Phim của Hyun Bin thống trị toàn châu Á dù chỉ còn 2 tập

Chỉ còn hai tập cuối, nhưng bộ phim Hàn Quốc do Hyun Bin đóng chính vẫn liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng châu Á và toàn cầu, trở thành hiện tượng nổi bật trên Disney+ đầu năm 2026.

Lấy bối cảnh Hàn Quốc những năm 1970 đầy biến động, Made in Korea xoáy sâu vào cuộc đối đầu căng thẳng giữa Baek Ki Tae (do Hyun Bin thủ vai), một con người biến cả quốc gia thành "mô hình kinh doanh" trong hành trình leo lên đỉnh quyền lực bằng mọi giá, và công tố viên Jang Geon Young (do Jung Woo Sung đảm nhận), người kiên trì truy đuổi anh ta đến cùng.

Made in Korea tái hiện không khí chính trị u ám thập niên 1970

Trong bối cảnh chính trị đầy bất ổn, bộ Phim dựng nên một câu chuyện chặt chẽ, đan xen các sự kiện quy mô lớn với những xung đột đạo đức gay gắt, kéo khán giả vào một thế giới u tối, nặng nề nhưng đầy cuốn hút.

Theo dữ liệu từ FlixPatrol, Made in Korea đã giữ vị trí số 1 ở hạng mục phim truyền hình Disney+ tại Hàn Quốc trong tám ngày liên tiếp tính đến ngày 1/1. Không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa, tác phẩm còn vươn lên dẫn đầu tại Hong Kong và Đài Loan, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ trên toàn châu Á. Trên bảng xếp hạng toàn cầu, bộ phim vẫn duy trì vị trí trong Top 3, một tín hiệu rõ ràng cho thấy sự đón nhận tích cực của khán giả quốc tế.

Hai tập phim gần nhất đã đẩy cao trào lên một nấc thang mới khi tham vọng của hai nhân vật chính va chạm trực diện. Cuộc sống hai mặt của Baek Ki Tae, vừa là đặc vụ Cơ quan Tình báo Quốc gia, vừa là nhân vật chủ chốt trong đường dây buôn ma túy, dần được phơi bày.

Liên minh giữa anh ta và Trưởng ban An ninh Phủ Tổng thống Cheon Seok Joong (Jung Sung Il) trong kế hoạch thâu tóm quyền lực tối thượng được triển khai song song với âm mưu xâm nhập thị trường Nhật Bản thông qua nữ vận động hành lang Choi Yu Ji (Won Ji An). Ở phía đối diện, cuộc đấu trí tâm lý giữa Baek Ki Tae và công tố viên Jang Geon Young ngày càng căng thẳng khi những tuyến đường buôn lậu dần bị siết chặt.

Hyun Bin trong tạo hình Baek Ki Tae, vest tối màu, ly rượu trên ban công giữa thành phố, biểu tượng cho tham vọng và quyền lực

Phản ứng của khán giả dành cho bộ phim gần như tuyệt đối tích cực. Cả giới phê bình lẫn người xem đều đánh giá cao cách dàn dựng chỉn chu, thiết kế sản xuất ấn tượng, cùng nỗ lực nâng chuẩn chất lượng chung của dòng phim OTT. Thay vì dựa vào những cú sốc kịch tính, Made in Korea chọn cách kể chuyện bằng các lớp nhân vật được xây dựng kỹ lưỡng, để từng quyết định và mối quan hệ phát triển tự nhiên, tạo nên sức nặng cảm xúc bền bỉ.

Trên YouTube và nhiều nền tảng video khác, không ít khán giả đã so sánh bộ phim với những tác phẩm chính trị - noir kinh điển của Hàn Quốc như Inside Men hay The Man Standing Next. Nhiều bình luận nhấn mạnh diễn xuất tiết chế nhưng đầy uy lực của dàn diễn viên, đặc biệt là ánh nhìn sắc lạnh của Hyun Bin và sự điềm tĩnh căng như dây đàn của Jung Woo Sung mỗi khi họ đối diện nhau trên màn ảnh. Bên cạnh đó, phần mỹ thuật và bối cảnh được khen ngợi vì tái hiện sống động không khí Seoul thập niên 1970, trong khi nhịp phim nhanh vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc.

Dàn diễn viên phụ cũng góp phần quan trọng tạo nên sức nặng cho câu chuyện. Ngoài màn đối đầu trung tâm giữa Hyun Bin và Jung Woo Sung, những gương mặt như Cho Yeo Jeong, Woo Do Hwan cùng các diễn viên khác mang đến thêm nhiều lớp tâm lý và cảm xúc, giúp thế giới trong phim trở nên dày dặn và thuyết phục hơn.

Khoảnh khắc đối đầu căng thẳng giữa Hyun Bin và Jung Woo Sung, nhấn mạnh cuộc chiến tâm lý xuyên suốt bộ phim

Được lên kế hoạch gồm sáu tập, Made in Korea sẽ phát sóng hai tập cuối vào ngày 7/1 và 14/1. Khi chất lượng điện ảnh và đà tăng trưởng toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu chững lại, câu hỏi lớn nhất lúc này là liệu bộ phim có thể tiếp tục duy trì vị thế thống trị ấy, trở thành một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của phim truyền hình Hàn Quốc bước sang năm 2026 hay không.