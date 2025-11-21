Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Anome: Tài sản game được token hóa, định giá và giao dịch chuẩn thị trường

11:33 21/11/2025
Anome là nền tảng mọi vật phẩm trong game trở thành tài sản số thực sự nhờ công nghệ token hóa NFT, được định giá minh bạch và giao dịch dễ dàng trên thị trường. Biến thời gian chơi game trở thành giá trị thực chưa bao giờ đơn giản đến thế!
img-6073-1763699444.jpeg

Token hóa tài sản trong game

Anome là nền tảng Web3 kết hợp giữa game blockchain (GameFi), tài chính phi tập trung (DeFi), NFT và mạng xã hội (SocialFi) tập trung trong một hệ sinh thái. Anome đang phát triển dòng game lật thẻ bài mang đầy tính tư duy với Công nghệ blockchain. Các thẻ bài trong game đều được token hóa dưới dạng NFT. Mỗi NFT được lưu trữ minh bạch trên blockchain, đảm bảo không ai có thể xóa, làm giả hay copy. Với cơ chế này, mọi nỗ lực thu thập, nâng cấp, hoàn thành nhiệm vụ hay tham gia giải đấu đều trở thành giá trị thực, không chỉ là con số ảo trong game. Điều này có nghĩa là bạn thực sự sở hữu tài sản của mình, không còn phụ thuộc vào nhà phát hành hay lo lắng về việc game đóng cửa.

img-6074-1763699444.jpeg

Định giá và cơ chế thị trường

Trong Anome, giá trị của mỗi NFT không cố định mà được định giá theo cơ chế định giá động (dynamic pricing), nghĩa là giá trị thẻ bài thay đổi liên tục dựa trên nhiều yếu tố thực tế trong quá trình chơi. Các thẻ càng hiếm thì càng được săn đón, điển hình là những thẻ có tỉ lệ thắng cao và mang lại lợi thế trong PvP.

Bên cạnh đó, mức độ hoạt động của người chơi, tần suất sử dụng thẻ, mức tương tác trong game, cũng như nhu cầu thị trường tại từng thời điểm đều tác động trực tiếp đến giá NFT. Những thẻ có khả năng tạo ra lợi nhuận ổn định, như dùng để leo rank, thắng giải, hoặc farm token sẽ tăng giá mạnh hơn các thẻ thông thường. Khi bạn sở hữu thẻ bài hiếm, đồng nghĩa với việc có được một khoản tiết kiệm tăng trưởng.

Nhờ vậy, giá trị NFT trong Anome luôn biến động theo cung – cầu của thị trường chứ không bị cố định, tạo ra một thị trường tài sản game minh bạch và đúng chuẩn play-and-earn.

img-6075-1763699444.jpeg

Giao dịch NFT trên marketplace dễ dàng

Anome tích hợp sàn giao dịch nội bộ và hỗ trợ cross-chain, cho phép mua bán NFT trực tiếp hoặc kết nối với các marketplace khác. Người chơi có thể sử dụng token nền tảng hoặc stablecoin để giao dịch, tất cả đều thực hiện qua smart contract, không cần trung gian, đảm bảo tính phi tập trung và minh bạch.

Nền tảng còn có chuẩn ERC-404, người chơi có thể chuyển đổi NFT từ các dự án khác vào Anome, tối ưu hóa giá trị của tài sản số và tận dụng các NFT hiếm từ bên ngoài game. Quan trọng nhất phải kể đến hệ thống buy-back 24/7 hỗ trợ bạn bán lại NFT bất cứ lúc nào để nhận stablecoin, tạo ra dòng tiền linh hoạt cho người chơi. Vậy nên bạn hoàn toàn có thể tránh được rủi ro mất trắng khi NFT mất giá hoặc do game đóng cửa.

img-6076-1763699444.jpeg

Đập tan nỗi lo NFT liên tục mất giá cùng Anome

Điều giúp Anome khác biệt chính là cơ chế kinh tế cực thông minh và bền vững. Đầu tiên là thẻ bài có khả năng tăng giá trị thẻ theo thời gian. Mỗi khi hệ thống phát hành thẻ mới, một phần token hoặc thẻ sẽ bị đốt (burn) để giảm nguồn cung. Cung càng giảm → thẻ càng hiếm → giá sàn càng tăng. Nhờ đó, các NFT Anome không bị mất giá theo thời gian mà còn có Xu hướng tăng, đặc biệt là những thẻ được sở hữu từ sớm.

Nền tảng còn cho phép người chơi thế chấp NFT vay tiền mà không bị thanh lý. Bạn có thể thế chấp thẻ để vay với tỷ lệ LTV lên đến 95% mà không lo bị “quét sạch” tài sản nếu thị trường biến động, sẽ không xảy ra trường hợp người chơi bị ép bán tháo NFT quý hiếm. Nhờ vậy, nguồn cung NFT luôn ổn định, không xảy ra tình trạng sụp giá hàng loạt như ở các game khác.

img-6077-1763699444.jpeg

 

Cuối cùng, Anome không để NFT chỉ là đồ sưu tầm vô nghĩa. Thẻ bài ở đây có siêu nhiều tiện ích thực tế: chiến đấu, leo rank, tham gia sự kiện, giao dịch, staking lấy thưởng, thậm chí dùng làm tài sản thế chấp. Khi một NFT vừa có “quyền lực” trong game, vừa có giá trị tài chính trong DeFi, nhu cầu sở hữu sẽ luôn được duy trì và giá trị cũng được duy trì vững vàng.

Công nghệ của Anome tạo ra một môi trường “Play-and-earn” lành mạnh nhưng vẫn đầy thách thức. Bạn còn chần chờ gì mà chưa gia nhập vào nền tảng để trở thành một trong những người chơi tiên phong, sở hữu những NFT đầu tiên và tận hưởng lợi thế tăng trưởng vượt trội?

