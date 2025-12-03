Bên trong tiệc ra mắt giới thượng lưu của các ái nữ nhà giàu

|
Le Bal des Débutantes (Le Bal) - vũ hội nổi tiếng của giới siêu giàu, được xem là lễ ra mắt giới thượng lưu của các thiên kim tiểu thư trong các gia đình danh giá khắp thế giới - đã trở lại hôm 29/11 vừa qua tại Khách sạn Shangri-La (Paris, Pháp). Năm nay, sự kiện tiếp tục thu hút sự chú ý với dàn khách mời hoành tráng.
|
Trong buổi vũ hội, 19 tiểu thư từ những gia đình danh giá hay hoàng gia các nước xuất hiện lộng lẫy trong các bộ váy được thiết kế riêng, đeo trang sức, phụ kiện xa xỉ. Mỗi cô gái đều dành nhiều thời gian, tâm sức chuẩn bị để có vẻ ngoài hoàn hảo nhất.
|
Một trong những cái tên nổi bật trong sự kiện năm nay là Eulalia de Orleans-Borbón, con gái của doanh nhân Álvaro de Orleans-Borbón, con gái đỡ đầu của cựu vương Tây Ban Nha Juan Carlos. Cô được một thành viên Hoàng gia Anh, Albert Windsor, hộ tống.
|
Carolina Lansing (ảnh trái) - cháu gái của nhà thiết kế Carolina Herrera - cũng ra mắt năm nay. Cô lựa chọn chiếc váy dài chấm bi đen trắng do Wes Gordon, giám đốc sáng tạo của nhãn hiệu Carolina Herrera, thiết kế.
|
Ngoài là sự kiện giao lưu xã hội thượng lưu, Le Bal 2025 cũng gây quỹ cho các tổ chức từ thiện quan trọng, trong đó năm nay bao gồm Hiệp hội nghiên cứu tim mạch từ thai nhi đến người lớn (với mục đích cải thiện chất lượng chăm sóc cho trẻ em mắc bệnh tim ở Necker-Enfants Malades, bệnh viện nhi đầu tiên trên thế giới) và tổ chức từ thiện tương tự tại Mỹ, Bệnh viện nhi Maria Fareri.
|
Các chàng trai hộ tống những tiểu thư trong vũ hội cũng đều xuất thân hiển hách, thường thuộc các hoàng tộc ở châu Âu.
|
Số người đăng ký Le Bal có thể lên hàng trăm đơn mỗi năm. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp đều bị từ chối vì không đáp ứng đủ các tiêu chí của ban tổ chức. Các tiểu thư được tham gia nếu không phải là công chúa hoàng gia hay có dòng dõi quý tộc thì cũng phải xuất thân từ những gia đình thế lực, có sức ảnh hưởng trong các lĩnh vực kinh doanh, giải trí và chính trị.
|
Sự kiện không chỉ lựa chọn kỹ lưỡng khách mời mà còn đảm bảo tính riêng tư cho buổi tiệc. Ngoại trừ giới truyền thông, hầu hết khách còn lại là người thân, bạn bè của các ái nữ. Số lượng tham gia giới hạn khoảng 200 người mỗi năm.
