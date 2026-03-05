Equity là gì? Hiểu đúng Equity trong tài chính và cách nó quyết định sự sống còn của tài khoản

Trong giao dịch tài chính, nhiều trader chỉ tập trung vào Balance mà quên mất rằng Equity mới là chỉ số phản ánh chính xác tình trạng tài khoản tại thời điểm hiện tại. Không ít trường hợp tài khoản vẫn còn Balance dương nhưng lại bị stop out chỉ vì Equity giảm quá thấp.

Vì vậy, hiểu equity là gì không chỉ để biết con số hiển thị trên nền tảng, mà còn để hiểu cách hệ thống quản lý rủi ro của sàn vận hành.

Bài viết được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia tại Backcomhub – nền tảng fintech hoạt động theo mô hình đối tác hoàn phí giao dịch. Các phân tích trong bài mang tính tham khảo và không đại diện cho lời khuyên đầu tư.

Equity là gì và vì sao nó quan trọng hơn Balance?

Equity là tổng giá trị thực tế của tài khoản tại thời điểm hiện tại, bao gồm cả lợi nhuận hoặc thua lỗ chưa chốt của các lệnh đang mở. Công thức cơ bản:

Equity = Balance + Lãi/Lỗ chưa thực hiện

Tuy nhiên, định nghĩa này mới chỉ là phần bề nổi. Điều quan trọng hơn là vai trò của Equity trong cấu trúc tài khoản.

Balance chỉ thay đổi khi bạn đóng lệnh. Trong khi đó, Equity biến động từng giây theo giá thị trường. Chính Equity mới là cơ sở để hệ thống:

Tính margin level

Xác định khả năng mở thêm lệnh

Kích hoạt margin call

Thực hiện stop out

Điều này có nghĩa: hệ thống không quan tâm bạn còn bao nhiêu Balance, mà quan tâm bạn còn bao nhiêu Equity.

Ví dụ:

Balance: 1.000 USD

Bạn mở vị thế lớn và đang âm 400 USD

Equity lúc này chỉ còn 600 USD

Nếu Used Margin là 500 USD, Margin Level sẽ giảm mạnh. Khi Equity tiếp tục giảm, tài khoản có thể bị đóng lệnh tự động dù Balance vẫn còn.

Do đó, Equity mới là “mạch sống” thực sự của tài khoản.

Tìm hiểu thêm về : Backcomhub

Cách Equity vận động khi thị trường biến động

Equity không phải con số cố định. Nó là đại lượng động, thay đổi liên tục theo giá thị trường.

Khi bạn mở một vị thế, Balance không thay đổi ngay. Nhưng Equity bắt đầu dao động theo lợi nhuận/thua lỗ chưa chốt.

Giả sử:

Tài khoản 2.000 USD

Bạn mở lệnh với đòn bẩy cao

Thị trường biến động ngược 2%

Nếu quy mô vị thế lớn, mức thua lỗ có thể lên tới vài trăm USD chỉ trong vài phút. Equity giảm nhanh, trong khi Balance vẫn giữ nguyên.

Chính sự chênh lệch giữa Balance và Equity khiến nhiều trader hiểu sai tình trạng tài khoản. Họ nhìn Balance và nghĩ mình còn đủ vốn, nhưng thực tế Equity đã tiến sát mức nguy hiểm.

Mối quan hệ giữa Equity, Margin và Margin Level

Để hiểu sâu equity là gì, cần đặt nó trong hệ sinh thái của tài khoản giao dịch.

Margin Level được tính theo công thức:

Margin Level = (Equity / Used Margin) × 100%

Điều này có nghĩa:

Khi Equity giảm → Margin Level giảm

Khi Margin Level giảm xuống dưới mức quy định → Margin Call

Khi tiếp tục giảm → Stop Out

Ví dụ cụ thể:

Equity: 800 USD

Used Margin: 500 USD

Margin Level = 160%

Nếu Equity giảm còn 400 USD:

Margin Level = 80%

Ở nhiều sàn, mức 100% có thể là margin call, 50% là stop out.

Như vậy, Equity chính là yếu tố trực tiếp quyết định tài khoản còn tồn tại hay không.

Equity và tác động tâm lý đối với trader

Equity không chỉ là con số kỹ thuật, mà còn ảnh hưởng mạnh đến tâm lý giao dịch.

Khi Equity tăng nhanh:

Trader dễ hưng phấn

Có Xu hướng tăng lot

Dễ chủ quan

Khi Equity giảm nhanh:

Trader lo lắng

Có thể đóng lệnh sớm

Hoặc giao dịch trả thù

Biến động mạnh của Equity đặc biệt rõ ràng khi sử dụng đòn bẩy cao. Với cùng một tài khoản, trader dùng đòn bẩy 1:10 sẽ có Equity dao động ổn định hơn so với trader dùng 1:100.

Do đó, quản lý Equity cũng đồng nghĩa với quản lý cảm xúc.

Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến Equity

Equity chịu tác động từ nhiều yếu tố, không chỉ riêng biến động giá.

Thứ nhất, khối lượng giao dịch. Lot càng lớn, mỗi pip biến động càng ảnh hưởng mạnh đến Equity.

Thứ hai, đòn bẩy. Đòn bẩy cao làm Equity biến động nhanh hơn, vì quy mô vị thế lớn hơn so với vốn thực tế.

Thứ ba, spread và phí. Khi mở lệnh, Equity giảm ngay do spread. Nhiều trader thấy Equity âm ngay khi mở lệnh và nhầm tưởng hệ thống tính sai.

Thứ tư, biến động bất thường của thị trường. Trong các sự kiện tin tức lớn, Equity có thể giảm mạnh trong thời gian rất ngắn.

Hiểu các yếu tố này giúp trader dự đoán mức dao động của Equity trước khi vào lệnh, thay vì phản ứng thụ động khi tài khoản đã sụt giảm.

Khi nào Equity trở thành rủi ro nghiêm trọng?

Equity trở nên nguy hiểm trong các tình huống:

Dùng phần lớn vốn làm margin

Không đặt stop loss

Giao dịch theo cảm xúc

Thị trường biến động mạnh ngoài dự kiến

Khi Equity tiến sát mức Used Margin, tài khoản gần như không còn vùng đệm an toàn. Chỉ một biến động nhỏ cũng có thể kích hoạt stop out.

Đây là lý do trader chuyên nghiệp không bao giờ sử dụng toàn bộ vốn làm ký quỹ.

FAQ – Các câu hỏi thường gặp về Equity

Equity khác Balance như thế nào?

Balance là số dư sau khi tất cả lệnh đã đóng. Equity bao gồm cả lãi/lỗ chưa chốt và phản ánh giá trị tài khoản theo thời gian thực.

Khi nào Equity bằng Balance?

Khi không có lệnh mở, Equity = Balance.

Equity có ảnh hưởng đến Margin Call không?

Có. Margin Call được kích hoạt khi Margin Level giảm, mà Margin Level phụ thuộc trực tiếp vào Equity.

Equity âm có xảy ra không?

Trong điều kiện thị trường bình thường, hệ thống stop out sẽ đóng lệnh trước khi Equity âm. Tuy nhiên, trong biến động cực đoan, có thể xảy ra trường hợp trượt giá khiến tài khoản âm.

Trader nên theo dõi Equity hay Balance?

Trader cần theo dõi Equity để đánh giá rủi ro thực tế và khả năng duy trì vị thế mở.

Tạm kết

Equity là giá trị thực tế của tài khoản tại thời điểm hiện tại và là yếu tố cốt lõi quyết định mức độ an toàn khi giao dịch có đòn bẩy.

Hiểu equity là gì giúp trader không chỉ đọc đúng con số trên nền tảng, mà còn hiểu cơ chế margin, quản lý rủi ro và duy trì tài khoản trong dài hạn.