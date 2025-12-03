Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Lương Thế Thành công khai 'cạnh tranh' với vợ

10:14 03/12/2025
Màn 'đối đầu' của Lương Thế Thành với vợ nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Chiều 2/12, diễn viên Lương Thế Thành cùng ê-kíp đoàn làm Phim Hoàng Tử Quỷ đã có buổi ra mắt phim và gặp gỡ báo chí, đánh dấu sự trở lại của anh sau hơn 13 năm kể từ dự án điện ảnh gần nhất.

 
Lương Thế Thành tại buổi ra mắt phim chiều 2/12.

Đã một thời gian dài kể từ Hello Cô Ba, Lương Thế Thành giờ đây tái xuất trong vai diễn mới của Hoàng Tử Quỷ, bộ phim sẽ chính thức công chiếu trên toàn quốc vào ngày 5/12.

Sự trở lại lần này của nam diễn viên khiến công chúng không khỏi bất ngờ, nhất là khi thị trường phim Việt đang bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm, với hàng loạt dự án cùng công chiếu khiến đường đua phòng vé trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Tại buổi họp báo, bên cạnh những câu hỏi chuyên môn, Lương Thế Thành cũng nhận được thắc mắc về cảm xúc của anh khi cả anh và vợ - diễn viên Thuý Diễm đều có phim ra rạp trong cùng thời điểm. Lương Thế Thành thẳng thắn chia sẻ: "Là một cặp đôi trong giới diễn viên, hai vợ chồng vui lắm khi Thuý Diễm và tôi đều ra mắt phim cùng lúc. Thật sự, chúng tôi cũng không ngờ có ngày lại 'đấu' nhau ngoài rạp. Nhưng hai bộ phim mang hai màu sắc khác biệt, nên tôi hi vọng khán giả sẽ có trải nghiệm riêng và tận hưởng những giây phút Giải trí trọn vẹn nhất".

 
Trong Hoàng Tử Quỷ, Lương Thế Thành hoá thân thành trưởng làng Lỗ Đạt - một người kiên cường, dứt khoát. Trong Hoàng Tử Quỷ, Lương Thế Thành hoá thân thành trưởng làng Lỗ Đạt - một người kiên cường, dứt khoát.

Trong Hoàng Tử Quỷ, Lương Thế Thành hoá thân thành trưởng làng Lỗ Đạt - một người kiên cường, dứt khoát và là đối trọng chính với hoàng tử phản diện Thân Đức (do Anh Tú Atus đảm nhận), kẻ mang âm mưu giải thoát Quỷ Xương Cuồng. Đây là vai diễn mang màu sắc cổ trang - kinh dị, cũng là thể loại không thường thấy trong sự nghiệp của anh, tạo nên nhiều sự tò mò cho khán giả.

 

Với sự trở lại lần này của Lương Thế Thành sau hơn một thập kỷ vắng bóng trên màn ảnh rộng, nhiều người cho rằng đây không chỉ là một dự án nghề nghiệp đơn thuần mà còn là cột mốc đánh dấu tinh thần làm nghề bền bỉ của nam diễn viên. Trong bối cảnh anh đã xây dựng được vị thế ổn định ở mảng truyền hình, việc quyết định quay lại điện ảnh - lại bằng một vai diễn gai góc, nặng tâm lý và đòi hỏi thể lực cao cho thấy nỗ lực làm mới mình và mong muốn chinh phục khán giả bằng những màu sắc hoàn toàn khác.

Sự trở lại này được kỳ vọng sẽ giúp Lương Thế Thành tạo thêm dấu ấn mới trong sự nghiệp. Sự trở lại này được kỳ vọng sẽ giúp Lương Thế Thành tạo thêm dấu ấn mới trong sự nghiệp.

Bản thân Lương Thế Thành cũng thừa nhận rằng anh khá áp lực khi trở lại sau thời gian dài vắng bóng, nhất là khi khán giả ngày nay có nhiều lựa chọn hơn và thị trường điện ảnh Việt cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Tuy nhiên, chính điều đó lại trở thành động lực để anh đầu tư nghiêm túc hơn cho nhân vật Lỗ Đạt, từ hình thể, ánh mắt cho đến khí chất trưởng làng mạnh mẽ, quyết liệt. 

Sự trở lại này được kỳ vọng sẽ giúp Lương Thế Thành tạo thêm dấu ấn mới trong sự nghiệp, đồng thời mang đến cho khán giả một hình ảnh trưởng thành và bùng nổ hơn sau nhiều năm chỉ quen thuộc với các vai hiền lành, lãng mạn trên màn ảnh nhỏ.

