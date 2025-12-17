Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Danh tính nữ giáo viên ở Đồng Nai bật livestream cảnh học sinh làm bài thi trong lớp

17:07 17/12/2025
Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền mạnh một đoạn livestream ghi lại cảnh học sinh đang làm bài kiểm tra trong lớp, do chính một nữ giáo viên thực hiện.

Đoạn phát trực tiếp nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn khi đạt khoảng 4.000 lượt xem chỉ trong thời gian ngắn, kéo theo nhiều ý kiến tranh luận trái chiều.

 

Điều khiến dư luận đặc biệt bức xúc là ở phần bình luận, không ít tài khoản mạng xã hội đã buông những câu nói mang tính trêu đùa, thiếu chuẩn mực hướng vào các học sinh xuất hiện trong khung hình. 

Trước sự việc này, nhiều người cho rằng việc phát trực tiếp giờ làm bài thi không chỉ có dấu hiệu vi phạm quy định tổ chức thi cử mà còn ảnh hưởng đến quyền riêng tư, sự an toàn và tâm lý của học sinh.

Trao đổi với phóng viên báo , ông Vũ Văn Đố, Hiệu trưởng Trường THPT Kiệm Tân (xã Gia Tân, tỉnh Đồng Nai) xác nhận giáo viên livestream học sinh làm bài thi nói trên là cô O., một nữ giáo viên dạy môn ngữ văn lớp 11 của trường.

 

“Giáo viên chỉ được livestream khi tổ chức hoạt động ngoại khóa phục vụ mục tiêu phát triển năng lực của học sinh. Ngoài ra, hoàn toàn không có chuyện giáo viên được phép livestream học sinh làm bài thi. Điều này không chỉ vi phạm quy chế của nhà trường mà còn xâm phạm đến quyền riêng tư của các em”, Hiệu trưởng Trường THPT Kiệm Tân nói.

Tương tự, xác nhận với báo Người Lao Động, ông Vũ Văn Đố -  Hiệu trưởng Trường THPT Kiệm Tân cũng cho hay, nữ giáo viên đang gây xôn xao dư luận hiện đang giảng dạy tại trường.

Theo ông Đố, sự việc xảy ra khi các em học sinh đang làm bài tập. Hiện nhà trường đang làm việc với nữ giáo viên để làm rõ sự việc. Khi có kết quả sự việc sẽ thông tin sau.

Cũng theo báo Người Lao Động, hiện nay, nhiều trường THPT có quy định đối với giáo viên:

- Không được sử dụng điện thoại nhằm mục đích Giải trí cá nhân trong các tiết dạy trên lớp.

- Được phép sử dụng điện thoại để nghe các cuộc gọi cần thiết, chụp ảnh, quay clip hoặc trình chiếu những nội dung cần thiết liên quan đến quá trình giảng dạy.

 

(Tổng hợp)

