3+ App đặt vé xem phim giá rẻ, nhiều ưu đãi hấp dẫn nhất hiện nay

Trong thời đại số, App đặt vé xem phim đang trở thành lựa chọn quen thuộc giúp người dùng tiết kiệm thời gian và chủ động chọn chỗ ngồi đẹp trước mỗi suất chiếu. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, bạn có thể tra cứu lịch phim, so sánh giá vé và nhận hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng khám phá 3+ App đặt vé xem phim tốt nhất hiện nay, nhiều ưu đãi mà “mọt phim” không nên bỏ qua.

1. App VNPAY (Ứng dụng VNPAY)

Tính năng “Đặt vé xem Phim” trên App VNPAY (Ứng dụng VNPAY) là một trong các tiện ích hiện đại được đông đảo khách hàng yêu thích. Đây được xem như nền tảng đặt vé online hàng đầu, đóng vai trò “trợ thủ đắc lực” cho tín đồ điện ảnh.

Nhớ tính năng hiện đại, bạn có thể tìm phim hot, chọn suất chiếu đẹp và thanh toán nhanh chóng ngay trên smartphone. Mọi thao tác đều gói gọn trên một ứng dụng quen thuộc.

Cụ thể , tính năng xem phim chiếu rạp VNPAY mang đến nhiều đặc điểm ưu việt như:

Tích hợp sẵn trên nền tảng 30+ ngân hàng phổ biến: VCB Digibank, VietinBank iPay Mobile, BIDV SmartBanking, Agribank Plus, Co-opBank Mobile Banking, MBV/Modern Bank, VBSP SmartBanking, BAOVIET Smart… Bạn có thể quản lý mọi giao dịch và đặt vé online dễ dàng.

Tích hợp nhiều cụm rạp lớn: Hỗ trợ tra cứu thông tin và đặt vé thành công trên nhiều hệ thống rạp như CGV, Beta Cinemas, BHD Star Cineplex, Lotte Cinema... mang đến sự linh hoạt tối đa.

Đặt vé và thanh toán nhanh chóng, tiện lợi: Người dùng ứng dụng VNPAY có thể dễ dàng chọn rạp, phim và suất chiếu, sau đó thanh toán trực tuyến chỉ với vài thao tác nhanh gọn mà không cần xếp hàng tại quầy vé. Nhờ đó, bạn tiết kiệm đáng kể thời gian, đặc biệt trong những khung giờ hoặc dịp cao điểm.

Ưu đãi hấp dẫn: Ứng dụng VNPAY thường xuyên tung ra các mã giảm giá, chương trình khuyến mại hấp dẫn dành riêng cho người dùng. Bạn có thể áp dụng các voucher giảm giá trực tiếp vào vé xem phim hoặc combo bỏng nước ưu đãi.

Tính năng “Đặt vé xem phim” trên ứng dụng VNPAY giúp bạn đặt vé đa rạp, thanh toán tức thì và săn ưu đãi tiện lợi ngay trên một nền tảng duy nhất.

2. App CGV Cinemas Vietnam

Ứng dụng CGV Cinemas Vietnam là nền tảng đặt vé trực tuyến chính thức của hệ thống CGV, cho phép cập nhật lịch chiếu, mua vé, chọn ghế và thanh toán online nhanh chóng. App hỗ trợ định vị rạp gần nhất qua GPS, tích hợp CGV Membership và nhiều chương trình ưu đãi đặc quyền. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai thường xuyên xem phim tại hệ thống CGV.

Các điểm nổi bật của ứng dụng bao gồm:

Đặt vé trực tuyến nhanh chóng: Chọn phim, suất chiếu và chỗ ngồi (kể cả các rạp đặc biệt như IMAX, 4DX, ScreenX) ngay trên điện thoại mà không cần xếp hàng.

Thanh toán tiện lợi và an toàn: Hỗ trợ đa dạng các hình thức thanh toán online, voucher, và ví điện tử.

Quản lý CGV Membership: Theo dõi điểm tích lũy, hạng thành viên, nhận quà sinh nhật và các ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Lưu ý: Ứng dụng CGV Cinemas Vietnam chỉ cho phép người dùng thực hiện thao tác đặt vé trên phạm vi các rạp thuộc hệ thống CGV, không thể đặt vé tại các rạp ngoài hệ thống.