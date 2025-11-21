Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Gã đàn ông bị người dân hô hoán, truy đuổi trên phố Hà Nội, biết lý do ai nấy cũng ngán ngẩm

22:15 21/11/2025
Nhờ sự phối hợp của người dân, lực lượng chức năng đã khống chế được gã đàn ông nghi có hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Công an TP Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội vừa cùng người dân khống chế, bắt giữ đối tượng cướp giật xe máy trên phố Trần Đại Nghĩa, phường Bạch Mai.

Khoảng 17h ngày 18/11/2025, Trung tá Nguyễn Hồng Quang, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 – Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đang thực hiện nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông, phòng ngừa ùn tắc tại nút Phương Mai – Giải Phóng, thì nghe tiếng người dân hô hoán “cướp”. 

Đối tượng Đinh Ngọc Tuấn. Ảnh: Công an TP Hà Nội Đối tượng Đinh Ngọc Tuấn. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Quan sát thấy một đối tượng mặc áo mưa điều khiển xe máy chạy tốc độ cao về hướng nút giao, đồng chí Quang đã phối hợp cùng người dân khống chế đối tượng nghi vấn và đưa về Công an phường Bạch Mai. 

Tại cơ quan Công an, danh tính đối tượng được xác định là Đinh Ngọc Tuấn (SN 1980; trú tại ngõ 179 Hoàng Mai, phường Tương Mai, TP Hà Nội). 

Khi đi trên phố Trần Đại Nghĩa, đối tượng phát hiện một chiếc xe máy chìa khóa còn cắm ở ổ khóa. Tuấn đã đến hỏi chuyện chủ xe rồi bất ngờ nhảy lên xe phóng đi thì bị người dân phát hiện, hô hoán.

Hiện Công an phường Bạch Mai đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

