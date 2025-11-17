Hương Giang bị chuyên gia quốc tế chấm tụt hạng trước chung kết Miss Universe

Vị trí dự đoán của Hương Giang tại Miss Universe 2025 đã có sự thay đổi theo nhận định từ chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng.

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Missosology vừa công bố bảng xếp hạng dự đoán lần thứ 6 cho cuộc thi Miss Universe 2025, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng yêu nhan sắc quốc tế.

Theo dự đoán mới nhất, một số ứng viên nổi bật tiếp tục giữ vững phong độ trong Top 5, trong đó người đẹp đến từ Turks & Caicos tạm thời dẫn đầu, theo sau là các người đẹp Thái Lan, Lebanon, DR Congo và Mexico.

Chuyên trang sắc đẹp Missosology vừa tung bảng dự đoán xếp hạng Miss Universe 2025 khi cận kề đêm chung kết. (Ảnh Missosology)

Trong khi đó, Hương Giang được dự đoán dừng lại ở vị trí 18. So với bảng xếp hạng trước đó, người đẹp Việt đang bị tụt 3 hạng, cho thấy cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt khi cuộc thi bước vào chặng nước rút.

Dù vị trí dự đoán bị tụt hạng, điều này không đồng nghĩa với việc cơ hội của Hương Giang đã khép lại. Bảng xếp hạng của Missosology chỉ mang tính tham khảo, trong khi kết quả thực tế sẽ phụ thuộc vào phong độ của thí sinh trong những đêm thi sắp tới.

Hương Giang được dự đoán ở vị trí 18, tụt 3 hạng so với gần đây. (Ảnh Galaxy Queen)

Nhiều khán giả cho rằng, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến vị trí dự đoán của Hương Giang là màn trình diễn áo tắm gần đây. Mặc dù thể hiện nỗ lực và tinh thần chiến đấu cao, phần thi của cô chưa tạo được hiệu ứng bùng nổ như mong đợi từ khán giả quốc tế và giới chuyên môn.

Ngay sau khi kết thúc phần thi, Hương Giang đã có buổi livestream chia sẻ về sự cố trang phục xảy ra ngay trước giờ trình diễn. Cô cho biết vấn đề này khiến bản thân gặp áp lực, ít nhiều ảnh hưởng đến thần thái và cách catwalk trên sân khấu. Người đẹp thẳng thắn tự chấm mình khoảng 5/10 điểm cho màn thể hiện.

Phần trình diễn trang phục áo tắm của Hương Giang gần đây được nhiều khán giả nhận xét là chưa thật sự bùng nổ. (Ảnh Galaxy Queen)

Dẫu vậy, nhiều khán giả Việt vẫn dành sự động viên lớn cho Hương Giang, ghi nhận nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành phần thi và mong đợi sự bứt phá của cô trong các vòng tiếp theo.

Sau khi kết thúc hành trình tại Phuket và Pattaya, các thí sinh đã trở lại Bangkok để bước vào giai đoạn quan trọng nhất là phần thi bán kết và chung kết.

Ở thời điểm này, nhiều đại diện đã ghi dấu ấn mạnh mẽ qua phong thái tự tin, kỹ năng sân khấu tốt và chiến lược truyền thông rõ ràng. Các gương mặt trong Top 10 dự đoán của Missosology phần lớn đều giữ được phong độ ổn định từ đầu mùa giải, là những ứng viên tiềm năng cho vương miện.

Với Hương Giang, dù thứ hạng dự đoán có phần giảm sút, những tín hiệu từ các hoạt động đồng hành và sự ủng hộ của khán giả vẫn là nguồn động lực lớn để cô tiếp tục tập trung cho hai đêm thi quan trọng.

Người đẹp Việt đã trải qua phần phỏng vấn kín với các giám khảo của cuộc thi. (Ảnh Galaxy Queen)

Không chỉ theo dõi qua mạng xã hội và livestream, nhiều người hâm mộ trong nước đã bắt đầu chuẩn bị lên đường sang Thái Lan để cổ vũ trực tiếp cho Hương Giang tại Bangkok. Sự xuất hiện của các khán giả Việt vào lúc này được xem là điểm tựa tinh thần lớn cho người đẹp Việt Nam tại sân chơi quốc tế.

Nhiều người kỳ vọng rằng với kinh nghiệm sân khấu cùng bản lĩnh đã thể hiện suốt thời gian qua, Hương Giang sẽ tận dụng tốt từng khoảnh khắc còn lại để tạo dấu ấn mạnh mẽ, bứt phá và thăng hạng trong mắt ban giám khảo quốc tế.

Miss Universe 2025 đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước và đại diện Việt Nam vẫn được kỳ vọng có thể tạo nên bất ngờ lớn trên đấu trường nhan sắc danh giá nhất nhì hành tinh.

Nhiều khán giả Việt đang ủng hộ Hương Giang tại cuộc thi năm nay. (Ảnh Galaxy Queen)