Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank Mùa 8 lập kỷ lục với hơn 23.000 vận động viên

Giải Marathon Quốc tế TP Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8 đã khép lại thành công rực rỡ, chính thức trở thành sự kiện marathon có số người tham gia đông nhất Việt Nam với hơn 23.000 vận động viên đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng hơn 30% so với năm trước - mức tăng cao nhất trong lịch sử 8 mùa tổ chức, tiếp tục khẳng định sức hút ngày càng lớn của giải chạy và vị thế đầu tàu của TP Hồ Chí Minh trên bản đồ du lịch - thể thao cộng đồng.

Mùa giải năm nay đã chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của các vận động viên Việt Nam khi tranh tài cùng đông đảo vận động viên quốc tế.

Đáng chú ý, mùa giải năm nay đã chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của các vận động viên Việt Nam khi tranh tài cùng đông đảo vận động viên quốc tế. Trong đó, vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ đã giành vị trí quán quân ở cự ly marathon dành cho nữ. Ở hạng mục dành cho nam, cự ly bán marathon, pha tranh tài gay cấn ngay vạch đích của quán quân Dương Minh Hùng và Phạm Ngọc Phan - với kết quả chỉ chênh nhau chưa tới 1 giây, về đích sát nút ở 1:09:25, đã trở thành điểm nhấn của mùa giải năm 2025. Đồng thời, giải chạy ghi nhận số lượng các vận động viên trẻ tuổi tham gia ở các cự ly 5km, 10km tăng đáng kể, phản ánh sức hút mạnh mẽ và mức độ lan tỏa ngày càng sâu rộng của giải trong cộng đồng.

Đại diện ban chỉ đạo phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Với quy mô và sức lan tỏa ngày càng lớn, Giải Marathon Quốc tế TP Hồ Chí Minh Techcombank đã và đang trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của TP. Sự kết hợp giữa Thể thao, văn hóa và du lịch tạo nên điểm nhấn khác biệt, góp phần thu hút du khách, gia tăng trải nghiệm và khẳng định thương hiệu TP Hồ Chí Minh trên bản đồ du lịch khu vực”.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên Top 5 cự ly marathon Nam.

Mùa giải năm nay tiếp tục cho thấy sự trưởng thành rõ nét của phong trào marathon Việt Nam. Chất lượng chuyên môn được nâng lên khi đường đua quy tụ nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm bên cạnh lực lượng vận động viên trẻ đang lên… tạo nên một mùa thi đấu cạnh tranh hơn bao giờ hết. Việc nhiều nhóm và câu lạc bộ lựa chọn giải làm mục tiêu thi đấu trọng tâm cũng góp phần nâng cao mức độ chuẩn bị, kỷ luật tập luyện và chiến lược thi đấu trong cộng đồng.

Ở đường đua Marathon nam (42,195 km), cuộc tranh tài diễn ra gay cấn đến những kilomet cuối cùng. Vận động viên Ayalew Seleshi Simaneh từ Ethiopia bứt phá mạnh mẽ ở đoạn nước rút để cán đích đầu tiên với thành tích 2:23:13, giành ngôi vô địch chung cuộc. Tiếp theo là Wondale Melsew Baye về đích thứ hai, trong khi Kebede Leta Girma cán đích ở vị trí thứ ba với thành tích 2:23:25 và 2:23:34, đây là những vận động viên mang quốc tịch Ethiopia. Hai vị trí còn lại trong top 5 lần lượt thuộc về vận động viên Damte Wendwesen Tilahun từ Ethiopia với thành tích 2:23:54 và vận động viên mang quốc tịch Kenya - Kogei Hosea hoàn thành với thời gian 2:24:34, khép lại cuộc đua ở cự ly marathon đầy kịch tính.

Ở đường đua Marathon nữ, vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ đã vượt qua hàng loạt các đối thủ mạnh để về nhất với thời gian 2:48:10. Ba vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về các vận động viên Ethiopia: Mohamed Yenework Husen, Birehan Marta Tinsae và Zega Mestu Sirabzu. Vị trí thứ năm thuộc về vận động viên Doãn Oanh. Màn trình diễn của hai vận động viên Việt Nam giữa dàn vận động viên quốc tế đã thể hiện khả năng cạnh tranh, bứt phá của vận động viên nước nhà, tạo nên khoảnh khắc đầy tự hào trong lòng khán giả.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên Top 5 cự ly marathon Nữ.

Sau những giờ phút thi đấu căng thẳng, mùa giải khép lại với kết quả 108 vận động viên, câu lạc bộ cộng đồng và doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc được vinh danh tại các hạng mục chung cuộc và nhóm tuổi.

Giải nhất chung cuộc cự ly Marathon, nữ vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ, chia sẻ tại vạch đích: “Chiến thắng hôm nay không chỉ dành cho riêng tôi, mà còn là lời khẳng định cho tinh thần bền bỉ của người Việt. Tôi rất tự hào khi được thi đấu tại một giải marathon mang tầm vóc quốc tế ngay trên quê hương mình. Tôi tin rằng những sự kiện như thế này sẽ tiếp tục nuôi dưỡng thế hệ vận động viên trẻ, giúp thể thao Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, bền vững và đầy khát vọng”.

Giải Marathon Quốc tế TP Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 8 tiếp tục chứng minh sức ảnh hưởng sâu rộng của một sự kiện thể thao cộng đồng tầm cỡ quốc gia và theo tiêu chuẩn quốc tế. Thành công của mùa giải đến từ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền TP, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) – nhà tài trợ chiến lược, đơn vị tổ chức Sunrise Events Vietnam cùng các đối tác đồng hành. Sự chung tay này tạo nên nền tảng vững chắc để giải chạy không ngừng nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô, vươn tầm khu vực và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Các runners nhận huy chương sau khi về đích.

Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Giải đấu đã trở thành niềm tự hào của người dân Thành phố và là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn phát triển thể thao cộng đồng mà chúng tôi theo đuổi. Trong tương lai, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị để đưa Giải Marathon Quốc tế TP Hồ Chí Minh Techcombank đạt chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao hình ảnh thể thao Việt Nam”.

Bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối Tiếp thị Ngân hàng Techcombank, chia sẻ: “Trong suốt gần một thập kỷ qua, Techcombank đã đồng hành kiến tạo nền tảng sống khỏe thông qua Giải Marathon Quốc tế TP Hồ Chí Minh Techcombank, lan tỏa tinh thần “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”, chung tay xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc. Và đây cũng chính là những đóng góp tích cực góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao tầm vóc, tuổi thọ và tỷ lệ vận động thể chất của người dân, giúp Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Ông Rob Zamacona - Tổng giám đốc công ty Sunrise Events Vietnam chia sẻ: “Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng TP Hồ Chí Minh và Techcombank trong hành trình tám năm qua. Là đơn vị tổ chức, Sunrise Events Vietnam không chỉ hướng tới quy mô lớn hơn, mà còn tập trung tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ, mang dấu ấn văn hóa và tinh thần Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là đưa giải đấu vươn tầm khu vực, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ marathon quốc tế”.

Về Sunrise Events Việt Nam - Đơn vị tổ chức

Sunrise Events Việt Nam (SEV) được thành lập vào năm 2015 và là đơn vị được cấp phép độc quyền của World Triathlon Corporation cho các sự kiện IRONMAN 70.3, 5150 Triathlon Series và IRONKIDS tại Việt Nam. Tầm nhìn của SEV là truyền cảm hứng cho các cá nhân phát huy hết tiềm năng của họ thông qua sức mạnh của thể thao và các thói quen lành mạnh. Bắt đầu với Việt Nam, sứ mệnh của công ty là tạo ra các sự kiện có đông người tham gia được mong chờ nhất, mở rộng hệ sinh thái y tế và chăm sóc sức khỏe, đồng thời mang lại tác động biến đổi và bền vững cho các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng mà công ty hướng tới. SEV cũng tổ chức các sự kiện thể thao sức bền và những trải nghiệm có một không hai, bao gồm IRONMAN Việt Nam, IRONMAN 70.3 Đà Nẵng, IRONMAN 70.3 Phú Quốc, IRONMAN 5150 Phú Quốc, SUNRISE SPRINT Việt Nam, IRONKIDS Việt Nam, IRONKIDS Phú Quốc, Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, Giải Marathon quốc tế Hà Nội và KIDS RUN.

Về Techcombank - Nhà tài trợ chiến lược

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”, là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam, và là một trong những ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á. Theo đuổi chiến lược lấy khách hàng là trọng tâm, Techcombank hiện đang cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho 17 triệu khách hàng, bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, thông qua mạng lưới điểm giao dịch trên toàn quốc, cũng như dịch vụ ngân hàng số dẫn đầu thị trường. Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái, hợp tác đối tác của Ngân hàng trong nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt giúp tạo nên sự khác biệt cho Techcombank tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Techcombank hiện được FiinRatings xếp hạng tín nhiệm A+, được Moody’s đánh giá mức tín dụng cơ bản (BCA) là Ba3 và được S&P xếp hạng BB. Ngân hàng được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) với mã chứng khoán TCB.

Về XTEP - Nhà tài trợ trang phục độc quyền

XTEP là thương hiệu Thời trang thể thao đến từ Hong Kong được thành lập từ năm 2001. Hiện nay thương hiệu XTEP đã có mặt tại nhiều quốc gia với hơn 7000 cửa hàng. Các sản phẩm của XTEP bao gồm giày dép, quần áo, phụ kiện, … luôn được sản xuất từ những chất liệu tốt nhất, thiết kế tỉ mỉ, tinh tế trong từng đường may mang đến sự thoải mái cho người sử dụng. Với sứ mệnh “Cảm nhận sự khác biệt”, XTEP không ngừng phát triển để chinh phục những khách hàng khó tính nhất. Song song đó, thương hiệu luôn hướng tới giá trị phát triển bền vững, xây dựng cộng đồng và truyền cảm hứng về tinh thần chinh phục đến mọi người thông qua thể thao.