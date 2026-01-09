Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Visual tuyệt đối điện ảnh của cặp đôi cổ tích Disney: Lần này nhà Chuột đã thật sự làm đúng rồi!

10:48 09/01/2026
Phiên bản live-action của Công chúa tóc mây chính thức lộ diện, và chỉ riêng sự tương đồng ngoại hình cũng đủ khiến khán giả tin rằng Disney lần này đã "biết sửa sai".

Ngày 7/1, Disney xác nhận Teagan Croft và Milo Manheim sẽ đảm nhận hai vai trung tâm Rapunzel và Flynn Rider trong phiên bản live-action của Công Chúa Tóc Mây (Tangled), tác phẩm hoạt hình kinh điển ra mắt năm 2010 và từng trở thành hiện tượng phòng vé toàn cầu. Thông báo ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ giới mộ điệu điện ảnh, bởi Công Chúa Tóc Mây không chỉ là một bộ Phim cổ tích, mà còn là ký ức tuổi thơ của cả một thế hệ khán giả Disney.

 
Disney chính thức công bố Teagan Croft và Milo Manheim là Rapunzel và Flynn Rider trong phiên bản live-action Công Chúa Tóc Mây (Tangled) Disney chính thức công bố Teagan Croft và Milo Manheim là Rapunzel và Flynn Rider trong phiên bản live-action Công Chúa Tóc Mây (Tangled)

Teagan Croft, nữ diễn viên người Australia, sẽ là gương mặt dẫn dắt dự án với vai Rapunzel, nàng công chúa có mái tóc vàng phép thuật. 

 
Teagan Croft, gương mặt được Disney lựa chọn để đảm nhận vai công chúa Rapunzel trong Công Chúa Tóc Mây live-action Teagan Croft, gương mặt được Disney lựa chọn để đảm nhận vai công chúa Rapunzel trong Công Chúa Tóc Mây live-action

Croft được biết đến rộng rãi qua vai Rachel Roth, hay White Raven, trong series siêu anh hùng Titans của DC Universe, phát sóng từ năm 2018 đến 2023. 

Trước đó, cô từng gây chú ý từ rất sớm khi mới 9 tuổi đã đảm nhận vai chính trong bản chuyển thể sân khấu của To Kill a Mockingbird, rồi tiếp tục xuất hiện trong bộ phim điện ảnh The Osiris Child (2009). Sau Titans, Croft mở rộng sự nghiệp với các dự án như True Spirit cùng hai bộ phim sắp ra mắt là Alphas và Override. 

Teagan Croft ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai Rachel Roth (White Raven) trong series siêu anh hùng Titans Teagan Croft ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai Rachel Roth (White Raven) trong series siêu anh hùng Titans
 

Với kinh nghiệm hóa thân vào những nhân vật trẻ tuổi nhưng nội tâm mạnh mẽ, Croft được kỳ vọng sẽ mang đến một Rapunzel vừa ngây thơ, vừa khao khát tự do đúng tinh thần nguyên tác.

Song hành cùng Croft là Milo Manheim trong vai Flynn Rider – chàng đạo chích quyến rũ bậc nhất vũ trụ Disney. 

Milo Manheim được chọn vào vai Flynn Rider, chàng đạo chích mang tính biểu tượng của Công Chúa Tóc Mây Milo Manheim được chọn vào vai Flynn Rider, chàng đạo chích mang tính biểu tượng của Công Chúa Tóc Mây

Manheim vốn là gương mặt quen thuộc của Disney khi gắn bó nhiều năm với loạt phim truyền hình ăn khách Zombies từ năm 2018, trong đó anh thủ vai Zed. Nam diễn viên cũng từng tham gia Dancing with the Stars và để lại dấu ấn ở cả mảng truyền hình lẫn sân khấu nhạc kịch. 

Trên trang cá nhân, Manheim bày tỏ sự xúc động khi nhận vai diễn này, khẳng định sẽ "làm tròn lời hứa với nhân vật Flynn Rider". 

Milo Manheim là gương mặt quen thuộc của Disney qua vai Zed trong loạt phim truyền hình ăn khách Zombies Milo Manheim là gương mặt quen thuộc của Disney qua vai Zed trong loạt phim truyền hình ăn khách Zombies

Là con trai của nữ diễn viên kỳ cựu Camryn Manheim, Milo bắt đầu diễn xuất từ năm 6 tuổi, từng đoạt giải tại Liên hoan Nhạc kịch New York năm 2017 với vở Generation Me, và không ngừng quay lại sân khấu nhạc kịch trong các dự án như Little Shop of Horrors hay Jesus Christ Superstar tại Hollywood Bowl năm 2025.

Phiên bản live-action của Công Chúa Tóc Mây sẽ do Michael Gracey đạo diễn, người đứng sau thành công của The Greatest Showman và Better Man. Theo The Hollywood Reporter, Gracey dự kiến giữ lại yếu tố nhạc kịch đậm nét, tương tự tinh thần của bản hoạt hình gốc năm 2010. Bên cạnh đó, nhà sản xuất Cruella Kristin Burr cũng tham gia dự án, trong khi kịch bản được chấp bút bởi Jennifer Kaytin Robinson.

Michael Gracey, đạo diễn đứng sau The Greatest Showman, cầm trịch phiên bản live-action Công Chúa Tóc Mây Michael Gracey, đạo diễn đứng sau The Greatest Showman, cầm trịch phiên bản live-action Công Chúa Tóc Mây

Dự án Công Chúa Tóc Mây live-action lần đầu được Disney công bố vào tháng 12/2024, nhưng đã tạm dừng vào tháng 4/2025 trong quá trình tái định hướng sáng tạo. Đến tháng 10 cùng năm, Deadline xác nhận dự án được tái khởi động ở giai đoạn phát triển sớm. Cuối năm 2025, Disney tiến hành các vòng thử vai và screen test cuối cùng tại London trước kỳ nghỉ lễ, trước khi chính thức "chốt" dàn diễn viên chính.

Mother Gothel, phản diện biểu tượng của Công Chúa Tóc Mây, từng được đồn đoán sẽ do Scarlett Johansson đảm nhận Mother Gothel, phản diện biểu tượng của Công Chúa Tóc Mây, từng được đồn đoán sẽ do Scarlett Johansson đảm nhận

Trước đó, Scarlett Johansson từng được đồn đoán sẽ vào vai Mother Gothel, mụ phù thủy giam cầm Rapunzel, nhưng nữ diễn viên được cho là đã rút lui khỏi dự án. Trong bản hoạt hình gốc, Mother Gothel do Donna Murphy lồng tiếng, còn hai vai chính thuộc về Mandy Moore và Zachary Levi. Khi ra rạp năm 2010, Tangled đạt doanh thu 592,5 triệu USD toàn cầu, trở thành một trong những phim hoạt hình thành công nhất của Disney thời kỳ hậu The Little Mermaid.

Dàn diễn viên Công Chúa Tóc Mây bản live-action mở ra chương mới cho câu chuyện cổ tích kinh điển của Disney Dàn diễn viên Công Chúa Tóc Mây bản live-action mở ra chương mới cho câu chuyện cổ tích kinh điển của Disney

Với việc công bố Teagan Croft và Milo Manheim, Disney chính thức mở ra một chương mới cho Công Chúa Tóc Mây trên màn ảnh người đóng. Những hình ảnh đặt cạnh giữa dàn diễn viên live-action và các nhân vật hoạt hình nguyên bản đang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, báo hiệu một cuộc tái sinh đầy tham vọng của nàng công chúa tóc mây trong vũ trụ điện ảnh Disney.

