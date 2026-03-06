Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Đêm muộn vẫn nhận được tin nhắn công việc: Người EQ cao không tức giận hay mặc kệ mà thường phản hồi tinh tế theo 5 cách này

14:42 06/03/2026
Trong bối cảnh công việc ngày càng linh hoạt và áp lực, kỹ năng xử lý những tình huống “oái oăm” như tin nhắn công việc lúc nửa đêm ngày càng trở nên quan trọng.

Trong môi trường làm việc hiện đại, ranh giới giữa giờ làm và thời gian cá nhân ngày càng trở nên mờ nhạt. Không ít người từng rơi vào tình huống đang ngủ say thì điện thoại rung lên vì một tin nhắn công việc gửi đến lúc nửa đêm. Cảm giác đầu tiên thường là khó chịu, bực bội, thậm chí muốn bỏ qua cho đến sáng hôm sau.

Tuy nhiên, cách phản ứng trước những tình huống như vậy lại phản ánh khá rõ mức độ trí tuệ cảm xúc của mỗi người. Những người sở hữu trí tuệ cảm xúc (EQ) cao thường không để sự bực dọc chi phối, cũng không lựa chọn im lặng hoàn toàn. Thay vào đó, họ phản hồi một cách khéo léo, vừa giữ được sự chuyên nghiệp trong công việc, vừa bảo vệ được ranh giới cá nhân. Dưới đây là 5 cách phản hồi tinh tế mà người có EQ cao thường áp dụng khi nhận tin nhắn công việc vào lúc nửa đêm.

Xác nhận thông tin và hẹn thời điểm xử lý

Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất là gửi lời xác nhận đã nhận được thông tin và thông báo sẽ xử lý vào sáng hôm sau. Chỉ một tin nhắn ngắn gọn như: “Mình đã nhận được, sáng mai mình sẽ giải quyết ngay” cũng đủ để giải tỏa nhiều lo lắng cho người gửi.

Phản hồi này cho thấy bạn không thờ ơ với công việc, đồng thời khéo léo cho đối phương hiểu rằng bạn đang trong thời gian nghỉ ngơi. Nhờ vậy, cả hai bên đều cảm thấy yên tâm: người gửi biết rằng thông tin đã được tiếp nhận, còn bạn vẫn có thể tiếp tục nghỉ ngơi mà không bị gián đoạn quá nhiều.

Giữ thái độ linh hoạt trong trường hợp khẩn cấp

Không phải mọi tin nhắn gửi lúc nửa đêm đều có thể chờ đến sáng hôm sau. Trong một số tình huống, sự cố có thể phát sinh và cần được xử lý ngay lập tức. Người có EQ cao thường để ngỏ khả năng hỗ trợ bằng một phản hồi mang tính linh hoạt.

Chẳng hạn, họ có thể nhắn: “Nếu việc này gấp, bạn gọi mình ngay nhé, còn không thì sáng mai mình sẽ xử lý.” Câu trả lời ngắn nhưng rõ ràng này thể hiện sự sẵn sàng hợp tác khi cần thiết.

Đồng thời, cách phản hồi ấy cũng ngầm thiết lập một nguyên tắc: chỉ những trường hợp thật sự khẩn cấp mới nên liên hệ vào thời điểm ngoài giờ. Nhờ vậy, người phản hồi vẫn giữ được tinh thần trách nhiệm với công việc mà không bị cuốn vào những vấn đề chưa cần giải quyết ngay trong đêm.

99230872ebe7f058034b828a8035208f 1770192931817935356512stgm 1770215390839 17702153910912112103661 (Ảnh minh họa)

Thể hiện sự đồng cảm với người gửi

Một đặc điểm nổi bật của người có EQ cao là khả năng đặt mình vào vị trí của người khác. Thay vì để sự khó chịu lấn át, họ hiểu rằng người gửi tin nhắn vào nửa đêm có thể đang chịu áp lực công việc, hoặc cần báo ngay để tránh quên thông tin quan trọng.

Vì vậy, phản hồi của họ thường mang sắc thái thấu hiểu, chẳng hạn: “Chắc bạn cũng đang bận nên mới báo ngay, mình đã nhận được rồi.”

Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng có thể khiến người gửi cảm thấy được thông cảm, thay vì lo lắng rằng mình đã làm phiền người khác. Sự tinh tế này giúp duy trì bầu không khí hợp tác tích cực trong công việc, đồng thời hạn chế những hiểu lầm không đáng có.

Khéo léo đặt ra ranh giới mềm

Dù luôn giữ thái độ lịch sự và chuyên nghiệp, người có EQ cao vẫn ý thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ thời gian cá nhân. Sau khi xác nhận đã nhận thông tin, họ có thể khéo léo nhắc nhở về thời gian liên lạc phù hợp.

Ví dụ: “Mình đã nắm được rồi, sáng mai sẽ xử lý. Nếu không gấp, bạn gửi trong giờ làm việc nhé, lúc đó mình sẽ tập trung hơn.”

Đây là một dạng “ranh giới mềm”, không mang tính cứng nhắc hay gây khó chịu cho đối phương, nhưng đủ để họ hiểu rằng việc nhắn tin ngoài giờ chỉ nên xảy ra khi thật sự cần thiết. Việc thiết lập ranh giới như vậy góp phần tạo nên thói quen giao tiếp lành mạnh trong môi trường làm việc, đồng thời giúp mỗi người tránh tình trạng kiệt sức vì công việc xâm lấn quá nhiều vào đời sống riêng.

edit 1286715e115fa220d9f12bf581eed51c 17473654117161451003163 1747367074321 17473670744241855069765 (Ảnh minh họa)

Trấn an để giảm bớt căng thẳng

Trong một số trường hợp, người gửi tin nhắn vào nửa đêm không chỉ đơn thuần muốn thông báo thông tin mà còn đang lo lắng về một vấn đề nào đó. Người có EQ cao thường tinh ý nhận ra điều này.

Vì thế, ngoài việc xác nhận đã nhận tin, họ có thể thêm một câu trấn an, chẳng hạn: “Bạn cứ yên tâm nhé, sáng mai mình sẽ xử lý ổn thỏa.”

Một lời nhắn ngắn gọn nhưng có thể giúp người gửi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bớt căng thẳng và có thể nghỉ ngơi tốt hơn. Đồng thời, điều này cũng góp phần củng cố sự tin tưởng trong mối quan hệ công việc, giúp quá trình hợp tác trở nên hiệu quả và tích cực hơn.

Trên thực tế, việc nhận tin nhắn công việc vào thời điểm muộn trong đêm không phải là điều hiếm gặp trong môi trường làm việc hiện nay. Điều quan trọng không nằm ở bản thân tin nhắn, mà ở cách mỗi người phản ứng trước tình huống đó.

Người có EQ cao không để sự giận dữ bộc phát, cũng không lựa chọn im lặng hoàn toàn, vì đó là điều dễ khiến người khác hiểu lầm là thiếu trách nhiệm. Thay vào đó, họ chọn cách phản hồi ngắn gọn, rõ ràng nhưng tinh tế, đủ để duy trì sự chuyên nghiệp và tôn trọng lẫn nhau.

