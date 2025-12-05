Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Chuyện gì đã xảy ra tại K+

09:23 05/12/2025
K+ khép lại hành trình hơn 16 năm hiện diện tại Việt Nam, để lại một bức tranh tài chính thua lỗ kéo dài, nhiều lần tái cấu trúc và nỗ lực cứu vãn bất thành.

Đơn vị vận hành K+ gia nhập thị trường Việt Nam khi truyền hình cáp đã chiếm 70% thị phần. Ảnh: T.L.

Ngày 3/12, Công ty Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) thông báo sẽ dừng cung cấp gói kênh K+ trên toàn bộ hạ tầng của mình từ ngày 1/1/2026. Theo thông báo do SCTV dẫn lại từ Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) - đơn vị vận hành K+ tại Việt Nam, phía VSTV "đã quyết định ngừng hoàn toàn việc cung cấp gói K+" kể từ thời điểm này.

Dù chưa phải tuyên bố chính thức từ đơn vị chủ quản, động thái trên gần như xác nhận việc K+ chấm dứt hoạt động, đồng nghĩa bộ máy sở hữu bản quyền nhiều giải Bóng đá được khán giả Việt ưa chuộng sắp khép lại hành trình.

Người dùng đang xem gói K+ qua hệ thống SCTV vẫn được duy trì 5 kênh K+ đến hết 31/12. Sau đó, tín hiệu sẽ dừng hoàn toàn trên SCTV và mọi nền tảng phân phối khác. Riêng bản quyền Ngoại hạng Anh, đơn vị nắm giữ sẽ sớm công bố phương án tiếp theo.

Từ tham vọng dẫn đầu đến vòng xoáy lỗ triền miên

VSTV thành lập năm 2009 dưới mô hình liên doanh giữa VTVcab và Canal+ (Pháp). Đến năm 2013, phần vốn của VTVcab được chuyển giao về VTV. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 20,1 triệu USD, trong đó VTV nắm 51% (tương đương 10,2 triệu USD), Canal+ sở hữu 49% còn lại.

Ngoài trụ sở Hà Nội, VSTV từng vận hành 20 cửa hàng giới thiệu sản phẩm cùng mạng lưới gần 2.000 đại lý toàn quốc.

Từ một gói thuê bao đơn lẻ 23 kênh khi mới ra mắt, đơn vị này mở rộng thành hơn 100 kênh trên nền tảng DTH và Internet, kèm theo 5 kênh tự sản xuất (K+Sport1, K+Sport2, K+Ciné, K+Life, K+Kids). K+ từng có mặt trên mọi hạ tầng truyền hình trả tiền lớn như VTVcab, SCTV, FPT, Viettel, MyTV, ClipTV...

k+ anh 1

K+ sẽ chấm dứt hoạt động tại Việt Nam vào đầu năm 2026. Ảnh: Hùng Phi.

Tuy nhiên, giai đoạn 2009-2015 chứng kiến môi trường cạnh tranh khốc liệt khi truyền hình cáp nắm 70% thị phần, thói quen xem miễn phí ăn sâu, 3 đơn vị vệ tinh cùng tranh nhau thị phần. Dù doanh thu cải thiện và K+ từng tuyên bố đạt EBITDA hòa vốn vào tháng 6/2015, báo cáo của VTV cho thấy doanh nghiệp lỗ liên tục suốt 6 năm.

Năm 2009, doanh nghiệp lỗ trước lãi vay 59,5 tỷ đồng. Những năm sau, con số dao động âm 154-400 tỷ đồng mỗi năm, nâng lỗ lũy kế đến cuối 2015 lên gần 2.000 tỷ đồng.

Từ 2015 đến 2017, khi cuộc đua về giá giữa các nhà cung cấp khiến thị trường càng thêm căng thẳng, VSTV phải cơ cấu lại gói thuê bao (từ 230.000 đồng và 95.000 đồng gom về một mức 125.000 đồng/tháng), mở rộng nguồn thu (quảng cáo) và tiếp tục đầu tư nội dung.

Giai đoạn 2017-2019, trước việc người dùng chuyển mạnh sang truyền hình Internet, VSTV chuyển hướng tập trung nội dung độc quyền và tận dụng tất cả hạ tầng truyền dẫn, từ đối tác truyền hình trả tiền đến nền tảng số như YouTube.

Sau 2 năm 2016-2017 bị sụt doanh thu, kết quả kinh doanh đã tăng trở lại vào 2018-2019, phù hợp chiến lược do VTV và Canal+ thống nhất.

Đại dịch "bóp nghẹt" mô hình truyền hình trả tiền

Bước sang năm 2020, hoạt động kinh doanh của VSTV lao dốc khi đại dịch Covid-19 khiến loạt sự kiện Thể thao lớn bị hủy, hoãn hoặc lùi lịch. Hệ quả để lại là lượng thuê bao DTH giảm mạnh trong nửa đầu năm dù công ty tung nhiều chương trình khuyến mại và đẩy mạnh nội dung ngoài thể thao.

Doanh thu quảng cáo cũng rơi tự do trong suốt thời gian Ngoại hạng Anh (EPL) và Champions League "đóng băng". Các kế hoạch hợp tác với những nhà cung cấp truyền hình trả tiền khác thì trì trệ kéo dài.

Thêm vào đó, bối cảnh kinh tế bất ổn khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, đặc biệt là cho các dịch vụ Giải trí. Đến năm 2021, VSTV tiếp tục chịu tác động trực tiếp từ các đợt giãn cách xã hội, hệ thống cửa hàng và đại lý không thể vận hành bình thường khiến doanh số suy yếu rõ rệt.

Năm 2020, doanh thu thuần của VSTV đạt 1.055 tỷ đồng, giảm 9% và lỗ sau thuế tăng gần 8% lên 265 tỷ đồng.

Năm 2021, doanh thu nhích nhẹ 2% lên 1.071 tỷ đồng nhưng lỗ trước thuế lại phình lên 342 tỷ đồng, tăng gần 30%. Tính đến cuối năm 2021, doanh nghiệp vẫn chìm trong chuỗi thua lỗ kéo dài với lỗ lũy kế vượt 3.895 tỷ đồng.

Trong nỗ lực xoay chuyển tình thế và thích ứng với Xu hướng mới, VSTV triển khai hàng loạt thay đổi trong năm 2021. Công ty mạnh tay mua bản quyền nhiều Phim Việt Nam, châu Á và quốc tế; đồng thời đầu tư sản xuất loạt nội dung gốc mang thương hiệu K+ Original. Song song, đơn vị này bổ sung thêm nhiều nội dung thể thao để kéo lại người xem.

Hệ thống kênh K+ cũng được tái cấu trúc theo hướng rõ bản sắc: K+Sport1, K+Sport2, K+Cine, K+Life và kênh thiếu nhi K+Kids. Ngoài EPL, VSTV mua thêm bản quyền UFC, F1 và Australian Open để mở rộng danh mục nội dung độc quyền.

Về phân phối, công ty đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee, cũng như hệ thống Thế Giới Di Động. Tuy nhiên, dù nỗ lực mở rộng kênh bán, kết quả kinh doanh trong các năm vẫn không cho thấy cải thiện đáng kể.

Từ tháng 7, thông tin Truyền hình K+ sắp rút khỏi Việt Nam lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượng bàn luận lớn từ công chúng. Hiện, người dùng đơn vị này và khán giả quan tâm thể thao lo lắng về kênh xem bóng đá Ngoại hạng Anh có bản quyền.

Theo nhiều nguồn tin, FPT Play sẽ là đơn vị tiếp quản phần hợp đồng bản quyền Ngoại hạng Anh ở Việt Nam từ K+. Trên giấy tờ, giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh vẫn được nắm giữ bởi VSTV đến hết mùa giải 2028.

