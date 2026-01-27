Crossfire Thanks Day 2025 - dấu mốc 18 năm của cộng đồng game Đột Kích

Crossfire Thanks Day là sự kiện tri ân thường niên do VTC Online tổ chức, dành riêng cho cộng đồng Đột Kích tại Việt Nam. Crossfire Thanks Day 2025 mang ý nghĩa như một cột mốc tri ân đặc biệt, đánh dấu chặng đường 18 năm hình thành và phát triển của Đột Kích tại Việt Nam.

Chiến lược cộng đồng dài hạn: Lấy người chơi làm trụ cột phát triển

Crossfire Thanks Day không đơn thuần là một sự kiện thường niên, mà được VTC Online định vị như một phần trong chiến lược phát triển cộng đồng dài hạn của sản phẩm game Đột Kích tại Việt Nam. Sau 5 năm tiếp nhận, nhà phát hành tập trung đồng bộ vào hai trụ cột cốt lõi: xây dựng môi trường chơi lành mạnh và mở rộng hệ sinh thái Esports bền vững.

Theo đó, công tác chống hack được triển khai quyết liệt, góp phần củng cố môi trường thi đấu công bằng, văn minh cho người chơi. Song song đó, Đột Kích tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ Thể thao điện tử với loạt thành tích ấn tượng như 2 Huy chương Vàng SEA Games 31, 32 và chức vô địch CFS Summer Championship 2024.

Ông Hoàng Nhật Linh, Phó Giám đốc VTC Online chia sẻ về ý nghĩa buổi lễ và định hướng phát triển dài hạn của Đột Kích tại Việt Nam.

Bước sang giai đoạn tiếp theo, VTC Online tiếp tục khẳng định định hướng lấy cộng đồng làm trung tâm cho mọi chiến lược phát triển. Không chỉ duy trì sự gắn kết với thế hệ người chơi lâu năm, game Đột Kích còn hướng tới mở rộng tệp người chơi trẻ, nhằm mang đến làn gió mới cho cộng đồng và hệ sinh thái eSports, được xem là bước đi chiến lược để làm mới hình ảnh thương hiệu.

18 năm đồng hành: nhìn lại hành trình, tiếp tục bứt phá

Với một cộng đồng đã sát cánh gần hai thập kỷ, Crossfire Thanks Day 2025 mang ý nghĩa như một cột mốc tri ân đặc biệt, đánh dấu chặng đường 18 năm hình thành và phát triển của Đột Kích tại Việt Nam. Sự kiện không chỉ là dịp nhìn lại hành trình đã qua, mà còn là không gian tôn vinh những giá trị cốt lõi được cộng đồng vun đắp và gìn giữ qua nhiều thế hệ.

“Chương trình được tổ chức theo chuẩn mực sự kiện 5 sao. Thông qua các hoạt động vinh danh, VTC Online làm nổi bật vai trò của những cá nhân, tập thể và đối tác đã góp phần duy trì sức sống, bản sắc và chiều sâu văn hóa của Đột Kích suốt nhiều năm qua”, đại diện Nhà phát hành chia sẻ.

Khu trưng bày các dấu mốc và thành tựu nổi bật của Crossfire tại sự kiện.

Crossfire Thanks Day 2025 được triển khai theo concept “Hall of Elites - Đại Sảnh Tinh Hoa”, với không gian sang trọng, đầu tư đồng bộ từ nội dung chương trình đến hệ thống nhận diện. Sự kiện quy tụ đầy đủ các thành phần nòng cốt của cộng đồng Đột Kích: tuyển thủ, đội tuyển eSports, các clan lâu năm cùng đông đảo người chơi gắn bó qua nhiều giai đoạn, đặc biệt là top khách hàng thân thiết.

Tâm điểm của chương trình là lễ vinh danh Crossfire Awards, ghi nhận những cá nhân và tập thể có đóng góp nổi bật cho cộng đồng và sự phát triển bền vững của tựa game. Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật “The Gathering of Excellence” với phần trình diễn của ca sĩ Thiều Bảo Trâm mang đến điểm chạm cảm xúc sâu sắc, kết nối tinh thần giữa cộng đồng và thương hiệu.

Công tác quà tặng được đầu tư bài bản với các vật phẩm mang giá trị sưu tầm cao, nổi bật là giftbox phiên bản giới hạn dành riêng cho khách hàng thân thiết và bộ đồng xu kỷ niệm độc bản trị giá 3 chỉ vàng 9999. Người tham dự còn nhận nhiều quà lưu niệm thiết kế riêng như keycap, gaming gear, loa, cùng cơ hội bốc thăm trúng các giftcode giá trị, khép lại sự kiện bằng một trải nghiệm trọn vẹn cả về cảm xúc lẫn dấu ấn kỷ niệm.