14/1/2026: Thái Lan và Trung Quốc

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/sao-sport/hlv-thai-lan-khong-quen-duoc-that-bai-truoc-viet-nam-202512291957263516.html
Cùng chủ đề
'Người hùng' Thanh Nhàn tiết lộ câu nói của HLV Kim Sang Sik lúc thua 0-2 Bóng đá
'Người hùng' Thanh Nhàn tiết lộ câu nói của HLV Kim Sang Sik lúc thua 0-2

HLV Kim Sang Sik đã truyền lửa cho U22 Việt Nam tại chung kết SEA Games 33.

Báo Thái Lan nói thật về chức vô địch của U22 Việt Nam Bóng đá
Báo Thái Lan nói thật về chức vô địch của U22 Việt Nam

Truyền thông Thái Lan đã ngợi khen chức vô địch của U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam vô địch khi ngược dòng ngoạn mục trước Thái Lan Bóng đá
U22 Việt Nam vô địch khi ngược dòng ngoạn mục trước Thái Lan

U22 Việt Nam tạo màn lội ngược dòng ngoạn mục trước U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games...

Thái Lan chỉ ra 2 yếu tố để đánh bại U22 Việt Nam Bóng đá
Thái Lan chỉ ra 2 yếu tố để đánh bại U22 Việt Nam

Khonkhana chỉ ra 2 yếu tố quyết định trận Thái Lan và Việt Nam ở chung kết SEA Games 2025

Vì sao tuyển nữ Việt Nam không khiếu nại trọng tài người Lào Bóng đá
Vì sao tuyển nữ Việt Nam không khiếu nại trọng tài người Lào

Nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam nên gửi đơn khiếu nại trọng tài để đòi lại...

Tuyển nữ Việt Nam đã quá tuyệt vời, HCV bị cướp nhưng bản lĩnh thì không! Bóng đá
Tuyển nữ Việt Nam đã quá tuyệt vời, HCV bị cướp nhưng bản lĩnh thì không!

Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 khép lại trong nỗi nghẹn ngào kéo dài với tuyển nữ...

Mới cập nhật
Ra mắt Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn – Đá quý PINI Việt Nam

Ra mắt Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn – Đá quý PINI Việt Nam

TS. Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn và Đá quý Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên...

4 giờ trước Tin Tức

Zalo đòi thu thập thông tin người dùng: Bộ Công Thương làm việc với VNG

Zalo đòi thu thập thông tin người dùng: Bộ Công Thương làm việc với VNG

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) dự kiến làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (VNG, đơn vị sở hữu nền tảng Zalo) vào sáng 31/12.

4 giờ trước Pháp luật

Đây mới là vai phản diện điên rồ nhất lịch sử Avatar

Đây mới là vai phản diện điên rồ nhất lịch sử Avatar

Avatar 3 mang đến một phản diện mới đủ sức khiến đại tá Miles Quaritch lu mờ, mở ra chương đen tối và táo bạo nhất của vũ trụ Pandora.

4 giờ trước Phim

Thanh niên đang ngồi đợi cắt tóc, diễn biến tiếp đó khiến ai cũng bất ngờ

Thanh niên đang ngồi đợi cắt tóc, diễn biến tiếp đó khiến ai cũng bất ngờ

Đến chính bản thân nam thanh niên cũng không ngờ mình lại rơi vào tình huống trớ trêu này.

4 giờ trước Chuyện lạ

Bạc sắp vượt Nvidia thành tài sản giá trị thứ 2 thế giới

Bạc sắp vượt Nvidia thành tài sản giá trị thứ 2 thế giới

Từ đầu năm đến nay, giá bạc đã tăng gần 170%, được hỗ trợ bởi nhu cầu đầu tư mạnh mẽ và tình trạng nguồn cung thắt chặt, qua đó đẩy vốn hóa của bạc tiến sát hãng chip Nvidia.

4 giờ trước Khám phá

Diva Hồng Nhung, Hà Trần không nhận được cát-xê, đau lòng khi đêm nhạc bị hủy

Diva Hồng Nhung, Hà Trần không nhận được cát-xê, đau lòng khi đêm nhạc bị hủy

Diva Hồng Nhung có chia sẻ khiến nhiều khán giả đồng cảm.

4 giờ trước Âm nhạc

Thời tiết đêm Giao thừa Tết Dương lịch 2026 trên cả nước sẽ ra sao?

Thời tiết đêm Giao thừa Tết Dương lịch 2026 trên cả nước sẽ ra sao?

Theo dự báo, thời tiết trên cả nước trong dịp Tết Dương lịch 2026 (từ 31/12/2025 đến 04/01/2026) có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng.

4 giờ trước Đời sống

Trang Thông tin Chính phủ: Đơn vị tổ chức show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật

Trang Thông tin Chính phủ: Đơn vị tổ chức show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật

Trang Thông tin Chính phủ đã chính thức đăng tải thông tin liên quan đến vụ hoãn đột ngột chương trình biểu diễn nghệ thuật Về Đây Bốn Cánh Chim Trời.

4 giờ trước Âm nhạc

Sương mù ô nhiễm bao phủ Hà Nội từ sáng tới chiều

Sương mù ô nhiễm bao phủ Hà Nội từ sáng tới chiều

Ngày 29/12, TP. Hà Nội chìm trong làn sương đục ngầu, các tòa nhà bị che phủ trong bụi mịn và sương mù, chất lượng không khí ở mức xấu, đe dọa sức khỏe của người dân.

4 giờ trước Đời sống

Ai được nghỉ Tết Dương lịch 2026 4 ngày?

Ai được nghỉ Tết Dương lịch 2026 4 ngày?

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 được nhiều người lao động quan tâm, đặc biệt số ngày nghỉ và đối tượng được hoán đổi nghỉ 4 ngày liên tục.

13 giờ trước Đời sống