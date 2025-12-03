Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Bên trong tiệc ra mắt giới thượng lưu của các ái nữ nhà giàu

10:55 03/12/2025
Là dạ tiệc xa hoa, quy tụ nhiều tiểu thư danh giá nhất thế giới, Le Bal des Débutantes luôn là sự kiện thu hút sự chú ý mỗi lần được tổ chức.
Le Bal des Debutantes anh 1

Le Bal des Débutantes (Le Bal) - vũ hội nổi tiếng của giới siêu giàu, được xem là lễ ra mắt giới thượng lưu của các thiên kim tiểu thư trong các gia đình danh giá khắp thế giới - đã trở lại hôm 29/11 vừa qua tại Khách sạn Shangri-La (Paris, Pháp). Năm nay, sự kiện tiếp tục thu hút sự chú ý với dàn khách mời hoành tráng.
Le Bal des Debutantes anh 2Le Bal des Debutantes anh 3

Trong buổi vũ hội, 19 tiểu thư từ những gia đình danh giá hay hoàng gia các nước xuất hiện lộng lẫy trong các bộ váy được thiết kế riêng, đeo trang sức, phụ kiện xa xỉ. Mỗi cô gái đều dành nhiều thời gian, tâm sức chuẩn bị để có vẻ ngoài hoàn hảo nhất.
Le Bal des Debutantes anh 4

Một trong những cái tên nổi bật trong sự kiện năm nay là Eulalia de Orleans-Borbón, con gái của doanh nhân Álvaro de Orleans-Borbón, con gái đỡ đầu của cựu vương Tây Ban Nha Juan Carlos. Cô được một thành viên Hoàng gia Anh, Albert Windsor, hộ tống.
Le Bal des Debutantes anh 5Le Bal des Debutantes anh 6

Carolina Lansing (ảnh trái) - cháu gái của nhà thiết kế Carolina Herrera - cũng ra mắt năm nay. Cô lựa chọn chiếc váy dài chấm bi đen trắng do Wes Gordon, giám đốc sáng tạo của nhãn hiệu Carolina Herrera, thiết kế.
Le Bal des Debutantes anh 7

Ngoài là sự kiện giao lưu xã hội thượng lưu, Le Bal 2025 cũng gây quỹ cho các tổ chức từ thiện quan trọng, trong đó năm nay bao gồm Hiệp hội nghiên cứu tim mạch từ thai nhi đến người lớn (với mục đích cải thiện chất lượng chăm sóc cho trẻ em mắc bệnh tim ở Necker-Enfants Malades, bệnh viện nhi đầu tiên trên thế giới) và tổ chức từ thiện tương tự tại Mỹ, Bệnh viện nhi Maria Fareri.
Le Bal des Debutantes anh 8

Các chàng trai hộ tống những tiểu thư trong vũ hội cũng đều xuất thân hiển hách, thường thuộc các hoàng tộc ở châu Âu.
Le Bal des Debutantes anh 9Le Bal des Debutantes anh 10

Số người đăng ký Le Bal có thể lên hàng trăm đơn mỗi năm. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp đều bị từ chối vì không đáp ứng đủ các tiêu chí của ban tổ chức. Các tiểu thư được tham gia nếu không phải là công chúa hoàng gia hay có dòng dõi quý tộc thì cũng phải xuất thân từ những gia đình thế lực, có sức ảnh hưởng trong các lĩnh vực kinh doanh, giải trí và chính trị.
Le Bal des Debutantes anh 11Le Bal des Debutantes anh 12

Sự kiện không chỉ lựa chọn kỹ lưỡng khách mời mà còn đảm bảo tính riêng tư cho buổi tiệc. Ngoại trừ giới truyền thông, hầu hết khách còn lại là người thân, bạn bè của các ái nữ. Số lượng tham gia giới hạn khoảng 200 người mỗi năm.

6 hormone hạnh phúc

Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/ben-trong-tiec-ra-mat-gioi-thuong-luu-cua-cac-ai-nu-nha-giau-post1607939.html
Cùng chủ đề
Không chỉ agency TP.HCM 'nói xấu' nhân viên Đời sống
Không chỉ agency TP.HCM 'nói xấu' nhân viên

Bên cạnh agency trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo ở TP.HCM, nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới cũng...

Các trường hợp bị phong tỏa tài khoản ngân hàng từ ngày 1/1/2026 Đời sống
Các trường hợp bị phong tỏa tài khoản ngân hàng từ ngày 1/1/2026

Từ 1/1/2026, cơ quan chức năng có thể phong tỏa tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức nếu...

Cháy lớn tại Đà Nẵng, cột khói cuồn cuộn sau Bệnh viện Hòa Vang Đời sống
Cháy lớn tại Đà Nẵng, cột khói cuồn cuộn sau Bệnh viện Hòa Vang

Một đám cháy dữ dội bùng lên tại bãi xe tải gần Quốc lộ 14B, khiến lực lượng chức năng...

Số dư tài khoản dưới 500.000 đồng/tháng sẽ bị thu phí quản lý Đời sống
Số dư tài khoản dưới 500.000 đồng/tháng sẽ bị thu phí quản lý

Nhiều ngân hàng đã điều chỉnh biểu phí, siết điều kiện miễn phí quản lý tài khoản và bổ sung...

Chỉ nhận 940.000 đồng tiền tập luyện A80, sinh viên tố trường "mập mờ": Hiệu trường đổi vé gấp về Hà Nội Đời sống
Chỉ nhận 940.000 đồng tiền tập luyện A80, sinh viên tố trường "mập mờ": Hiệu trường đổi vé gấp về Hà Nội

Thầy hiệu trưởng cho biết, ông và nhà trường luôn làm việc với tinh thần "tất cả vì sinh viên".

Tìm kiếm 4/7 tòa nhà bị cháy, Hong Kong ghi nhận 146 người thiệt mạng Đời sống
Tìm kiếm 4/7 tòa nhà bị cháy, Hong Kong ghi nhận 146 người thiệt mạng

Giới chức Hong Kong cho biết đã tìm kiếm 4 trên 7 tòa nhà và số người thiệt mạng trong...

Mới cập nhật
Mỹ nhân cơ bắp Australia sau 15 năm tập gym

Mỹ nhân cơ bắp Australia sau 15 năm tập gym

Sau hơn một thập kỷ rèn luyện, Kiki Vhyce xây dựng và duy trì khối cơ bắp đồ sộ. Cô hiện là huấn luyện viên kiêm người mẫu thể hình nổi tiếng khắp mạng xã hội.

2 giờ trước Khám phá

Lông nách trắng của Rosalía gây sốc

Lông nách trắng của Rosalía gây sốc

Xuất hiện với phần lông nách tẩy trắng, nữ ca sĩ Rosalía trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, nối dài những tranh luận xung quanh tiêu chuẩn thẩm mỹ đối với nữ giới.

2 giờ trước Phong cách

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Lào: Ai thay Văn Trường?

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Lào: Ai thay Văn Trường?

Dự đoán đội hình U22 Việt Nam đấu với U22 Lào: Chấn thương của Nguyễn Văn Trường khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik phải tính toán lại nhân sự ở tuyến giữa.

2 giờ trước Bóng đá

Các trường Hà Nội chủ động cho học sinh nghỉ học nếu không khí 'rất nguy hại'

Các trường Hà Nội chủ động cho học sinh nghỉ học nếu không khí 'rất nguy hại'

Hà Nội yêu cầu các trường chủ động hạn chế hoạt động ngoài trời và có thể tạm dừng việc học khi ô nhiễm không khí ở mức rất nguy hại, nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh.

2 giờ trước Học đường

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng

Cục CSHS chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương đồng loạt tiến hành triệu tập hàng chục đối tượng, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại: TP Hà Nội, TP.HCM, Ninh Bình, Đắk Lắk.

2 giờ trước Pháp luật

'Búp măng non' gặp sự cố trên sân nhà, bố mẹ xem camera mà đau lòng

'Búp măng non' gặp sự cố trên sân nhà, bố mẹ xem camera mà đau lòng

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một "búp măng non" khi đang chơi đùa ở sân nhà mình.

2 giờ trước Học đường

Hoa hậu lười biếng khiến cả nước thất vọng, tung ảnh mặc áo tắm gợi cảm bên bạn trai gây chú ý

Hoa hậu lười biếng khiến cả nước thất vọng, tung ảnh mặc áo tắm gợi cảm bên bạn trai gây chú ý

Loạt ảnh mới của hoa hậu 9X thu hút sự chú ý của nhiều người.

2 giờ trước Showbiz

Cựu tiếp viên hàng không môi giới mại dâm bằng ký hiệu lạ

Cựu tiếp viên hàng không môi giới mại dâm bằng ký hiệu lạ

Nếu tiếp viên đi bán dâm thì khi viết tên vào sổ sẽ viết chữ hoa đầu tiên, không đi bán dâm thì viết chữ thường rồi báo cho các quản lý.

2 giờ trước Pháp luật

Không chỉ agency TP.HCM 'nói xấu' nhân viên

Không chỉ agency TP.HCM 'nói xấu' nhân viên

Bên cạnh agency trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo ở TP.HCM, nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới cũng phải đối mặt với bê bối truyền thông, bị khởi kiện vì bôi nhọ nhân sự.

2 giờ trước Đời sống

Lương Thế Thành công khai 'cạnh tranh' với vợ

Lương Thế Thành công khai 'cạnh tranh' với vợ

Màn 'đối đầu' của Lương Thế Thành với vợ nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

2 giờ trước Phim