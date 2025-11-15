Khai mạc Tuần lễ BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025

Ngày 14/11, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã diễn ra khai mạc Tuần lễ BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc, với sự tham gia của khoảng 2.000 vận động viên đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sự kiện năm nay thu hút hơn 2.000 vận động viên đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hàng nghìn khán giả và người đồng hành.

Tuần lễ BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 chính thức khởi động.

Mùa giải 2025 cũng ghi nhận số lượng người đăng ký lớn nhất trong lịch sử ở tất cả các cự ly. Đáng chú ý, số lượng vận động viên Việt Nam ở cự ly 70.3 tại giải năm nay tăng gần 25% so với mùa giải 2024, thể hiện sự phát triển bền vững và lan tỏa sâu rộng của cộng đồng 3 môn phối hợp trong nước.

Đường đua được thiết kế theo chuẩn quốc tế, bao gồm 1,9km bơi, 90km đạp xe và 21,1km chạy bộ, dẫn dắt các vận động viên chinh phục những cung đường ven biển tuyệt đẹp của Phú Quốc.

Các hoạt động trong Tuần lễ sự kiện BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 thể hiện định hướng phát triển bền vững và gắn kết cộng đồng, nơi Thể thao không chỉ tạo dấu ấn kinh tế-Du lịch mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc.

Bên cạnh cuộc đua chính, các sự kiện như Sunrise sprint Việt Nam và Ironkids Phú Quốc mang đến bầu không khí thể thao tràn đầy năng lượng cho mọi lứa tuổi, khuyến khích lối sống khỏe mạnh và lan tỏa tinh thần “Anything is possible”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết, giải BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc là sự kiện thể thao quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong hành trình phát triển Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch-dịch vụ-thể thao biển của khu vực. Sự kiện không chỉ quảng bá hình ảnh một Phú Quốc năng động, hiện đại và hội nhập, mà còn thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động du lịch, lưu trú, ẩm thực và dịch vụ địa phương.

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

“Chúng tôi đánh giá cao sự phối hợp giữa BIM Group và Sunrise Events Vietnam trong việc tổ chức giải đấu chuyên nghiệp, an toàn và bền vững. Qua đó, lan tỏa tinh thần thể thao, ý chí vượt giới hạn và ý thức cộng đồng, góp phần xây dựng một Phú Quốc phát triển năng động, đáng sống và giàu bản sắc”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh.

Theo ông Đoàn Anh Vũ, Giám đốc Marketing Tập đoàn BIM, mỗi mùa IRONMAN là một cơ hội để Phu Quoc Marina-hệ sinh thái du lịch do BIM Group phát triển, được chứng minh năng lực tổ chức, hạ tầng và dịch vụ đẳng cấp quốc tế.

Quan trọng hơn, đây là cách tập đoàn lan tỏa tinh thần sống tích cực, ý chí vượt giới hạn và khát vọng bền bỉ những giá trị mà thể thao và du lịch có thể cùng nhau truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Đồng thời tập đoàn cam kết không ngừng nâng tầm trải nghiệm, mang đến cho mỗi vận động viên, mỗi du khách đến với Phú Quốc một kỳ nghỉ trọn vẹn - nơi thể thao, nghỉ dưỡng và văn hóa địa phương hòa quyện.

Đó chính là tinh thần mà BIM Group luôn theo đuổi: phát triển bền vững, đề cao con người và biến mỗi điểm đến thành một phần trong hành trình vươn lên của cộng đồng.

Ông Đoàn Anh Vũ - Giám đốc Marketing Tập đoàn BIM.

Ông Rob Zamacona, Tổng Giám đốc Công ty Sunrise Events Vietnam, thay mặt Ban tổ chức cho biết, BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 đánh dấu cột mốc 10 năm IRONMAN hiện diện tại Việt Nam - một thập kỷ của nỗ lực và tinh thần vượt giới hạn.

Đồng thời trân trọng sự đồng hành của chính quyền địa phương, BIM Group và các đối tác trong việc tạo nên một sự kiện thể thao mang tầm quốc tế; vận động viên luôn là trung tâm của mọi trải nghiệm.

Ông Rob Zamacona thay mặt Ban tổ chức cam kết mang đến điều kiện thi đấu an toàn, chuyên nghiệp và tràn đầy cảm xúc, qua đó tiếp tục thúc đẩy sự phát triển bền vững của du lịch thể thao tại Phú Quốc và trên khắp Việt Nam.

