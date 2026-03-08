TRƯỜNG PHÁT ĐỒNG HÀNH CÙNG ROADSHOW VINHOMES GREEN PARADISE – PHỦ SẮC XANH 3 MIỀN

Trong bối cảnh xu hướng phát triển đô thị bền vững ngày càng được đề cao, dự án Vinhomes Green Paradise đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của thị trường khi định hình một chuẩn sống mới gắn với hệ giá trị ESG++ – Thiên đường xanh gieo hạt lành hạnh phúc. Đánh dấu bước khởi động cho chiến dịch truyền thông quy mô lớn của dự án, Roadshow Vinhomes Green Paradise sẽ chính thức diễn ra đồng thời tại Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh – TP. Vinh, mang theo thông điệp về một “kỳ quan di sản” mới của thời đại.

Đồng hành cùng hành trình lan tỏa này, Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Trường Phát – đơn vị phân phối uy tín với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường bất động sản cao cấp – tự hào góp mặt trong chiến dịch roadshow quy mô lớn, cùng Vinhomes đưa hình ảnh Green Paradise phủ sắc xanh trên những tuyến phố biểu tượng của ba miền đất nước.

Hành trình kiêu hãnh lan tỏa giá trị sống xanh

Với chủ đề “Hành trình kiêu hãnh – Kỳ quan di sản – Kiến tạo kỳ tích”, roadshow Vinhomes Green Paradise không chỉ là hoạt động quảng bá dự án thông thường mà còn là sự kiện truyền thông mang tính biểu tượng. Những đoàn xe được thiết kế đồng bộ với sắc xanh đặc trưng của dự án sẽ di chuyển qua nhiều tuyến phố trung tâm, thu hút sự chú ý của cộng đồng và thị trường.

Sự kiện sẽ được tổ chức đồng loạt tại ba thành phố lớn:

Hà Nội – Khởi hành lúc 7h00 tại Quảng trường Cá Voi – Vinhomes Ocean Park 1

TP. Hồ Chí Minh – Khởi hành lúc 7h00 tại Quảng trường Golden Eagle – Vinhomes Grand Park

TP. Vinh – Khởi hành lúc 8h00 tại Công viên Trung tâm – Số 1 Trường Thi

Từ các điểm khởi hành biểu tượng, đoàn xe sẽ lăn bánh qua nhiều tuyến đường sầm uất, mang theo thông điệp về một chuẩn sống xanh bền vững, nơi thiên nhiên, văn hóa và những giá trị nhân văn cùng hội tụ.

Thông qua hành trình này, Vinhomes không chỉ giới thiệu một dự án mới mà còn truyền tải tầm nhìn về một hệ sinh thái sống hiện đại – nơi con người được kết nối với thiên nhiên, cộng đồng và những chuẩn mực phát triển bền vững của tương lai.