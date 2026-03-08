TRƯỜNG PHÁT ĐỒNG HÀNH CÙNG ROADSHOW VINHOMES GREEN PARADISE – PHỦ SẮC XANH 3 MIỀN

Đồng hành cùng hành trình lan tỏa này, Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Trường Phát – đơn vị phân phối uy tín với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường bất động sản cao cấp – tự hào góp mặt trong chiến dịch roadshow quy mô lớn, cùng Vinhomes đưa hình ảnh Green Paradise phủ sắc xanh trên những tuyến phố biểu tượng của ba miền đất nước.
Hành trình kiêu hãnh lan tỏa giá trị sống xanh
Với chủ đề “Hành trình kiêu hãnh – Kỳ quan di sản – Kiến tạo kỳ tích”, roadshow Vinhomes Green Paradise không chỉ là hoạt động quảng bá dự án thông thường mà còn là sự kiện truyền thông mang tính biểu tượng. Những đoàn xe được thiết kế đồng bộ với sắc xanh đặc trưng của dự án sẽ di chuyển qua nhiều tuyến phố trung tâm, thu hút sự chú ý của cộng đồng và thị trường.
Sự kiện sẽ được tổ chức đồng loạt tại ba thành phố lớn:
- Hà Nội – Khởi hành lúc 7h00 tại Quảng trường Cá Voi – Vinhomes Ocean Park 1
- TP. Hồ Chí Minh – Khởi hành lúc 7h00 tại Quảng trường Golden Eagle – Vinhomes Grand Park
- TP. Vinh – Khởi hành lúc 8h00 tại Công viên Trung tâm – Số 1 Trường Thi
Từ các điểm khởi hành biểu tượng, đoàn xe sẽ lăn bánh qua nhiều tuyến đường sầm uất, mang theo thông điệp về một chuẩn sống xanh bền vững, nơi thiên nhiên, văn hóa và những giá trị nhân văn cùng hội tụ.
Thông qua hành trình này, Vinhomes không chỉ giới thiệu một dự án mới mà còn truyền tải tầm nhìn về một hệ sinh thái sống hiện đại – nơi con người được kết nối với thiên nhiên, cộng đồng và những chuẩn mực phát triển bền vững của tương lai.