Xu hướng làm mát xưởng may hiệu quả và tiết kiệm điện - 2026

Nhiệt độ trong xưởng may thường tăng cao do mật độ máy móc lớn, số lượng nhân công đông và kết cấu mái tôn hấp thụ nhiệt mạnh. Bên cạnh đó do đặc thù về sản phẩm của các xưởng may đó là dệt, vải, các bộ phận cấu thành nên quần áo, tất…nên yêu cầu về độ ẩm phải được kiểm soát, độ ẩm không được quá lớn để không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm . Xu hướng làm mát đang được các xưởng may sử dụng để thay thế cho làm mát cooling pad truyền thống đó là sử dụng máy điều hòa siêu tiết kiệm điện. Hoặc trong một số phân xưởng sẽ sử dụng kết hợp máy làm mát bằng hơi nước kết hợp với quạt trần HVLS công suất lớn.

Đặc thù nhiệt độ trong xưởng may và nhu cầu làm mát hiệu quả

Do đặc thù môi trường sản xuất và tính chất đặc trưng của sản phẩm dệt may nên nhiệt độ trong nhà xưởng dệt may cần phải được trang bị và phải kiểm soát được độ ẩm từ đó đảm bảo chất lượng sản phẩm và sức khỏe của người lao động, tạo ưu thế cạnh tranh trong việc thu hút người lao động của các nhà máy dệt may..

Mật độ máy móc và nhân sự đông dẫn đến nhiệt độ trong xưởng cao, không khí ngột ngạt: Nhiều máy may, máy ủi và thiết bị hoạt động liên tục khiến nhiệt lượng tích tụ nhanh trong không gian sản xuất.

Mái tôn hấp thụ nhiệt mạnh: Kết cấu nhà xưởng phổ biến sử dụng mái tôn nên nhiệt độ trong xưởng tăng cao vào ban ngày.

Từ các lý do trên nên các xưởng may cần phải tìm kiếm giải pháp làm mát chuyên sâu để giải quyết được vấn đề về độ ẩm và chất lượng của sản phẩm, bời vì:

Nhiệt độ cao ảnh hưởng đến năng suất công nhân: Môi trường làm việc nóng khiến công nhân nhanh mệt mỏi và giảm hiệu quả làm việc.

Độ ẩm ảnh hưởng đến chất lượng vải và thành phẩm: Vải, sợi và sản phẩm may dễ bị ảnh hưởng khi độ ẩm cao dễ bị mốc, hỏng.

Trên thị trường có rất nhiều giải pháp làm mát xưởng may đang được sử dụng như: Làm mát xưởng may bằng cooling pad; Làm mát xưởng may bằng hệ thống chiller; Làm mát xưởng may bằng các máy làm mát hơi nước kết hợp quạt trần công nghiệp HVLS; Làm mát xưởng may bằng điều hòa siêu tiết kiệm điện.

Xưởng may thường có nhiệt độ cao nên cần có giải pháp làm mát hiệu quả

Xu hướng làm mát xưởng may được ưa chuộng nhất hiện nay

Hiện nay các doanh nghiệp may mặc đang tìm kiếm giải pháp làm mát xưởng may một cách tổng quan đó là vừa giảm được nhiệt độ sâu, sản phẩm thân thiện với môi trường, độ ẩm của hệ thống được kiểm soát và đặc biệt chi phí vận hành tiêu thụ điện tiết kiệm.

Hệ thống làm mát xưởng may bằng : Điều hòa công nghiệp tiết kiệm điện và máy làm mát nhà xưởng bằng hơi nước đang trở thành hai xu hướng phổ biến sử dụng hiện nay.

Hệ thống làm mát - Máy điều hòa tiết kiệm điện

Hệ thống làm mát xưởng may sử dụng máy điều hòa công nghiệp tiết kiệm điện được nhiều các doanh nghiệp dệt may lựa chọn để thay thế cho các cách làm mát truyền thống. Công nghệ điều hòa thế hệ mới sử dụng nước trong giàn nóng để tăng hiệu quả trao đổi nhiệt và giảm mức tiêu thụ điện năng. Hệ thống tạo ra độ mát sâu, nhiệt độ giảm lên tới 15 độ C và duy trì nhiệt độ ổn định trong khu vực sản xuất.

Không chỉ làm giảm nhiệt độ sâu, máy điều hòa công nghiệp còn giúp kiểm soát độ ẩm trong không gian làm việc. Độ ẩm được cân bằng giúp hạn chế ảnh hưởng đến vải, sợi và thành phẩm may mặc. Môi trường sản xuất ổn định giúp doanh nghiệp bảo vệ chất lượng sản phẩm và duy trì hiệu quả làm việc của công nhân.

Máy điều hòa công nghiệp tiết kiệm điện được doanh nghiệp chọn để làm mát xưởng may

Máy làm mát nhà xưởng bằng hơi nước

Máy làm mát nhà xưởng bằng hơi nước là giải pháp làm mát xưởng may được nhiều doanh nghiệp áp dụng cho không gian sản xuất diện tích lớn. Hệ thống hoạt động dựa trên nguyên lý bay hơi nước để giảm nhiệt độ không khí trước khi đưa vào nhà xưởng.

Luồng gió mát được phân phối qua hệ thống ống gió nên có thể đưa đến từng vị trí làm việc của công nhân. Độ mát của hệ thống ở mức vừa phải nên tạo cảm giác dễ chịu trong thời gian làm việc dài. Chi phí đầu tư và vận hành của máy làm mát hơi nước ở mức hợp lý nên phù hợp với nhiều doanh nghiệp may mặc.

Máy làm mát nhà xưởng bằng hơi nước được ứng dụng phổ biến cho các nhà xưởng lớn

