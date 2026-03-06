Review Đệ Nhất Phá Gia full trọn bộ: Phần 1 và Phần 2

Nếu bạn mê phim ngắn hay kiểu cổ trang báo thù, nhịp nhanh và “lật kèo” liên tục, Đệ Nhất Phá Gia thuộc nhóm short drama rất dễ cày liền. Phần 1 tạo đà bằng cú lộ diện của một nhân vật giấu tài suốt nhiều năm, còn Phần 2 mở rộng địa bàn và bí mật thân thế, khiến câu chuyện bớt “một pha thắng thua” mà chuyển sang dạng hành trình.

Mục lục