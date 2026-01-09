Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Khi cả châu Á đã nhìn rõ U23 Việt Nam

10:54 09/01/2026
Những thống kê không còn nói thay U23 Việt Nam, mà chính năng lực đã lên tiếng để thay đổi cách nhìn từ các đối thủ châu lục.

Sau lượt trận mở màn VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam không chỉ giành trọn 3 điểm mà còn bước lên vị trí dẫn đầu bảng A nhờ hiệu số bàn thắng bại. Nhưng điều quan trọng hơn cả, đội bóng của HLV Kim Sang Sik đang dần thoát khỏi hình ảnh “ẩn số” để trở thành một tập thể buộc mọi đối thủ phải dè chừng.

 

Nhìn vào các con số, chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan mang ý nghĩa đặc biệt. Đây mới chỉ là lần thứ hai trong lịch sử U23 Việt Nam thắng trận ra quân tại VCK U23 châu Á (sau năm 2024). Trước đó, Jordan từng là “khắc tinh” với chiến thắng 3-1 năm 2016 và trận hòa 0-0 năm 2020. Việc U23 Việt Nam lần đầu đánh bại Jordan không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình tích lũy và chuyển mình rõ rệt.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số. Ảnh: AFC U23 Việt Nam không còn là ẩn số. Ảnh: AFC
 

AFC chỉ ra rằng U23 Việt Nam đã tận dụng cực tốt các tình huống cố định, ghi cả hai bàn thắng trong hiệp một từ phạt góc, chi tiết tưởng như nhỏ, nhưng phản ánh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật. Quan trọng hơn, hàng phòng ngự chơi kỷ luật đã khóa chặt các mũi nhọn Jordan, đội từng ghi tới 19 bàn ở vòng loại nhưng “tắt điện” trước Việt Nam.

Thống kê lịch sử cũng đứng về phía thầy trò HLV Kim Sang Sik. U23 Việt Nam đã vượt qua vòng bảng ở 3/4 kỳ U23 châu Á gần nhất, từng giành ngôi á quân năm 2018. Nếu đánh bại U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai, Việt Nam không chỉ cân bằng chuỗi thắng dài nhất tại giải (2 trận), mà còn gần như đặt một chân vào tứ kết, đặc biệt trong bối cảnh Saudi Arabia và Việt Nam có thể cùng toàn thắng hai lượt đầu.

Điều đáng chú ý là phản ứng từ phía đối thủ. HLV Edmar Lacerda của U23 Kyrgyzstan không né tránh thực tế khi thừa nhận U23 Việt Nam là “đội bóng rất giàu kinh nghiệm”. Dù đội bóng Trung Á quyết tâm chơi phòng ngự phản công, việc mất Arshen Sharshenbekov vì thẻ đỏ càng khiến thử thách trước đội đầu bảng trở nên khắc nghiệt.

Ngay cả truyền thông Jordan cũng phải “bừng tỉnh” sau trận thua, thừa nhận U23 Việt Nam mạnh hơn về tổ chức, bản lĩnh và khả năng trừng phạt sai lầm. Đó là sự thừa nhận không dễ có, nhất là với một đại diện Tây Á vốn được đánh giá cao hơn trước giải.

 
U23 Việt Nam đang đứng nhất bảng A. U23 Việt Nam đang đứng nhất bảng A.

U23 Việt Nam lúc này không cần nói nhiều về mục tiêu xa. Điều cần là giữ đúng tinh thần mà AFC đã chỉ ra: tập trung, kỷ luật và chơi từng trận một. Khi thống kê, đối thủ và cả châu lục đều bắt đầu nhìn U23 Việt Nam bằng ánh mắt khác, đó cũng là lúc U23 Việt Nam phải chứng minh rằng vị trí đầu bảng không phải khoảnh khắc nhất thời, mà là kết quả của một thế hệ đang đủ chín để đi xa.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan sẽ diễn ra vào lúc 21h tối nay. 

