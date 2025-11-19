Hoa hậu Thuỳ Tiên, Hằng Du mục, Quang Linh Vlogs hầu toà

Sáng nay, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, Hằng 'du mục', Quang Linh Vlogs cùng các đồng phạm hầu toà về tội lừa dối khách hàng.

Sáng 19/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội "Lừa dối khách hàng" gồm: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Nguyễn Thái Hằng (tức Hằng "Du Mục" - Chủ tịch Hội đồng quản trị HĐQT Công ty Chị Em Rọt); Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs - thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt); Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt) và Lê Thành Công - thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt.

Trước đó, ngày 3/4/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án sản xuất hàng giả và lừa dối khách hàng. Cùng ngày, CQĐT đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can Lê Thành Công (SN 1989, trú tỉnh Nghệ An), Lê Tuấn Linh (SN 1989, Cà Mau), Nguyễn Thị Thái Hằng - "

Bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên được đưa tới toà vào sáng 19/11.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2024, sau khi quen biết và kết nối qua mạng xã hội, nhóm bị can gồm Lê Tuấn Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và trợ lý Trần Chí Tâm đã bàn bạc thành lập công ty chuyên livestream, quảng bá và bán sản phẩm trực tuyến tên Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.

Nhóm này đã kêu gọi thêm sự tham gia của Lê Thành Công và Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Ban đầu Thùy Tiên nắm 25% lợi nhuận, sau đó tăng lên 30% cổ phần và đảm nhiệm vai trò góp vốn, đại diện hình ảnh cho sản phẩm.

Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt được thành lập, trong đó, Lê Tuấn Linh giữ chức giám đốc, phụ trách pháp lý và kịch bản quảng bá; Lê Thành Công là thành viên HĐQT lo đầu mối với nhà sản xuất; Nguyễn Thị Thái Hằng - Chủ tịch HĐQT và Phạm Quang Linh - thành viên HĐQT cùng Nguyễn Thúc Thùy Tiên đảm nhận quay video, quảng bá và livestream. Riêng Thùy Tiên xuất hiện tại nhiều sự kiện, trở thành hình ảnh đại diện của nhãn hàng.

Nhóm cổ đông thống nhất lựa chọn ý tưởng sản xuất "kẹo rau củ", hướng đến nhóm khách hàng quan tâm sức khỏe.

Công ty Chị Em Rọt đã hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life (Đắk Lắk) do ông Nguyễn Phong làm Chủ tịch HĐQT để sản xuất sản phẩm "Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies" (kẹo Kera).

Nguyễn Thị Thái Hằng bị dẫn tới toà.

Ngày 26/11/2024, Lê Tuấn Linh ký hợp đồng gia công với Asia Life. Hồ sơ công bố sản phẩm ghi kẹo Kera chứa 22 thành phần, trong đó 10 loại bột rau củ chiếm 28,13%. Sản phẩm được quảng bá với thông điệp "Khỏe đẹp tự nhiên từ chất xơ".

Tuy nhiên, theo cơ quan tố tụng, Công ty Chị Em Rọt không hề giám sát quy trình sản xuất, dù biết Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP và không xác định rõ nguồn gốc nguyên liệu. Nhóm bị can cũng nắm kết quả thử nghiệm cho thấy hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ 0,935%, thấp rất xa so với thông tin quảng cáo.

Phạm Quang Linh tại phiên toà sáng 19/11.

Để bán hàng, nhóm bị can thống nhất xây dựng kịch bản quảng cáo sai sự thật, quay video "vùng nguyên liệu xanh mướt" tại Đà Lạt, Đắk Lắk; tuyên bố kẹo Kera được sản xuất từ cải bó xôi, rau má, diếp cá, cần tây, chùm ngây, bí ngô, chuối xanh, khoai lang tím, táo xanh…

Các buổi livestream trên TikTok, Facebook khẳng định "mỗi viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc", "ăn 2–3 viên đủ chất xơ mỗi ngày" và còn "tăng đề kháng, bổ sung vitamin"…

Nguyễn Thị Thái Hằng tại phiên toà sáng 19/11.

Từ 12/12/2024 - 16/1/2025, nhóm này thực hiện 6 buổi livestream, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Hơn 56.000 khách hàng đã mua hơn 129.000 hộp kẹo Kera. Tổng số tiền thu về hơn 17,5 tỷ đồng, trong đó hơn 12,4 tỷ đồng là khoản thu lợi bất chính.

Một số người tiêu dùng sau khi sử dụng đã nghi ngờ và tự mang sản phẩm đi kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy hàm lượng chất xơ không đúng như quảng cáo.

Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên tại toà sáng 19/11.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an trưng cầu giám định mẫu kẹo Kera. Kết luận của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) xác định, trong 100g kẹo chỉ có 1,01g chất xơ.