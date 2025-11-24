Học sinh tiểu học sắp được dạy AI

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo hướng dẫn thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) trong phổ thông, giúp học sinh nâng cao năng lực số, tư duy sáng tạo và chuẩn bị sẵn sàng cho môi trường số.

Ngày 21/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã phát hành văn bản số 7652/BGDĐT-GDPT, gửi đến các Sở GD&ĐT để xin ý kiến về dự thảo hướng dẫn triển khai thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống giáo dục phổ thông.

Động thái này nhằm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển đột phá khoa học, Công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 127/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về AI đến năm 2030; cùng Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT quy định Khung năng lực số cho người học. Bộ GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch chi tiết và dự thảo hướng dẫn thí điểm AI trong giáo dục phổ thông, với mục tiêu trang bị cho học sinh năng lực số và tư duy sáng tạo.

Ảnh minh hoạ/Báo Lâm Đồng

Khung nội dung giáo dục AI: 4 mạch kiến thức trọng tâm

Theo dự thảo, giáo dục AI sẽ dựa trên bốn mạch kiến thức chính, tương ứng với bốn miền năng lực, hỗ trợ lẫn nhau. Bao gồm: tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, các kỹ thuật và ứng dụng AI, cũng như thiết kế hệ thống AI. Khung nội dung được phân hóa theo hai giai đoạn giáo dục:

Giai đoạn giáo dục cơ bản: gồm tiểu học và trung học cơ sở, giúp học sinh làm quen và nắm bắt kiến thức cơ bản về AI. Học sinh tiểu học nhận diện AI qua các ứng dụng trực quan, hình ảnh hoặc giọng nói, đồng thời hiểu rằng AI do con người tạo ra và bắt đầu nhận thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Học sinh trung học cơ sở sẽ tìm hiểu nguyên lý hoạt động của AI, thực hành sử dụng công cụ AI trong học tập và nhận biết các rủi ro, thiên kiến tiềm ẩn.

Giai đoạn định hướng nghề nghiệp: dành cho trung học phổ thông, nơi học sinh thực hành xây dựng các hệ thống AI đơn giản, phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Lộ trình triển khai thí điểm

Dự thảo hướng dẫn nhấn mạnh việc triển khai giáo dục AI cần đảm bảo thống nhất trên toàn quốc, đồng thời linh hoạt theo điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ sở giáo dục. Nội dung AI sẽ không làm thay đổi hay gây quá tải chương trình phổ thông, mà được lồng ghép vào môn học, tổ chức chuyên đề, dự án hoặc hoạt động câu lạc bộ, phù hợp với tâm lý và khả năng tiếp cận công nghệ của học sinh từng cấp học.

Các cơ sở giáo dục được khuyến khích tận dụng tối đa nguồn lực hiện có, tránh đầu tư dàn trải, đồng thời khuyến khích hợp tác xã hội hóa để hỗ trợ chuyên môn, học liệu và trải nghiệm AI, đặc biệt tạo cơ hội tiếp cận bình đẳng cho học sinh ở khu vực khó khăn.

Lộ trình cụ thể gồm:

Tháng 6-9/2025: nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và xây dựng dự thảo khung nội dung AI.

Tháng 10-11/2025: thành lập Hội đồng đánh giá, tổ chức hội thảo xin ý kiến các cơ quan, chuyên gia và nhà khoa học.

Tháng 11/2025: xin ý kiến rộng rãi các Sở GD&ĐT về dự thảo hướng dẫn thực hiện thí điểm.

Tháng 12/2025: xây dựng tài liệu và tập huấn đội ngũ cốt cán.

Tháng 12/2025 - 5/2026: triển khai thí điểm tại các cơ sở giáo dục được chọn và đánh giá thường xuyên.

Tháng 6/2026: tổng kết, đánh giá kết quả và hoàn thiện Khung nội dung AI để triển khai rộng rãi.

Việc đưa AI vào giáo dục phổ thông giúp học sinh phát triển năng lực số, năng lực AI, tư duy sáng tạo và kỹ năng học tập tự chủ, chuẩn bị sẵn sàng cho môi trường số và AI trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.