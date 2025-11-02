Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Giải đua xe địa hình lớn nhất Việt Nam chính thức khởi tranh

08:36 02/11/2025
Sáng ngày 1/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Hà Nội) đã chính thức khởi tranh Giải đua xe ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 (PVOIL VOC 2025) với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đại Hoàng, Trưởng Ban tổ chức Giải cho biết: “PVOIL VOC 2025 là mùa giải có độ khó cao nhất từ trước tới nay, nhưng công tác an toàn được đảm bảo tuyệt đối. Mỗi đường thi đều được thiết kế để thử thách kỹ năng lái, khả năng phối hợp và tính chiến thuật, đồng thời vẫn đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn”.

a2-1762133258.jpgÔng Nguyễn Đại Hoàng - Trưởng BTC Giải phát biểu.

 

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao nhận định, PVOIL VOC là minh chứng cho sự phát triển chuyên nghiệp của thể thao xe địa hình Việt Nam, không chỉ là sân chơi tốc độ mà còn góp phần lan tỏa văn hóa lái xe an toàn.

Giải năm nay quy tụ 70 đội đua, 24 đường thi và hơn 750 bài thi đấu, tổng giá trị giải thưởng gần 600 triệu đồng, mang đến lễ hội thể thao tốc độ sôi động nhất Việt Nam.

Với chủ đề “Đổi mới và Sáng tạo”, PVOIL VOC 2025 ghi dấu bước chuyển mình mạnh mẽ khi tăng gần gấp đôi số lượng đường thi so với năm trước. Giải diễn ra trong ba ngày 31/10 - 2/11, quy tụ 140 vận động viên từ các câu lạc bộ ô tô địa hình trên cả nước, tranh tài ở bốn hạng: Cơ bản, Bán tải Nâng cao, SUV Nâng cao và Chuyên nghiệp.

Tổng cộng, giải có 23 đường thi ban ngày và 1 đường Adventure ban đêm trên diện tích hơn 150 ha, gồm địa hình rừng, đồi đất và đầm lầy. Ban tổ chức chia mỗi hạng đấu thành hai nhóm, thi đấu song song nhằm tăng tốc độ và kịch tính. Lần đầu tiên, khán giả có thể chứng kiến hai xe cùng hạng thi đấu đối đầu trực tiếp trên hai đường liền kề, mang đến bầu không khí gay cấn và cuốn hút.

a1-1762133370.jpgCác đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Giải đua xe ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025.

 

Không chỉ là giải đấu của các tay đua, PVOIL VOC 2025 còn là lễ hội dành cho cộng đồng yêu xe. Bên cạnh khu vực thi đấu, khán giả có cơ hội trải nghiệm lái thử xe off-road tại bốn đường thử đến từ các thương hiệu Ford, Toyota, Suzuki, Subaru và GWM.

Mỗi đường thử được thiết kế riêng để người tham gia có thể trực tiếp cảm nhận khả năng vận hành và Công nghệ của các mẫu xe như Ford Raptor, Toyota Hilux, Suzuki Jimny, Subaru Forester, GWM Tank 500 HEV,... Các thử thách địa hình được giám sát bởi đội kỹ thuật chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người trải nghiệm.

Khán giả có thể theo dõi PVOIL VOC 2025 trực tiếp trên nhiều nền tảng như VTVcab ON Plus, VTV Prime, FPT Play, fanpage Otofun, Otofun News và diễn đàn Otofun.net. Các trận đấu, hình ảnh từ flycam, phỏng vấn và bình luận chuyên sâu được phát sóng liên tục trong ba ngày thi đấu, mang đến trải nghiệm sống động “mọi lúc, mọi nơi”.

Năm 2025 đánh dấu 10 năm PVOIL đồng hành cùng Giải đua xe ô tô Địa hình Việt Nam và bảy năm liên tiếp là nhà tài trợ tên giải. Tổng Công ty Dầu Việt Nam – PVOIL cung cấp hơn 20.000 lít nhiên liệu phục vụ toàn bộ giải đấu, cùng đội xe tiếp xăng lưu động nhằm đảm bảo tiến độ và an toàn cho các đội thi.

Tại khu vực sự kiện, gian hàng PVOIL là điểm dừng chân quen thuộc của khán giả và vận động viên, nơi mọi người có thể tìm hiểu về các sản phẩm nhiên liệu, dầu nhờn chất lượng cao, tham gia mini game nhận quà, và chia sẻ niềm đam mê tốc độ.

a4-1762133620.jpgPVOIL VOC 2025 diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu, càng làm tăng tính hấp dẫn của giải.

 

Mùa giải PVOIL VOC 2025 có tổng giá trị giải thưởng gần 600 triệu đồng, trong đó riêng hạng Chuyên nghiệp có tổng giá trị phần thưởng lên tới 100 triệu đồng, bao gồm tiền thưởng và bộ lốp BFGoodrich trị giá 30 triệu đồng. Các hạng SUV Nâng cao, Bán tải nâng cao và Cơ bản cũng được tăng mức thưởng, dao động từ 60 đến 90 triệu đồng cho giải nhất. Ngoài ra, giải còn có các giải phụ như Cống hiến và Ấn tượng, cùng giải thưởng riêng của Ford Việt Nam cho vận động viên sử dụng xe Ford thi đấu xuất sắc.

Với quy mô mở rộng, cách tổ chức chuyên nghiệp và sự tham gia đông đảo của cộng đồng off-road, PVOIL VOC 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành lễ hội thể thao tốc độ lớn nhất trong năm, nơi các tay lái thể hiện tinh thần “off-road – vượt qua mọi giới hạn” và khán giả được sống trong không khí sôi động, phấn khích của một giải đua địa hình đỉnh cao tại Việt Nam.

