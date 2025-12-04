Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Xác minh vụ kêu gọi ủng hộ lũ lụt: '30.000 thì khỏi, ai nhận 30.000'

13:57 04/12/2025
UBND phường Cửa Nam cho biết phường đã tiếp nhận thông tin và giao các cơ quan liên quan xác minh làm rõ nội dung liên quan đến 2 người phụ nữ kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt.

Ngày 4/12, UBND phường Cửa Nam ban hành văn bản thông tin về việc ủng hộ đồng bào lũ lụt.

Theo đó, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại hình ảnh 2 người phụ nữ kêu gọi ủng hộ đồng bào bão lụt "nhưng 30.000 thì khỏi!".

UBND phường Cửa Nam cho biết phường đã tiếp nhận thông tin và giao các cơ quan liên quan xác minh làm rõ nội dung trên và sẽ có thông tin đến các cơ quan thông tấn báo chí trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh 2 phụ nữ lớn tuổi tới quán đồ uống trên phố Ngô Quyền (Hà Nội) kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Nhân viên trả lời họ đã ủng hộ qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhưng người phụ nữ không đồng ý và nhấn mạnh: "Tất cả các cửa hàng trên địa bàn của chúng cô là cô sẽ đi thu...", người này còn khẳng định "tất cả người bán hàng ở phố này đều ủng hộ hết".

Mặc dù nữ nhân viên cố gắng giải thích đã ủng hộ bằng hình thức khác, người phụ nữ vẫn kiên quyết "các cháu cần ủng hộ tiền trên địa bàn tổ dân phố".

Không thể từ chối với lời đề nghị của 2 phụ nữ, nhân viên tới quầy thu ngân lấy tiền và xin ủng hộ 30.000 đồng do quán không còn tiền lẻ và bán hàng khó khăn. Nghe đến số tiền, một phụ nữ lớn tiếng "30 nghìn thì khỏi, ai nhận 30 nghìn".

Sau vài phút, 2 người phụ nữ đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi, họ nói với nhân viên trong quán "bây giờ cô gọi công an ra".

Đoạn video được chia sẻ nhận được nhiều ý kiến của cộng đồng mạng. Nhiều người lên án thái độ chưa chuẩn mực của 2 người phụ nữ trong video.

Sách về Pháp luật

Cuốn "Thủ tục đăng ký và cấp một số giấy tờ cá nhân" gồm 10 chương với nội dung về thủ tục đăng ký khai sinh; kết hôn; giám hộ; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; về căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

