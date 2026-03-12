Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIÁO DỤC
  3. Học đường

Học sinh, sinh viên chú ý: Lời cảnh báo từ cơ quan Công an

09:47 12/03/2026
Thời gian gần đây, lực lượng Công an đã phát hiện các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền thường lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng.

Theo TTĐT Bộ Công an, thời gian gần đây, tội phạm Công nghệ cao có nhiều chiêu trò như giả danh cơ quan Pháp luật, giáo viên, nhân viên y tế, lừa đảo tình cảm, giả mạo trang web tuyển Du học sinh… Lực lượng Công an phát hiện các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền thường lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng. Chúng đăng tin trên mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram…) với nội dung hấp dẫn: “việc nhẹ lương cao”, “cho thuê tài khoản ngân hàng”, “nhận tiền hộ”…

 

Sau khi nạn nhân mở tài khoản, chúng yêu cầu cung cấp thẻ ATM, mật khẩu Internet Banking, mã OTP, SIM điện thoại… để sử dụng vào việc nhận tiền lừa đảo, trung chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền. Nhiều học sinh, sinh viên vì thiếu hiểu biết hoặc hám lợi đã vô tình tiếp tay cho tội phạm, gây khó khăn cho công tác điều tra. Hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Ảnh minh hoạ/Nguồn: Trang TTĐT Bộ Công an Ảnh minh hoạ/Nguồn: Trang TTĐT Bộ Công an
 

Trước tình hình trên, lực lượng Công an khuyến cáo:

1. Đối với học sinh, sinh viên

- Không mở tài khoản ngân hàng để cho thuê, cho mượn, bán lại.

- Không cung cấp: thẻ ATM, mật khẩu Internet Banking, mã OTP, SIM điện thoại đăng ký ngân hàng cho bất kỳ ai.

- Không tham gia các nhóm tuyển dụng việc làm online liên quan đến “cho thuê tài khoản”.

- Khi phát hiện: đối tượng thu mua tài khoản; lôi kéo mở tài khoản; nghi vấn lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.

2. Đối với các cơ sở Giáo dục và gia đình

- Các gia đình, nhà trường cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với lực lượng Công an trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho con em, học sinh, sinh viên, thông báo rộng rãi phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng bằng hình thức yêu cầu các con, em học sinh, sinh viên không mở tài khoản ngân hàng cho mượn, cho thuê, mua bán, trao đổi để tiếp tay cho đối tượng phạm tội.

- Đề nghị các cơ sở giáo dục thông báo rộng rãi nội dung cảnh báo này qua: website nhà trường, fanpage, bảng tin sinh viên, sinh hoạt lớp.

 

- Phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao và lừa đảo trên không gian mạng.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/hoc-sinh-sinh-vien-chu-y-loi-canh-bao-tu-co-quan-cong-an-202603101545503392.html
Cùng chủ đề
Đêm muộn vẫn nhận được tin nhắn công việc: Người EQ cao không tức giận hay mặc kệ mà thường phản hồi tinh tế theo 5 cách này Học đường
Đêm muộn vẫn nhận được tin nhắn công việc: Người EQ cao không tức giận hay mặc kệ mà thường phản hồi tinh tế theo 5 cách này

Trong bối cảnh công việc ngày càng linh hoạt và áp lực, kỹ năng xử lý những tình huống “oái...

Đề thi học sinh giỏi Văn có mã captcha tại TP.HCM gây xôn xao Học đường
Đề thi học sinh giỏi Văn có mã captcha tại TP.HCM gây xôn xao

Thay vì đi thẳng vào nội dung câu hỏi như các năm trước, đề thi Văn năm nay của TP.HCM...

Đua vào lớp 1: Trẻ 5 tuổi phải phỏng vấn, học thêm 3 môn Học đường
Đua vào lớp 1: Trẻ 5 tuổi phải phỏng vấn, học thêm 3 môn

Học sinh có thể trải qua bài kiểm tra, phỏng vấn hoặc đánh giá năng lực để vào lớp 1...

Bất ngờ cách nhiều cha mẹ hiện đại giữ bình tĩnh để gia đình luôn hạnh phúc: Thuê AI 'canh' con học bài Học đường
Bất ngờ cách nhiều cha mẹ hiện đại giữ bình tĩnh để gia đình luôn hạnh phúc: Thuê AI 'canh' con học bài

Khi việc kèm con học trở thành áp lực tâm lý lớn hơn cả tiền bạc, ngày càng nhiều phụ...

Tuyển sinh 2026: Tổ hợp A00 cũng bị ‘gạch sổ’ Học đường
Tuyển sinh 2026: Tổ hợp A00 cũng bị ‘gạch sổ’

Năm 2026, ngoài khối C00, nhiều trường đại học không còn tuyển khối A00 (Toán, Lý, Hóa). Đây là khối...

Danh tính nữ giáo viên ở Đồng Nai bật livestream cảnh học sinh làm bài thi trong lớp Học đường
Danh tính nữ giáo viên ở Đồng Nai bật livestream cảnh học sinh làm bài thi trong lớp

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền mạnh một đoạn livestream ghi lại cảnh học sinh đang làm bài kiểm...

Mới cập nhật
Sôi động sự kiện offline Yonex All England 2026: Kết nối cộng đồng yêu cầu lông Việt Nam

Sôi động sự kiện offline Yonex All England 2026: Kết nối cộng đồng yêu cầu lông Việt Nam

Hòa chung không khí của một trong những giải đấu danh giá nhất làng cầu lông thế giới, vừa qua, 12Trust đã tổ chức thành công sự kiện offline dành cho cộng đồng người hâm mộ nhân dịp chung kết Yonex All England 2026. Chương trình mang đến không gian theo dõi trận đấu đỉnh cao, kết hợp chuỗi hoạt động tương tác, minigame và lucky draw, thu hút đông đảo người tham dự.

3 giờ trước Sự kiện

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo khi xin visa mùa cao điểm du lịch nước ngoài

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo khi xin visa mùa cao điểm du lịch nước ngoài

Trong buổi gặp mặt báo chí ngày 10/3 tại Hà Nội, VFS Global, đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ thị thực cho nhiều chính phủ đối tác trên toàn cầu, đã đưa ra những cảnh báo về an toàn thị thực mà người có nhu cầu đi nước ngoài cần chú ý trước thềm cao điểm du lịch 2026, giữa bối cảnh vấn nạn lừa đảo gia tăng.

3 giờ trước DU LỊCH

Hỏi mẹ: “Nếu cả đời này con độc thân thì sao?”, câu trả lời của người phụ nữ 65 tuổi khiến tôi bất ngờ

Hỏi mẹ: “Nếu cả đời này con độc thân thì sao?”, câu trả lời của người phụ nữ 65 tuổi khiến tôi bất ngờ

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản về chuyện độc thân đã mở ra một góc nhìn khác.

6 giờ trước Tâm sự

Những loại thực phẩm cực nhiều muối, dù có hại nhưng nhiều người lại vô tư ăn hằng ngày

Những loại thực phẩm cực nhiều muối, dù có hại nhưng nhiều người lại vô tư ăn hằng ngày

Nhiều người cho rằng chỉ khi nêm nếm quá mặn mới khiến cơ thể hấp thụ nhiều muối. Tuy nhiên, không ít thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày lại chứa lượng muối khá cao mà nhiều người không để ý.

6 giờ trước Dinh dưỡng

3 con giáp chạm nóc vận may, tài sản tăng vọt, một tuần nữa có tin vui

3 con giáp chạm nóc vận may, tài sản tăng vọt, một tuần nữa có tin vui

3 con giáp được dự báo gặp nhiều may mắn, đặc biệt khoảng một tuần nữa có tin vui.

6 giờ trước Khám phá

Ảnh hiếm của Tăng Duy Tân và Bích Phương

Ảnh hiếm của Tăng Duy Tân và Bích Phương

Bích Phương thoải mái công khai hành động tình tứ dành cho Tăng Duy Tân khi đi du lịch.

6 giờ trước Hậu trường

Jennie (BLACKPINK) 'đốt cháy' Paris Fashion Week với váy lưới táo bạo

Jennie (BLACKPINK) 'đốt cháy' Paris Fashion Week với váy lưới táo bạo

Jennie (BLACKPINK) tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại show Chanel trong khuôn khổ Paris Fashion Week.

6 giờ trước Hậu trường

Bổ huyết - Dưỡng âm: Nguyên tắc trong điều trị bệnh viêm da lâu ngày

Bổ huyết - Dưỡng âm: Nguyên tắc trong điều trị bệnh viêm da lâu ngày

Trong Y học cổ truyền, gốc rễ của viêm da lâu ngày thường nằm ở sự hư tổn của huyết và âm. Từ đó, khiến da khô, dễ tổn thương, ngứa kéo dài dai dẳng. Do vậy mà bổ huyết – dưỡng âm là nguyên tắc điều trị không thể thiếu trong các liệu trình chữa viêm da mạn tính tại Bảo Thanh Đường.

7 giờ trước Bệnh thường gặp

Ruốc đỏ au xuất hiện dày đặc ở vùng biển gần bờ, ngư dân bội thu

Ruốc đỏ au xuất hiện dày đặc ở vùng biển gần bờ, ngư dân bội thu

Những mẻ lưới đầy ắp ruốc đỏ au không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho bà con ngư dân mà còn tạo nên không khí nhộn nhịp trên bãi biển những ngày đầu năm mới.

1 ngày trước Khám phá

Ngành công nghiệp bán dẫn 'kêu cứu', vốn hóa Samsung Electronics, SK Hynix bốc hơi 200 tỷ USD chỉ trong 1 phiên: Chuyện gì đang xảy ra?

Ngành công nghiệp bán dẫn 'kêu cứu', vốn hóa Samsung Electronics, SK Hynix bốc hơi 200 tỷ USD chỉ trong 1 phiên: Chuyện gì đang xảy ra?

Chuyện gì đang xảy ra với thị trường chất bán dẫn tỷ USD?

1 ngày trước Thế giới vi tính