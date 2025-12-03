Bên trong tiệc ra mắt giới thượng lưu của các ái nữ nhà giàu

Số người đăng ký Le Bal có thể lên hàng trăm đơn mỗi năm. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp đều bị từ chối vì không đáp ứng đủ các tiêu chí của ban tổ chức. Các tiểu thư được tham gia nếu không phải là công chúa hoàng gia hay có dòng dõi quý tộc thì cũng phải xuất thân từ những gia đình thế lực, có sức ảnh hưởng trong các lĩnh vực kinh doanh, giải trí và chính trị.