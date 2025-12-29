HLV Thái Lan không quên được thất bại trước Việt Nam

U23 Thái Lan bước vào buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, HLV Thawatchai vẫn chưa quên thất bại trước Việt Nam.

Chiều nay, U23 Thái Lan đã có buổi tập đầu tiên trong đợt hội quân nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026 tổ chức tại Saudi Arabia. Buổi tập có tổng cộng 22 cầu thủ tham dự, nội dung chủ yếu xoay quanh phục hồi thể lực và ôn lại các ý tưởng, nguyên tắc thi đấu đã được rèn luyện thời gian qua.

Trước buổi tập, HLV trưởng Thawatchai Damrong-Ongtrakul chia sẻ: “Hôm nay là ngày hội quân đầu tiên để chuẩn bị cho giải U23 châu Á tại Saudi Arabia. Chúng tôi dự kiến lên đường ngày 3/1. Hiện chỉ thiếu một cầu thủ vì vừa thi đấu cho CLB và sẽ nhập hội quân vào ngày mai, còn lại 22 cầu thủ đã có mặt đầy đủ”.

U23 Thái Lan bước vào buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, HLV Thawatchai vẫn chưa quên thất bại trước Việt Nam. Ảnh: FAT

HLV U23 Thái Lan nhấn mạnh mục tiêu rõ ràng: “Chúng tôi luôn có mục tiêu khi ra sân. Việc đối đầu các đội mạnh như Australia, Iraq hay Trung Quốc sẽ mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt về kinh nghiệm. Nhưng U23 Thái Lan vẫn đặt chỉ tiêu về mặt thành tích trước mắt là lọt vào tứ kết. Chúng tôi đã chuẩn bị gần 6 tháng, dù mất nhiều trụ cột so với vòng loại và SEA Games, nhưng các cầu thủ mới đều có tiềm năng”

“Tôi muốn họ giữ niềm tin, tự hào khi khoác áo đội tuyển và tiếp tục tiến lên sau thất bại tại SEA Games”, HLV U23 Thái Lan vẫn nhớ về thất bại 2-3 trước Việt Nam ở chung kết SEA Games 33.

HLV Thawatchai thừa nhận đội chịu ảnh hưởng lớn về lực lượng: “Chúng tôi tưởng chỉ thiếu 3 - 4 người, nhưng thực tế vắng tới khoảng 8 trụ cột so với giai đoạn chuẩn bị trước. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho lớp cầu thủ mới. Nếu họ tích lũy kinh nghiệm ở giải châu Á, tương lai họ hoàn toàn có thể trở thành nòng cốt của Bóng đá Thái Lan”.

Ông cho biết AFC và bộ phận kỹ thuật đang xây dựng hệ thống thống kê dài hạn: “Chúng tôi muốn lưu lại dữ liệu để các thế hệ sau có thể kế thừa. Ai thể hiện tốt ở các giải trẻ sẽ có cơ hội lên đội tuyển quốc gia”.

Tiền vệ Ikhlas Sanhon nói: “Tôi phải cố gắng học hỏi từ cả đàn anh lẫn tân binh. Chất lượng giải đấu sẽ rất cao, nhưng tôi tin U23 Thái Lan có thể cạnh tranh. Nếu có cơ hội ra sân, tôi sẽ nỗ lực tối đa. Mục tiêu cá nhân của tôi là cùng đội lọt vào tứ kết”.

Theo kế hoạch, U23 Thái Lan sẽ tập trung đến ngày 3/1/2026 rồi bay sang Saudi Arabia để bước vào giải đấu. Giải U23 châu Á 2026 không tính suất dự Olympic, nhưng ảnh hưởng đến việc xếp hạt giống cho vòng loại U23 châu Á 2028, giải đấu quyết định suất dự Olympic Los Angeles 2032.

Lịch thi đấu vòng bảng của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2026:

Ngày 8/1/2026: Australia - Thái Lan

Ngày 11/1/2026: Thái Lan và Iraq

Ngày 14/1/2026: Thái Lan và Trung Quốc