Cô giáo yêu cầu ghi lại vẻ riêng của mẹ và dì, học trò tiểu học viết đáp án khiến ai nấy cười sặc

09:40 29/11/2025
Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đã và đang chia sẻ hình ảnh về một bài tập của em học trò tiểu học.

Theo đó, bài tập với đề bài như sau: "Ghi lại một vẻ riêng của từng người trong gia đình em". Ở phần người thân, bài tập đã có mẫu sẵn: "Bố - vô cùng hài hước". Ở 2 ô trống, em học sinh chọn tả về mẹ và dì như sau: "Mẹ - mẹ em béo" và "Dì - lười biếng".

Dân mạng sau khi đọc 2 đáp án này đã phải ôm bụng cười ngặt nghẽo. Quả thực, trẻ con thì không biết nói dối, mà những lời nói thật ấy đôi lúc khiến người lớn phải cười ra nước mắt.

Nhiều dân mạng cũng tò mò xem phản ứng của mẹ và dì sẽ ra sao khi đọc được bài tập này của con mình.

Qua đi những tiếng cười, nhiều dân mạng cũng cho rằng, những gì trẻ viết ra đang phản ánh nhận thức và quan sát chân thực của con. Vì thế, người lớn không nên bỏ qua điều này, thay vào đó, hãy nghiêm túc xem con viết gì về mình để điều chỉnh bản thân, lấy lại hình ảnh đẹp trong mắt con, nhằm Giáo dục và làm gương cho con cái một cách tốt nhất.

