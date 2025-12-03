Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
'Búp măng non' gặp sự cố trên sân nhà, bố mẹ xem camera mà đau lòng

10:22 03/12/2025
Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một "búp măng non" khi đang chơi đùa ở sân nhà mình.
 

(Video ghi lại khoảnh khắc "búp măng non" gặp sự cố khiến bố mẹ đau lòng. Nguồn: Hóng Đường Phố)

Theo đó, trong lúc chạy nhảy, bé trai này không may trượt chân, ngã xuống sân. Đáng nói, cú ngã khiến phần đầu của bé trai đập vào cạnh nền gạch. 

Cú ngã đau điếng khiến bé trai khóc lớn, không thể tự đứng dậy ngay lập tức. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Khoảnh khắc bé trai gặp nạn được camera an ninh ghi lại. Khoảnh khắc bé trai gặp nạn được camera an ninh ghi lại.
 

Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều vô cùng xót xa khi thấy tai nạn mà bé trai gặp phải.

Dân tình cũng đoán rằng, bố mẹ sau khi thấy thương tích của con trai, xem lại camera sẽ đau lòng vô cùng khi thấy cú ngã của con. 

Bên cạnh đó, nhiều người cũng khuyên bố mẹ em bé nên đưa em đi khám, chụp chiếu để sớm phát hiện tình trạng bất thường nếu có. Như vậy vừa giúp gia đình thêm phần yên tâm, vừa kịp thời chữa trị nếu chẳng may em bé gặp chấn thương nghiêm trọng.

Tình huống này tiếp tục là lời nhắc nhở đến các bậc phụ huynh khi nhà có con nhỏ. Các cháu bé vốn hiếu động và thích chạy nhảy, thế nên rất dễ gây ra những tai nạn đáng tiếc. Do đó, để hạn chế những sự việc xấu, bố mẹ nên thường xuyên giám sát con, hướng dẫn con làm sao để con tự chủ động được việc bảo vệ bản thân. 

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/bup-mang-non-gap-su-co-tren-san-nha-bo-me-xem-camera-ma-dau-long-202512030931107212.html
