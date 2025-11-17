Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Taylor Swift bí mật bay đến Anh quay MV mới, tôn vinh một huyền thoại đình đám

09:55 17/11/2025
Taylor Swift được cho là đang chuẩn bị một 'bom tấn' âm nhạc mới.

Tờ The Sun đưa tin, nữ ca sĩ Taylor Swift sẽ bay đến Anh trong tuần tới để thực hiện một buổi quay MV tuyệt mật, được cho là dành cho ca khúc Elizabeth Taylor trong album đình đám The Life Of A Showgirl.

Taylor Swift bí mật bay đến Anh quay MV mới, tôn vinh một huyền thoại đình đám Ảnh 1

Ngôi sao 35 tuổi - người vốn nổi tiếng với khả năng kể chuyện bằng âm nhạc được cho là muốn tri ân "biểu tượng Hollywood" Elizabeth Taylor, đồng thời tôn vinh nguồn gốc Anh Quốc của nữ minh tinh huyền thoại.

Elizabeth Taylor - biểu tượng màn ảnh thập niên 60, nổi tiếng qua các vai diễn trong "Cleopatra" và "Who’s Afraid of Virginia Woolf?" sinh năm 1932 tại khu Hampstead, Bắc London. Sau đó, bà cùng gia đình chuyển đến Los Angeles khi mới 7 tuổi.
Một bảng tưởng niệm hiện vẫn được đặt tại ngôi nhà nơi bà từng sinh sống thời thơ ấu.

 
Taylor Swift bí mật bay đến Anh quay MV mới, tôn vinh một huyền thoại đình đám Ảnh 2

Một nguồn tin thân cận tiết lộ: "Taylor cực kỳ háo hức được trở lại London để quay MV mới. Elizabeth Taylor là biểu tượng của nước Anh, và Taylor muốn tri ân bằng cách ghi hình ở những địa điểm đặc trưng trong thủ đô". Nguồn tin cũng cho biết MV sẽ mang tinh thần "xa hoa và nữ tính", gợi nhắc đến Phong cách kiêu kỳ, quý phái mà Elizabeth Taylor từng thể hiện trong suốt sự nghiệp.

Ca khúc Elizabeth Taylor là một trong những bản nhạc nổi bật trong album The Life Of A Showgirl, vốn đã thống trị các bảng xếp hạng ngay khi ra mắt. Trong buổi tiệc ra mắt album, Taylor Swift từng chia sẻ về ý nghĩa của bài hát: "Nó nói về danh tiếng, sự chú ý, tình yêu, nỗi bất an rằng mọi thứ này có thể không kéo dài mãi mãi và cảm giác tan vỡ nếu điều đó thật sự xảy ra. Tôi muốn kể một câu chuyện vừa gợi nhắc về cuộc đời bà ấy, vừa phản chiếu chính cuộc đời mình".

Taylor Swift bí mật bay đến Anh quay MV mới, tôn vinh một huyền thoại đình đám Ảnh 3

Elizabeth Taylor qua đời năm 2011 ở tuổi 79, từng kết hôn 8 lần, trong đó có hai lần với tài tử Richard Burton. Cuộc sống tình cảm đầy sóng gió của bà từng là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ sau này và dường như, Taylor Swift cũng tìm thấy sự đồng điệu trong đó.

Với dự án quay hình tại Anh lần này, Taylor Swift không chỉ tôn vinh một huyền thoại mà còn khẳng định vị thế của chính mình - một nghệ sĩ biết cách hòa quyện âm nhạc, điện ảnh và biểu tượng văn hóa thành câu chuyện của riêng cô.

Người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi màn hóa thân đầy cảm xúc của "nữ hoàng nhạc pop" trong MV sắp tới, hứa hẹn sẽ là một trong những dự án đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Taylor Swift.

Taylor Swift bí mật bay đến Anh quay MV mới, tôn vinh một huyền thoại đình đám Ảnh 4
