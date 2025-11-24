Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
5 phim Hoa ngữ có chemistry ngọt ngào nhất: Thổn thức với Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba

15:17 24/11/2025
Sức hút khó cưỡng từ các cặp đôi màn ảnh giúp 5 phim Hoa ngữ dưới đây phá nhiều thành tích khủng.

Phim truyền hình Hoa ngữ luôn biết cách "đốn tim" khán giả bằng những câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng yếu tố quyết định tạo nên thành công vang dội chính là phản ứng hóa học (chemistry) giữa hai diễn viên chính. Khi sự tương tác của cặp đôi tự nhiên, ăn ý và tràn đầy cảm xúc, bộ phim Hoa ngữ sẽ trở thành cơn sốt, khiến người xem tin vào tình yêu mà họ đang thể hiện. 

5 phim Hoa ngữ có chemistry ngọt ngào nhất: Thổn thức với Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba. 5 phim Hoa ngữ có chemistry ngọt ngào nhất: Thổn thức với Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba.

Từ cổ trang tiên hiệp đến hiện đại ngọt sủng, thị trường phim Hoa ngữ những năm qua liên tục chứng kiến những cặp đôi màn ảnh đã tạo nên phản ứng hóa học đỉnh cao, đưa các tác phẩm của họ lên hàng kinh điển.

Thương Lan Quyết - Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ

Thương Lan Quyết - Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ (Ảnh: Weibo). Thương Lan Quyết - Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ (Ảnh: Weibo).

Thương Lan Quyết là một trong những hiện tượng tiên hiệp ngọt ngào nhất những năm gần đây, với sự tham gia của Ngu Thư Hân (vai Tiểu Lan Hoa) và Vương Hạc Đệ (vai Đông Phương Thanh Thương), phim kể về mối tình oan gia giữa Đông Phương Thanh Thương, Nguyệt Tôn lạnh lùng, bá đạo và Tiểu Lan Hoa, thần nữ cỏ lan nhỏ bé, đáng yêu. Mô-típ cốt lõi của phim là hoán đổi thân xác và tình yêu chữa lành. Sự đối lập tính cách và thân phận đã tạo ra những tình huống dở khóc dở cười, buộc hai nhân vật phải hiểu nhau hơn.

Chemistry của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ được đánh giá là bùng nổ và tự nhiên bậc nhất vì sự ngọt ngào chân thực. Ngu Thư Hân mang đến sự đáng yêu, hoạt bát, trong khi Vương Hạc Đệ thể hiện sự lạnh lùng nhưng dần tan chảy trước sự đáng yêu của nữ chính. 

Sự kết hợp giữa chất giọng nũng nịu đặc trưng của Ngu Thư Hân và ánh mắt thâm tình của Vương Hạc Đệ đã tạo ra những khoảnh khắc ngọt ngào không gượng ép. Đặc biệt, những cảnh thân mật hay tương tác thể hiện sự quan tâm của Nguyệt Tôn dành cho Tiểu Lan Hoa đều được xử lý rất mượt mà, chân thật, khiến khán giả hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của cặp đôi này.

Nhờ đó, cả hai diễn viên đều có sự thăng tiến vượt bậc nhờ bộ phim này. Vương Hạc Đệ vụt sáng thành sao hạng A, được mệnh danh là "Nguyệt Tôn hoàn hảo". Thương Lan Quyết đạt chỉ số nhiệt độ siêu cao (trên 10.500) trên nền tảng iQIYI, phá vỡ nhiều kỷ lục của nền tảng và gây sốt toàn cầu, chứng minh sức mạnh của chemistry đỉnh cao.

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Thành Nghị và Viên Băng Nghiên

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Thành Nghị và Viên Băng Nghiên (Ảnh: Weibo). Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Thành Nghị và Viên Băng Nghiên (Ảnh: Weibo).

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát là tác phẩm tiên hiệp ngược luyến tàn tâm nhưng chính những giây phút ngọt ngào xen kẽ đau thương đã khiến chemistry của cặp đôi chính trở nên đặc biệt. Phim có sự góp mặt của Thành Nghị (vai Vũ Tư Phượng) và Viên Băng Nghiên (vai Chử Toàn Cơ), kể về tình yêu mười kiếp của Vũ Tư Phượng (Kim Sí Điểu tộc) và Chử Toàn Cơ (Nữ Chiến thần). Toàn Cơ vốn là người không có lục căn, không hiểu tình yêu, Tư Phượng phải dùng mười kiếp để yêu và bảo vệ nàng.

Chemistry của Thành Nghị và Viên Băng Nghiên được xây dựng trên mô-típ ngược luyến nhưng không thiếu ngọt ngào. Thành Nghị khắc họa Tư Phượng chung tình, ôn nhu, luôn dùng ánh mắt đầy "tình ý" và sự kiên nhẫn vô bờ bến để dẫn dắt Toàn Cơ. Ngược lại, Toàn Cơ của Viên Băng Nghiên ban đầu ngây thơ, nhưng khi dần hiểu ra tình cảm, sự chủ động và đáng yêu của cô đã tạo ra sự bổ sung hoàn hảo cho Tư Phượng. Đặc biệt, những cảnh thân mật sau ngược luyến của cặp đôi này luôn khiến khán giả vỡ òa, cảm nhận rõ rệt sự chân thật và đáng trân trọng của tình yêu sau bao sóng gió.

Sau khi bộ phim Hoa ngữ này lên sóng, Thành Nghị được khẳng định vị thế nam thần cổ trang nhờ vai diễn Tư Phượng. Lưu Ly Mỹ Nhân Sát cũng đạt được lượt xem và điểm nhiệt độ cao trên Youku, thành công lớn về mặt thương mại, và được coi là một trong những tác phẩm tiên hiệp kinh điển về chemistry của cặp đôi chính.

Mộng Hoa Lục - Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu

Mộng Hoa Lục - Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu (Ảnh: Weibo). Mộng Hoa Lục - Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu (Ảnh: Weibo).

Mộng Hoa Lục là một tác phẩm cổ trang hiếm hoi không phải tiên hiệp nhưng vẫn gây sốt, với sự trở lại màn ảnh nhỏ đầy ấn tượng của Lưu Diệc Phi (vai Triệu Phán Nhi) và Trần Hiểu (vai Cố Thiên Phàm). Phim kể về hành trình ba cô gái cùng nhau xây dựng sự nghiệp tại kinh thành, với trọng tâm là mối quan hệ giữa Triệu Phán Nhi, một nữ chủ thông minh, kiên cường và Cố Thiên Phàm, một Cấm Quân Sứ đầy uy quyền.

Chemistry của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu được khen ngợi là "Cổ phong nhã vận" và sự hòa hợp của người trưởng thành. Khác với sự bùng nổ của các cặp đôi trẻ, chemistry của họ là sự tôn trọng, thấu hiểu và ngưỡng mộ lẫn nhau. Ánh mắt tình tứ, những cử chỉ tinh tế và những lời thoại ý nhị của họ toát lên vẻ đẹp của một mối tình trưởng thành, bình đẳng. Đặc biệt, những cảnh ngọt ngào của Trần Hiểu luôn tràn đầy sự dịu dàng, chiều chuộng dành cho Lưu Diệc Phi, khiến khán giả cảm nhận được sự hòa hợp tuyệt đối.

Sự trở lại của Lưu Diệc Phi đã giúp bộ phim Hoa ngữ này tạo nên cơn sốt. Mộng Hoa Lục đạt được chỉ số nhiệt độ cao kỷ lục trên Tencent tại thời điểm phát sóng và là một trong những bộ phim có điểm Douban cao nhất (trên 8.0) trong thể loại cổ trang những năm gần đây, chứng minh chemistry và chất lượng kịch bản đã chinh phục được cả khán giả đại chúng lẫn giới phê bình.

Hương Mật Tựa Khói Sương - Dương Tử và Đặng Luân

Hương Mật Tựa Khói Sương - Dương Tử và Đặng Luân (Ảnh: Weibo). Hương Mật Tựa Khói Sương - Dương Tử và Đặng Luân (Ảnh: Weibo).

Hương Mật Tựa Khói Sương là một trong những bộ phim tiên hiệp kinh điển về mức độ ngược luyến nhưng lại sở hữu những cảnh ngọt ngào ở giai đoạn đầu. Phim có sự góp mặt của Dương Tử (vai Cẩm Mịch) và Đặng Luân (vai Húc Phượng). Phim kể về mối tình nhiều kiếp giữa Cẩm Mịch, con gái Hoa Thần bị phong ấn tình yêu, và Húc Phượng, Hỏa Thần kiêu ngạo. Sự ngây thơ, không hiểu tình yêu của Cẩm Mịch đã tạo ra vô số tình huống dở khóc dở cười, khiến Húc Phượng phải lòng cô một cách sâu sắc.

Chemistry của Dương Tử và Đặng Luân được đánh giá là tự nhiên và ăn ý nhất trong dòng phim tiên hiệp. Dương Tử thể hiện sự đáng yêu, ngây ngô một cách chân thật, không gượng gạo. Đặng Luân với ánh mắt si tình, tràn đầy sự cưng chiều và bao dung đã tạo nên sự tương tác hoàn hảo. Những cảnh thân mật, đùa giỡn ban đầu của họ ngọt đến mức đạt đến giới hạn, khiến khán giả thổn thức và càng đau lòng hơn khi chứng kiến bi kịch sau này.

Hương Mật Tựa Khói Sương đã giúp Dương Tử và Đặng Luân trở thành đỉnh lưu. Phim đạt được rating và lượt xem online bùng nổ năm 2018, là một trong những bộ phim Hoa ngữ phá đảo lượt xem truyền hình cáp tại Trung Quốc và được xem là bài học về chemistry cho các cặp đôi tiên hiệp sau này.

Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh - Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba

Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh - Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba (Ảnh: Weibo). Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh - Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba (Ảnh: Weibo).

Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh là tác phẩm hiện đại ngọt sủng do Dương Dương (vai Vu Đồ) và Địch Lệ Nhiệt Ba (vai Kiều Tinh Tinh) thủ diễn. Chemistry của họ đã tạo nên cơn sốt toàn cầu. Phim kể về mối tình giữa Kiều Tinh Tinh, minh tinh nổi tiếng, và Vu Đồ, kỹ sư hàng không vũ trụ. Tình yêu của họ nảy sinh từ thế giới game online và lan sang đời thực, vượt qua khoảng cách về địa vị xã hội và những định kiến cá nhân.

Chemistry của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá là chemistry hoàn hảo về visual và sự tương tác tinh tế. Cả hai đều sở hữu nhan sắc đỉnh cao, tạo nên sự mãn nhãn về mặt hình ảnh. Quan trọng hơn, diễn xuất của họ rất tinh tế, trưởng thành, thể hiện rõ sự ngưỡng mộ và tôn trọng lẫn nhau. Từ những cái chạm nhẹ, ánh mắt dịu dàng trong game, đến những cảnh hôn ngọt ngào ngoài đời thực, mọi tương tác đều chân thật, khiến khán giả cảm nhận được sự hòa hợp tuyệt đối.

Bộ phim Hoa ngữ này đã phá vỡ kỷ lục lượt xem của Tencent ngay trong năm 2021, đạt lượt xem tích lũy khổng lồ và trở thành phim sủng ngọt quốc dân được yêu thích nhất. Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba được mệnh danh là cặp đôi màn ảnh thế kỷ, chứng minh sức hút không thể chối từ của sự kết hợp visual và chemistry đỉnh cao.

