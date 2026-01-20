Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Lợi thế của U23 Trung Quốc trước U23 Việt Nam

09:43 20/01/2026
Việc bị đánh giá thấp trước giải và kinh nghiệm đối đầu U23 Việt Nam ở giải giao hữu khiến U23 Trung Quốc là đối thủ không thể xem thường.

U23 Trung Quốc gây bất ngờ lớn ở giải năm nay.

U23 Trung Quốc tạo bất ngờ tại giải U23 Asian Cup 2026 với hành trình lịch sử, khi lần đầu tiên lọt vào bán kết, và đặc biệt là thành tích giữ sạch lưới 100% qua 4 trận (bao gồm thắng Uzbekistan bằng penalty sau 0-0 ở tứ kết).

Trước trận bán kết gặp U23 Việt Nam ngày 20/1, giới chuyên môn và người hâm mộ xứ tỷ dân tin rằng điểm tựa nơi hàng thủ cùng những trải nghiệm cọ xát tại các giải giao hữu trước đó có thể giúp U23 Trung Quốc gây bất ngờ.

U23 Việt Nam ở cửa trên

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, phóng viên Yuan Bi của Titan Sport nhận xét U23 Trung Quốc không chịu áp lực quá lớn khi đối đầu U23 Việt Nam.

"Đến bán kết U23 châu Á là thành công ngoài mong đợi với U23 Trung Quốc, và áp lực thành tích lúc này gần như không còn. Trong khi đó, U23 Việt Nam chơi rất hay và được xem là ứng cử viên vô địch. Trong Bóng đá, nếu thua ứng viên vô địch cũng là bình thường", nhà báo người Trung Quốc đánh giá.

Cây viết này cũng cho rằng điểm mạnh khác của U23 Trung Quốc trước trận gặp Việt Nam đó là những lần gặp nhau thường xuyên trong hai năm qua, ở các giải giao hữu.

"Về cơ bản, đối đầu giữa hai đội là cân bằng. U23 Việt Nam có phong độ cao hơn, nhưng bóng đá trẻ luôn khó đoán, đặc biệt ở vòng knock-out", nhà báo của Titan Sport đánh giá.

U23 Trung Quoc anh 1

U23 Việt Nam đang có giải đấu thăng hoa.

Phần lớn cầu thủ của U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc dự giải này liên tục đá giải giao hữu ở Trung Quốc trong hai năm qua. Chủ nhà U23 Trung Quốc thắng 2-1 vào tháng 9/2024, hòa 1-1 tháng 3/2025.

Gần nhất, U23 Trung Quốc thua U23 Việt Nam 0-1 ở Panda Cup vào tháng 11/2025. HLV Antonio Puche có cơ sở để nói rằng ông không lạ gì đội hình U23 Việt Nam hiện tại.

Bóng đá trẻ Trung Quốc tiến bộ

Phóng viên Yuan Bi cho rằng điểm mạnh lớn nhất của U23 Trung Quốc hiện tại chính là hàng thủ, một "Vạn Lý Trường Thành" thực thụ. Dưới sự dẫn dắt của HLV người Tây Ban Nha, Antonio Puche, (từ năm 2024), họ áp dụng lối chơi thực dụng, kỷ luật cao.

Với sơ đồ 5-3-2 hoặc biến thể, họ lùi sâu tạo khối kín, không cho đối thủ khoảng trống trong vòng cấm. Thủ môn Li Hao là người hùng với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc. "Kịch bản dễ thấy nhất ở bán kết là U23 Trung Quốc chơi phòng ngự, chờ sơ hở để phản công", cây viết này nhận xét.

Thành công lớn của U23 Trung Quốc ở giải này đó là tạo ra một tập thể có tổ chức tốt, chơi đoàn kết. Việc lọt top 4 châu Á ở U23 lần đầu tiên kể từ 21 năm qua là cú hích tinh thần khổng lồ cho bóng đá Trung Quốc.

Từ sau thất bại ở vòng loại World Cup 2026, CFA tập trung mạnh vào đào tạo trẻ: xây dựng hệ thống 5 cấp huấn luyện quốc gia, hợp tác với chuyên gia châu Âu, tăng cường giải trẻ quốc gia, và đưa tài năng ra nước ngoài (như Wei Xiangxin sang Auxerre).

Các cầu thủ như Hu Hetao, Wang Yudong, Behram Abduweli, đang được trọng dụng ở những CLB hàng đầu (Zhejiang, Shanghai Port).

Các lứa U16, U15, U14 cũng đang được tập trung phát triển, đây là dấu hiệu của quá trình tái thiết bền vững, từ cơ sở đến đỉnh cao, hướng tới mục tiêu trở thành cường quốc bóng đá châu Á vào 2030-2050.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Highlights U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan Tối 17/1, U23 Trung Quốc hòa U23 Uzbekistan 0-0 trong 120 phút trước khi thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu để giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026.
