Sao phim Như Ý Truyện gây sốc khi tặng anh trai hơn 6,6 tỷ trong ngày cưới

Tân Chỉ Lôi, sao nữ phim Như Ý Truyện gây sốc khi tặng anh trai hơn 6,6 tỷ đồng tiền cưới.

Trong ngành Giải trí vốn đầy rẫy hào nhoáng và biến động, câu chuyện về nữ diễn viên Tân Chỉ Lôi lại mang đến một làn gió ấm áp khác thường. Giữa một xã hội mà sự giàu có vật chất thường được phô trương bằng những phương tiện xa hoa, Tân Chỉ Lôi đã chọn cách riêng của mình để thể hiện cảm xúc chân thật và trách nhiệm gia đình, khơi dậy sự suy ngẫm sâu sắc về giá trị gia đình trong xã hội hiện đại. Hành động chi một khoản tiền lớn 1,8 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 6,6 tỷ đồng) làm quà cưới cho anh trai là biểu tượng rực rỡ cho tình cảm gia đình sâu sắc và sự hy sinh thầm lặng.

Tân Chỉ Lôi, sao nữ phim Như Ý Truyện gây sốc khi tặng anh trai hơn 6,6 tỷ đồng tiền cưới (Ảnh: Weibo).

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Tân Chỉ Lôi đã trực tiếp đưa một xấp tiền dày cộp đó cho anh trai mình ngay trước ống kính máy quay trong ngày trọng đại, số tiền sau đó được công bố là 1,8 triệu NDT. Điều làm công chúng ngạc nhiên không phải là giá trị vật chất khổng lồ của món quà mà là thái độ của chính nữ diễn viên. Trên khuôn mặt cô không hề có sự vui mừng hay khoe khoang mà chỉ hiện lên sự bình tĩnh nhẹ nhàng, như thể đây là điều tự nhiên nhất trên thế giới, là một trách nhiệm cần phải hoàn thành. Những người thân xung quanh cô đều mỉm cười hài lòng khi chứng kiến cảnh tượng đó, như thể họ rất tự hào về sự chân thành và nghĩa cử cao đẹp của nữ diễn viên.

Thành công đến muộn với người có tâm như Tân Chỉ Lôi (Ảnh: Sohu).

Hành động này, dù trực tiếp và thực tế, lại đi ngược lại với lối thể hiện cảm xúc thường thấy của nhiều người nổi tiếng khác. Trong khi nhiều ngôi sao chọn cách xa hoa, che đậy cảm xúc bằng vật chất đắt tiền, lựa chọn của Tân Chỉ Lôi lại thẳng thắn, không hề che giấu. Nữ diễn viên đã đầu tư toàn bộ số tiền mà mình đã làm việc vất vả để kiếm được vào gia đình mà không hề do dự, bất chấp những hoài nghi từ bên ngoài. Đây không chỉ là khoản đầu tư cho tương lai của anh trai cô, giúp anh ổn định cuộc sống hôn nhân, mà còn là sự hoàn thành trách nhiệm gia đình thiêng liêng. Ngay cả trước khi sự nghiệp cất cánh, cô đã sẵn sàng hy sinh vì gia đình, một tình cảm mà không của cải vật chất nào có thể so sánh được.

Tân Chỉ Lôi được biết đến với vai Gia Quý phi trong phim cổ trang Như Ý Truyện (Ảnh: Weibo).

Sự nghiệp của Tân Chỉ Lôi là một hành trình đầy ấn tượng, bắt đầu từ các vai diễn nhỏ cho đến khi trở thành ngôi sao quốc tế sau khi giành giải Nữ chính xuất sắc nhất tại LHP Venice lần thứ 82 vào năm 2025. Sự nghiệp của cô nổi bật với vai diễn phản diện Gia quý phi Kim Ngọc Nghiên trong Như Ý truyện đã giúp cô trở nên nổi tiếng và sau đó vai diễn trong Mặt trời treo giữa bầu trời cũng giúp cô nhận được giải thưởng Kim Mã.

Trong tương lai, Tân Chỉ Lôi sẽ tiếp tục phấn đấu trong sự nghiệp diễn xuất, và hành trình cuộc đời của cô sẽ tiếp tục được mở rộng. Dù đi đâu, tình yêu và tinh thần trách nhiệm với gia đình sẽ luôn ở bên cô. Sức mạnh này không chỉ bắt nguồn từ hoàn cảnh gia đình mà còn từ sự theo đuổi cuộc sống sâu sắc và bền bỉ của nữ diễn viên, khiến cô nổi bật giữa nhiều người nổi tiếng khác.