Những bộ phim được mong chờ nhất năm 2026

10:33 02/01/2026
Dưới đây là những bộ phim được mong đợi nhất sẽ ra mắt năm 2026.

1. Super Mario Galaxy (3/4)

 

Bộ Phim Super Mario Bros năm 2023 nhận được nhiều ý kiến ​​trái chiều nhưng lại là một thành công lớn về doanh thu phòng vé, mang đến vô số những chi tiết gợi nhớ đến Mario dành cho người hâm mộ. Phần tiếp theo này, dựa trên trò chơi Super Mario Galaxy năm 2007. Phim tiếp tục câu chuyện của Mario, Luigi và các nhân vật trong vũ trụ Super Mario. Mario và nhóm bạn sẽ khám phá các thiên hà mới để giải cứu Công chúa Peach khỏi Bowser và đối mặt với những thử thách ngoài Trái Đất.  

Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy.

2. Toy Story 5 (19/6)

Pete Docter của Pixar mô tả phần thứ năm của Toy Story bằng câu tagline “Đồ chơi gặp Công nghệ” và điều này hoàn toàn hợp lý: Phim giới thiệu một mối đe dọa mới dưới hình dạng Lilypad (Greta Lee), một chiếc tablet giống ếch trở thành món đồ chơi ưa thích mới của cô bé tám tuổi Bonnie. Anna Faris và Conan O’Brien tham gia dàn diễn viên với vai trò nhân vật mới, trong khi hầu hết các gương mặt quen thuộc của loạt phim (Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Blake Clark, John Ratzenberger, Tony Hale) cũng tiếp tục xuất hiện.

 
Toy Story 5.  Toy Story 5. 

3. The Odyssey (17/7) 

Các rạp chiếu phim đã bắt đầu bán vé cho bộ phim chuyển thể từ sử thi của Homer do Christopher Nolan đạo diễn trước đó một năm, vì vậy đây chắc chắn là một bom tấn. Đây cũng là bộ phim tốn kém nhất trong sự nghiệp của Nolan và là phim đầu tiên được quay hoàn toàn bằng phim IMAX 70 mm. Matt Damon thủ vai Odysseus trên hành trình trở về nhà, cùng với Tom Holland, Anne Hathaway và Zendaya đóng vai con trai Telemachus, vợ Penelope và nữ thần bảo hộ Athena.

 
The Odyssey. The Odyssey.

4. Spider-Man: Brand New Day (31/7)

Phần đầu tiên trong loạt phim ba phần về Spider-Man mới do Tom Holland thủ vai chính, tác phẩm thứ hai của Destin Daniel Cretton trong MCU (sau Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) tái xuất với nhân vật phản diện Scorpion của Michael Mando, lần cuối xuất hiện trong Spider-Man: Homecoming. Phim cũng đưa trở lại các nhân vật như Bruce Banner của Mark Ruffalo, mặc dù theo thông tin, phim sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc Peter Parker triệt hạ những tên tội phạm đường phố thay vì những siêu phản diện tàn bạo.

Spider-Man: Brand New Day. Spider-Man: Brand New Day.

5. Avengers: Doomsday (18/12)

Phần thứ tư của Avengers là phim đầu tiên kể từ Endgame (2019), với quy mô còn lớn hơn: Không chỉ các Avengers chính đối đầu với Doctor Doom (Robert Downey Jr.), mà còn có sự tham gia của người Wakanda, Fantastic Four, các X-Men gốc từ loạt phim 20th Century Fox, và những New Avengers mới được thành lập từ Thunderbolts. Đó là một lượng nhân vật khổng lồ và đây chỉ mới là phần mở đầu cho Secret Wars dự kiến ra mắt năm 2027.

Avengers: Doomsday. Avengers: Doomsday.
