HTWindow: Đẳng cấp cửa nhôm cao cấp với ưu đãi cực khủng đầu 2026

Trong xu thế kiến trúc hiện đại năm 2026, sự lên ngôi của các vật liệu xanh và không gian mở đã trở thành tiêu chuẩn cho mọi công trình. Giữa hàng nghìn đơn vị trên thị trường, HTWINDOW tự hào là cái tên bảo chứng cho chất lượng, mang đến những giải pháp cửa nhôm và vách kính đỉnh cao, góp phần kiến tạo nên những công trình mang tầm vóc quốc tế.

HTWINDOW – Uy tín khẳng định từ chất lượng công trình

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành nhôm kính, HTWINDOW không chỉ đơn thuần là đơn vị cung cấp vật tư, vách kính mặt dựng, cửa nhôm maxpro….Mà còn là người bạn đồng hành tin cậy của các chủ đầu tư và kiến trúc sư. Chúng tôi hiểu rằng, mỗi bộ cửa hay vách kính không chỉ để che chắn, mà còn là "linh hồn" của ngôi nhà, nơi giao thoa giữa không gian sống và thiên nhiên.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, HTWINDOW luôn lấy "Chất lượng làm gốc – Uy tín làm nền". Chúng tôi không ngừng đầu tư vào hệ thống máy móc hiện đại, quy trình sản xuất khép kín và đội ngũ nhân sự tận tâm.

Chính vì thế, các sản phẩm mang thương hiệu HTWINDOW không chỉ xuất hiện tại các căn biệt thự sang trọng, nhà phố hiện đại. Đó còn là sự lựa chọn ưu tiên của các chủ đầu tư cho các tòa nhà văn phòng, khách sạn cao cấp trên toàn quốc.

HTWindow - Thương hiệu cung cấp vật tư, thi công hàng đầu Việt Nam

Đẳng cấp cửa nhôm Maxpro – Sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và thẩm mỹ

Một trong những dòng sản phẩm làm nên tên tuổi của HTWINDOW chính là Cửa nhôm Maxpro.JP – dòng nhôm cao cấp sử dụng Công nghệ xử lý bề mặt Electro-Deposition (ED) tiên tiến nhất từ Nhật Bản.

Tại HTWINDOW, chúng tôi nhận thấy nhôm Maxpro không chỉ là vật liệu xây dựng mà là biểu tượng của sự sang trọng. Với lớp mạ ED đặc trưng, bề mặt nhôm không chỉ mịn màng, chống bám bẩn mà còn có khả năng kháng muối biển tuyệt vời – một ưu điểm vô cùng quan trọng đối với khí hậu nhiệt đới ẩm tại Việt Nam.

Ưu điểm vượt trội của cửa nhôm Maxpro tại HTWINDOW:

Độ bền màu vĩnh cửu: Công nghệ ED giúp màu sắc bền bỉ lên đến hơn 50 năm, thách thức mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Cách âm, cách nhiệt tối ưu: Hệ thống gioăng EPDM cao cấp kết hợp với độ chính xác trong gia công của HTWINDOW giúp giảm thiểu tiếng ồn đến 90% và giữ nhiệt độ trong phòng luôn ổn định.

Thẩm mỹ tinh tế: Các tông màu như màu Champagne, màu đen mịn hay màu nâu thu hút mọi ánh nhìn, mang lại vẻ đẹp đẳng cấp và quyền quý cho gia chủ.

Báo giá cửa nhôm Maxpro tại HTWINDOW luôn được tính toán cạnh tranh nhất, dựa trên các hệ nhôm đa dạng như Hệ 65 Luxury, Hệ 83 hay Hệ 115 dành cho cửa lùa siêu lớn, đáp ứng mọi yêu cầu về kiến trúc khó nhất.

Cửa nhôm Maxpro - Dòng cửa nhôm cao cấp của Nhật Bản

Vách kính mặt dựng HTWINDOW: Giải pháp tối ưu cho kiến trúc hiện đại

Bên cạnh các dòng cửa dân dụng, HTWINDOW còn là chuyên gia trong lĩnh vực thi công vách kính mặt dựng cho các tòa nhà cao tầng và showroom.

Vách kính mặt dựng sử dụng các hệ nhôm chịu lực cường độ cao kết hợp với kính cường lực, kính dán an toàn hoặc kính hộp từ các thương hiệu uy tín như Hải Long, Viglacera. Đây là giải pháp hoàn hảo để tận dụng ánh sáng tự nhiên, mở rộng tầm nhìn và tạo nên vẻ ngoài hiện đại, bề thế cho công trình.

Các hệ vách kính mặt dựng phổ biến tại HTWINDOW:

Vách kính hệ Stick: Linh hoạt, dễ dàng lắp đặt cho các bề mặt kiến trúc phức tạp.

Vách kính hệ Unitized: Sản xuất và hoàn thiện ngay tại xưởng của HTWINDOW , đảm bảo độ chính xác tuyệt đối và rút ngắn thời gian thi công tại công trường.

Vách kính hệ Spider: Tạo nên những diện tích kính rộng lớn, xuyên suốt, mang tính thẩm mỹ cực cao cho các sảnh khách sạn hoặc showroom xe hơi.

Việc báo giá vách kính mặt dựng sẽ được chúng tôi bóc tách chi tiết dựa trên hồ sơ thiết kế, đảm bảo tính kinh tế mà vẫn đạt chuẩn an toàn gió bão và động đất.

Liên hệ ngay với HTWindow để được báo giá thi công vách kính mặt dựng

Khai Xuân 2026: "Vòng Quay May Mắn" – Nhận ngay chiết khấu đến 7%

Để chào đón một năm mới 2026 tràn đầy thành công và thịnh vượng, HTWINDOW tri ân Quý khách hàng bằng chương trình khuyến mãi đặc biệt: “VÒNG QUAY MAY MẮN - ĐÓN LỘC ĐẦU NĂM”.

Cơ hội nhận ngay ưu đãi từ 3% - 7% trên tổng giá trị đơn hàng cho cả hai dòng sản phẩm cửa nhôm Xingfa Maxpro và vách kính mặt dựng.

Cách thức tham gia cực kỳ đơn giản: Chỉ cần liên hệ tư vấn và đặt lịch khảo sát với HTWINDOW , bạn sẽ được tham gia vòng quay may mắn ngay để nhận ưu đãi trực tiếp.

Thời gian áp dụng từ ngày 01/01/2026 đến hết 31/03/2026 .

Hotline: 0924.76.7979 - 0988.755.279.

Website: https://htwindow.vn/

Đón lộc đầu năm với vòng quay may mắn tại HTWindow để nhận được nhiều ưu đãi lớn

Đây là cơ hội tuyệt vời để sở hữu những sản phẩm chất lượng cao với mức báo giá cửa nhôm Maxpro và vách kính mặt dựng ưu đãi nhất trong năm.

Với triết lý kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm, HTWINDOW cam kết không ngừng đổi mới để mang lại những giá trị vượt trội. Dòng cửa nhôm Maxpro sang trọng và vách kính mặt dựng hiện đại của chúng tôi chắc chắn sẽ làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Hãy để HTWINDOW cùng bạn xây dựng nên những không gian sống đáng mơ ước, nơi mỗi góc nhỏ đều toát lên sự tinh tế và bền vững theo thời gian.