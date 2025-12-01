Loài cua 'háu chiến' ở An Giang, phải có bí kíp mới săn được đặc sản này

An Giang nổi tiếng loài cua cực háu chiến, chỉ những ai biết bí kíp mới săn được đặc sản thịt chắc, ngọt đậm này. Một trải nghiệm vừa mạo hiểm, vừa thơm ngon cho tín đồ ẩm thực.

An Giang không chỉ nổi tiếng với những cánh đồng lúa mênh mông hay những cánh rừng tràm xanh mướt, mà còn là vùng đất của một đặc sản “khó nhằn” với dân sành ăn: cua đá. Khác với những loài cua thông thường, cua đá ở An Giang nổi tiếng hung dữ, nhanh nhẹn và cực kỳ khó bắt, khiến những ai muốn thưởng thức hương vị thịt chắc, ngọt đậm của chúng phải có bí kíp riêng.

Cua đá An Giang

Cua đá thường sinh sống trong các hang nhỏ cạnh bờ sông, khe rạch hoặc dưới tán cây rừng tràm. Chúng rất cảnh giác và phản ứng nhanh mỗi khi có dấu hiệu xâm nhập, nên việc săn bắt đòi hỏi người dân địa phương phải am hiểu tập tính sinh hoạt của loài cua này.

Bí quyết phổ biến là quan sát kỹ thời điểm xuất hiện, thường vào lúc trời mát hoặc sau cơn mưa, và sử dụng các dụng cụ gọn nhẹ nhưng khéo léo để không bị cua tấn công.

Săn loài cua đá này phải có bí kíp riêng biệt

Thưởng thức cua đá An Giang cũng là một trải nghiệm đặc biệt. Thịt cua chắc, ngọt, thường được chế biến thành cua rang me, cua nướng muối ớt hay canh cua thơm lừng, giữ nguyên vị biển, vị rừng đồng quê. Không ít thực khách còn ví von rằng, ăn cua đá là thưởng thức cả tinh thần “dũng cảm” của người săn lẫn hương vị hoang dã của thiên nhiên.

Cua đá có thể làm ra nhiều món ăn ngon. Ảnh: Cùng phượt

Với những ai yêu thích trải nghiệm ẩm thực mạo hiểm, săn và thưởng thức cua đá ở An Giang chắc chắn là một hành trình đáng nhớ. Không chỉ thỏa mãn vị giác, mà còn là cơ hội tìm hiểu nét văn hóa, kỹ năng săn bắt truyền thống của người dân vùng sông nước.