Giá xăng dầu hôm nay 24/11: Tiếp tục giảm nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay 24/11 trên thị trường thế giới tiếp tục đà giảm so với các phiên giao dịch trước đó.

Giá xăng dầu hôm nay 24/11 trên thị trường tiếp tục đà giảm nhẹ, theo số liệu từ các sàn giao dịch dầu thô như Trading Economics và Oilprice.

Xu hướng giá dầu thô Brent và giá dầu thô WTI trong 30 ngày gần đây. (Theo số liệu từ Oilprice)

Cụ thể, giá dầu WTI giao ngay bán ra 57,7 USD/thùng, giảm 0,36 USD/thùng, tương đương mức giảm 0,63% về giá so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 62,18 USD/thùng, giảm 0,38 USD/thùng, tương đương mức giảm 0,6% về giá so với ngày hôm qua.

Do có sự biến động mạnh nên giá dầu bình quân tháng 11 so với tháng trước giảm lần lượt 4,5% đến 6,1%. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm trên 14% đến trên 16%.

Giá xăng dầu hôm nay trong nước

Giá xăng dầu hôm nay 24/11 trong nước được điều chỉnh theo giá xăng dầu theo phiên điều hành định kỳ ngày 20/11 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương. Theo đó từ 15 giờ 20/11, giá xăng đồng loạt giảm. Cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92 giảm 37 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.807 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 735 đồng/lít.

- Xăng RON 95 giảm 34 đồng, giá bán lẻ không cao hơn mức 20.542 đồng/ lít.

- Dầu diesel giảm 38 đồng, giá bán lẻ không cao hơn 19.826 đồng/ lít.

- Dầu hoả ngược chiều tăng rất mạnh hơn 353 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.826 đồng/ lít.

- Dầu mazut có Xu hướng chung với các loại xăng dầu cơ bản khác, giảm 335 đồng/ kg, giá bán lẻ không cao hơn 13.739 đồng/ lít.

Tại phiên điều hành giá hôm nay, liên Bộ quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu các loại.