Xúc động lễ tang diễn viên Ahn Sung Ki

Lễ truy điệu và thánh lễ tiễn đưa Ahn Sung Ki đã được tổ chức trong không khí trang nghiêm tại Nhà thờ Myeongdong.

Sáng 9/1, lễ truy điệu và thánh lễ tiễn đưa Ahn Sung Ki đã được tổ chức trong không khí trang nghiêm tại Nhà thờ Myeongdong (quận Jung, Seoul). Trước đó, vào lúc 7 giờ sáng cùng ngày, nghi thức di quan đã diễn ra tại Nhà tang lễ Bệnh viện Seoul St. Mary - nơi đặt linh cữu của ông.

Từ 8 giờ sáng, thánh lễ an táng chính thức được cử hành tại Nhà thờ Myeongdong. Xuất hiện trong vai trò đại diện công ty quản lý Artist Company, hai diễn viên Lee Jung Jae và Jung Woo Sung lần lượt cầm Huân chương Văn hóa Kim Quan và di ảnh của cố diễn viên, lặng lẽ bước vào thánh đường.

Hai diễn viên Jung Woo Sung và Lee Jung Jae có mặt tại Nhà thờ Myeongdong (Seoul) để tham dự lễ truy điệu và thánh lễ tiễn đưa diễn viên Ahn Sung Ki. (Ảnh: mydaily)

Đoàn khiêng linh cữu quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của điện ảnh Hàn Quốc như: Seol Kyung Gu, Park Chul Min, Yoo Ji Tae, Park Hae Il, Jo Woo Jin, Joo Ji Hoon,... Tất cả đều hiện rõ vẻ mặt đau buồn khi tiễn đưa người "đàn anh" kính trọng trong nghề.

Ngoài ra, đạo diễn Im Kwon Taek, cựu Chủ tịch Liên hoan Phim Quốc tế Busan Kim Dong Ho, cùng các diễn viên Hyun Bin, Byun Yo Han, Jung Joon Ho,... cũng có mặt để nói lời từ biệt cuối cùng với "quốc bảo điện ảnh" Hàn Quốc.

Các diễn viên Sol Kyung Gu, Joo Ji Hoon và Yoo Ji Tae cũng có mặt tại Nhà thờ Myeongdong (Seoul) để tham dự lễ truy điệu và thánh lễ tiễn đưa diễn viên Ahn Sung Ki. (Ảnh: mydaily)

Đạo diễn Im Kwon Taek và ông Kim Dong Ho - cựu Trưởng ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Busan. (Ảnh: mydaily)

Lễ truy điệu bắt đầu lúc 9 giờ sáng với bài điếu văn do đạo diễn Bae Chang Ho - đồng Trưởng ban tang lễ và diễn viên Jung Woo Sung lần lượt đọc. Sau đó, con trai trưởng của cố nghệ sĩ - anh Ahn Da Bin, đại diện gia quyến gửi lời cảm tạ trước khi nghi thức dâng hoa được tiến hành.

Cố diễn viên Ahn Sung Ki qua đời vào sáng 5/1 tại Bệnh viện Đại học Soonchunhyang Seoul, hưởng thọ 74 tuổi, trong vòng tay của gia đình. Ông được chẩn đoán mắc ung thư máu từ năm 2019. Đến ngày 30/12 năm ngoái, ông bất ngờ ngã quỵ tại nhà do bị hóc thức ăn và phải điều trị tích cực trong phòng chăm sóc đặc biệt, song không qua khỏi.

Sự ra đi của Ahn Sung Ki khiến nhiều người tiếc nuối. (Ảnh: mydaily)

Trước sự ra đi của ông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã truy tặng Huân chương Văn hóa Kim Quan cho cố diễn viên Ahn Sung Ki. Đây là phần thưởng cao quý dành cho những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của văn hóa - nghệ thuật và đời sống tinh thần của người dân.

Sự ra đi của Ahn Sung Ki để lại khoảng trống lớn trong lòng công chúng và giới điện ảnh Hàn Quốc, khép lại hành trình hơn nửa thế kỷ cống hiến bền bỉ của một biểu tượng không thể thay thế.