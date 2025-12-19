'Người hùng' Thanh Nhàn tiết lộ câu nói của HLV Kim Sang Sik lúc thua 0-2

HLV Kim Sang Sik đã truyền lửa cho U22 Việt Nam tại chung kết SEA Games 33.

Trong trận chung kết Bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra tại sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan), U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik đã tạo nên kỳ tích khi ngược dòng thắng U22 Thái Lan 3-2 sau 120 phút thi đấu đầy kịch tính. Chức vô địch này mang lại niềm vui lớn cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam.

Sau trận đấu, khi được hỏi về những gì đã xảy ra khiến U22 Việt Nam thay đổi hoàn toàn diện mạo ở hiệp 2, người hùng Thanh Nhàn cho biết: "Giữa hiệp thầy có động viên anh em là cứ cố gắng chơi đi, thua hay không thì không sao, đẩy lên chơi tiếp, tiếp tục tinh thần anh em cố gắng lên và anh em đã làm được".

Người hùng Thanh Nhàn tiết lộ HLV Kim Sang Sik truyền lửa khi thua 0-2. Ảnh: Lê Phong

Lời truyền lửa kịp thời từ vị huấn luyện viên người Hàn Quốc đã giúp các cầu thủ U22 Việt Nam lấy lại sự tự tin, không còn bị tâm lý nặng nề dù đang ở thế thua kém. Điều đó giúp cho U22 Việt Nam tạo ra cú ngược dòng ngoạn mục trước U22 Thái Lan.

Về phía Thanh Nhàn, anh đã có một trận chung kết đáng nhớ. Nam cầu thủ gây chú ý với pha băng vào đá bồi cận thành ở phút 96 , sau cú sút của Văn Thuận bị thủ môn Thái Lan đẩy ra.

Bàn thắng này không chỉ ấn định chiến thắng 3-2 mà còn giúp Thanh Nhàn trở thành người hùng của U22 Việt Nam trong trận chung kết. Trước đó, ở bán kết gặp Philippines, Thanh Nhàn cũng đã ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 từ tình huống đá phạt trực tiếp, chứng tỏ tài năng của anh khi vào sân từ ghế dự bị.

Cầu thủ Thanh Nhàn đã có trận chung kết đáng nhớ. Ảnh: Lê Phong

Chiến thắng này không chỉ mang về tấm HCV SEA Games 33 cho bóng đá Việt Nam mà còn khép lại năm 2025 đầy thành công dưới thời HLV Kim Sang Sik. Trận chung kết tại Rajamangala đã đi vào lịch sử như một minh chứng cho sức mạnh tinh thần của bóng đá Việt Nam, nơi HLV Kim Sang Sik và các cầu thủ như Thanh Nhàn đã cùng nhau viết nên câu chuyện ngược dòng ấn tượng ở SEA Games 33.