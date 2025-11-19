Tóc Tiên táo bạo

|
Chia sẻ về phần trình diễn gây bàn tán suốt những ngày qua, Tóc Tiên bày tỏ: "Vì tính đặc thù của các show biểu diễn khác nhau, có lẽ rất hiếm hoi và rất lâu sau nữa tôi mới có thể lôi nhân cách trình diễn thật sự của mình lên sân khấu như thế này. Nói thật, hôm qua mới lôi ra cỡ 85%. Nhưng cảm ơn tất cả vì đã ít nhiều đón nhận nhân cách này. Và cũng mong dù ở nhân cách mềm mại nào khác vẫn sẽ được đón nhận như thế".
Tóc Tiên nổi tiếng với hình ảnh quyến rũ, gợi cảm. Điều đó được cô thể hiện qua không chỉ trang phục mà cả những sân khấu, sản phẩm âm nhạc. Thời gian gần đây, Tóc Tiên càng chuộng trang phục gợi cảm. Cô thường xuyên xuất hiện với những trang phục ôm sát hoặc cúp ngực khoe vóc dáng cân đối.
Bên cạnh sự "lột xác" về trang phục, Tóc Tiên cũng thay đổi kiểu make up, hướng tới những lối trang điểm quyến rũ, sắc sảo hơn. Thời gian qua, chuyện tình cảm của Tóc Tiên cũng gây bàn tán. Cô và nhà sản xuất Touliver vướng nghi vấn trục trặc sau nhiều năm gắn bó.
Cả hai thường xuất hiện ở những nơi khác nhau thay vì đi chung như trước. Tóc Tiên cũng được cho là đã rời khỏi ngôi nhà từng sống chung với chồng. Hai người không còn tương tác qua mạng xã hội như trước đây. Nữ ca sĩ không ít lần cập nhật các dòng trạng thái tâm trạng, càng làm dân mạng đồn đoán về chuyện rạn nứt. Song đến lúc này, Tóc Tiên và Touliver đều không lên tiếng.
Đặc biệt, mới đây Tóc Tiên chia sẻ video có tiêu đề cho biết nữ ca sĩ đang độc thân. Cụ thể, clip có tiêu đề: “Cộng đồng mạng tìm tới tận nhà nam dancer nhảy với Tóc Tiên vì chưa bao giờ thấy chị cháy như vậy, đúng là phụ nữ độc thân”. Đoạn clip ghi lại tương tác táo bạo, gợi cảm của Tóc Tiên với nam vũ công. Động thái của Tóc Tiên được cho là ngầm thừa nhận đường ai nấy đi với Touliver. Tuy nhiên, tới sáng 17/11, nữ ca sĩ được phát hiện đã gỡ chia sẻ video kể trên khỏi trang cá nhân.
Sau đó, Tóc Tiên cũng lên giải thích cô quá phấn khích sau màn trình diễn nên thấy ai đăng tải gì là chia sẻ đó mà không hề đọc tiêu đề bài viết. Tuy nhiên, Tóc Tiên vẫn chưa giải thích rõ ràng chuyện đã chia tay Touliver hay chưa bất chấp những bàn tán thời gian qua.