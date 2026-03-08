Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Galaxy Studio Chính Thức Khai Trương Rạp Flagship Galaxy CineX – Hanoi Centre

19:07 08/03/2026
Galaxy Studio chính thức khai trương Galaxy CineX - Hanoi Centre, rạp chiếu phim flagship đầu tiên của thương hiệu tại thủ đô Hà Nội vào ngày 06/03/2026. Trước đó, cụm rạp đã vận hành thử nghiệm và đón khán giả sớm từ tháng 12/2025 nhằm ghi nhận phản hồi thực tế để hoàn thiện quy trình vận hành, dịch vụ và trải nghiệm.

Sự kiện khai trương Galaxy CineX – Hanoi Centre đánh dấu cột mốc quan trọng của Galaxy Studio trong chiến lược mở rộng thị trường ra phía Bắc, đồng thời thể hiện định hướng phát triển phân khúc rạp chiếu cao cấp tại Việt Nam. Với mô hình flagship, Galaxy Studio hướng tới kiến tạo một không gian điện ảnh đa trải nghiệm, nơi Công nghệ, dịch vụ và cảm xúc được thiết kế đồng bộ, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khán giả về chất lượng trải nghiệm tổng thể. 

z7599905875568-52b3fe6f2d31c8c2d730c6644ddcae5d-1772970968.jpg
Nghi thức khánh thành Galaxy CineX – Hanoi Centre diễn ra vào ngày 06/03/2026.

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Tổng Giám đốc Galaxy Studio phát biểu tại sự kiện: “Ở lĩnh vực rạp chiếu Phim, Galaxy có một khởi đầu rất đặc biệt. Hơn 20 năm trước, Galaxy Nguyễn Du ra đời từ một tầng hầm cũ của một nhà thi đấu Thể thao và trở thành một nơi đã gắn bó ký ức của nhiều thế hệ khán giả Sài Gòn suốt hơn hai thập kỷ. Và có lẽ cũng chính từ hành trình đó,  chúng tôi hiểu rằng: Điện ảnh không chỉ là những bộ phim. Điện ảnh là trải nghiệm.
Cùng với thời gian, khi thói quen Giải trí của khán giả thay đổi rất nhanh, khi đại chúng có quá nhiều lựa chọn, chúng tôi càng tin rằng, rạp chiếu phim không chỉ là nơi để xem phim, nó phải là một điểm đến hấp dẫn. Đó chính là lý do Galaxy bắt đầu hành trình ‘Nâng tầm trải nghiệm điện ảnh’ kể từ sau đại dịch. Nếu Galaxy Sala tại TP.HCM là bước khởi đầu, thì hôm nay, Galaxy CineX – Hanoi Centre chính là chương tiếp theo trong hành trình đầy tự hào đó. Tại đây, chúng tôi không chỉ xây dựng một cụm rạp chiếu phim. Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian - nơi điện ảnh, công nghệ và Phong cách sống gặp nhau.
Galaxy CineX là một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Galaxy và cũng là cam kết chúng tôi: Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư, tiếp tục đổi mới và tiếp tục nỗ lực để mang đến cho khán giả Việt Nam những trải nghiệm điện ảnh ngày càng tốt hơn, những công nghệ chiếu phim tiên tiến nhất thế giới và những không gian điện ảnh mới mẻ, cuốn hút.”

ba-nguye-1772970968.jpg

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Tổng Giám đốc Galaxy Studio phát biểu tại sự kiện khai trương Galaxy CineX – Hanoi Centre

Trong khuôn khổ Lễ khai trương Galaxy CineX – Hanoi Centre, lễ ký kết hợp tác chiến lược về công nghệ giữa Galaxy Studio và Dolby Laboratories đã chính thức diễn ra, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên công nghệ Dolby Vision+ Atmos được giới thiệu tại Việt Nam. Đây là bước tiến quan trọng trong định hướng nâng cấp chuẩn trải nghiệm điện ảnh của Galaxy Studio, khi hình ảnh và âm thanh được tối ưu đồng bộ để mang đến cảm giác sống động, chân thực và giàu cảm xúc hơn cho khán giả.
Theo kế hoạch, công nghệ Dolby Vision+ Atmos dự kiến sẽ được triển khai lần đầu tại dự án Galaxy CineX – AEON Thanh Khê (Đà Nẵng) vào tháng 7/2026, hứa hẹn tạo nên trải nghiệm đột phá không chỉ tại thị trường Đà Nẵng mà còn góp phần thiết lập thêm một dấu mốc tiên phong về công nghệ cho thị trường rạp chiếu Việt Nam. Trong giai đoạn sắp tới, Galaxy Studio hướng đến mục tiêu mở rộng đưa Dolby Vision+ Atmos cùng nhiều công nghệ và mô hình trải nghiệm mới đến với khán giả trên khắp cả nước, nhất quán với định hướng nâng cao trải nghiệm khách hàng một cách toàn diện.

hop-tac-1772970968.jpgGalaxy Studio và Dolby Laboratories chính thức ký kết hợp tác chiến lược, tiên phong triển khai công nghệ Dolby Vision+ Atmos tại Việt Nam vào tháng 7/2026.

Tọa lạc tại Trung tâm Thương mại Hanoi Centre (175 Nguyễn Thái Học, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội), Galaxy CineX – Hanoi Centre được định vị như một điểm đến văn hóa - giải trí mới của Thủ đô. Lấy cảm xúc và sự thoải mái của khán giả làm trọng tâm, cụm rạp được thiết kế như một không gian giải trí toàn diện, nơi khách hàng có thể tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm trước, trong và sau giờ chiếu. Không gian rạp được tổ chức thành nhiều khu vực chuyên biệt với dấu ấn riêng, bao gồm phòng chờ VIP riêng tư, khu ẩm thực và hệ thống phòng chiếu theo chủ đề, phù hợp nhu cầu đa dạng của từng nhóm khán giả. 
Với lễ khai trương chính thức, Galaxy CineX – Hanoi Centre khẳng định chuẩn mực rạp chiếu thế hệ mới thông qua việc đồng bộ trang bị các công nghệ và hệ thống trình chiếu hiện đại, hướng tới trải nghiệm điện ảnh toàn diện, tinh tế và tiệm cận các thị trường phát triển trong khu vực. Đây là nơi trải nghiệm, cảm xúc và yếu tố văn hóa được đặt song hành, góp phần nâng chuẩn văn hóa giải trí đô thị một cách tự nhiên và bền vững.
Tiếp nối di sản Nhà in Tiến Bộ bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại
Được phát triển trên nền di sản Nhà in Tiến Bộ, một dấu ấn gắn với dòng chảy tri thức của Hà Nội trong thế kỷ 20, Galaxy CineX – Hanoi Centre được kiến tạo như một sự tiếp nối tinh thần lịch sử bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Các giá trị gắn liền với hoạt động in ấn và lan tỏa tri thức được chuyển tải vào thiết kế không gian thông qua hệ chi tiết nhận diện xuyên suốt công trình: hình ảnh cuộn giấy in được diễn giải bằng các dải thép uốn lượn ôm trọn khối kiến trúc, các chi tiết trang trí lấy cảm hứng từ hộp chữ in hiện diện tại khu vực sảnh, nội thất và phòng chiếu. 

z7599918404339-41cc35b2a105c72f55b6507b1507c0ea-1772971184.jpgLấy cảm hứng từ di sản Nhà in Tiến Bộ, thiết kế của Galaxy CineX – Hanoi Centre chuyển tải các biểu tượng của in ấn và tri thức vào không gian điện ảnh hiện đại.

Trên nền tảng đó, Galaxy CineX – Hanoi Centre được định vị như một không gian kết nối giữa quá khứ và hiện tại, nơi ngôn ngữ điện ảnh trở thành nhịp cầu tiếp nối những giá trị văn hóa đô thị. Rạp được thiết kế theo hướng hiện đại, giàu cảm xúc, với sự kết hợp hài hòa giữa hình khối mềm mại, vật liệu đương đại và hệ ánh sáng đa tầng, nhằm tôn vinh yếu tố di sản đồng thời dẫn dắt trải nghiệm của khán giả trong toàn bộ hành trình trước - trong - sau giờ chiếu.
Không gian trải nghiệm tinh tế - sáng tạo - riêng biệt
Đặt trọng tâm vào cảm xúc và sự thoải mái của người xem, Galaxy CineX - Hanoi Centre được thiết kế như một không gian giải trí toàn diện, nơi khách hàng có thể tận hưởng nhiều dịch vụ trọn vẹn trước, trong và sau khi xem phim. Không gian được chia thành các khu vực chuyên biệt, mỗi khu vực đều mang cá tính và triết lý riêng, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu: tôn vinh trải nghiệm cảm xúc cá nhân của từng vị khách.
Boulevard Lounge - Phòng chờ VIP riêng tư, tinh tế
Dành riêng cho những ai yêu thích sự yên tĩnh và sang trọng, Boulevard Lounge được thiết kế như một “tiền sảnh cảm xúc”, nơi khách hàng có thể nghỉ ngơi, thư giãn trước khi bước vào thế giới điện ảnh. Với nội thất trang nhã, dịch vụ ẩm thực cao cấp và không gian tách biệt, đây là điểm đến lý tưởng cho cả những buổi hẹn riêng tư lẫn gặp gỡ đối tác.
CineMunch Eatery - Ăn vui, xem hay theo phong cách fusion
Khu ẩm thực CineMunch Eatery mang đến trải nghiệm ẩm thực giao thoa nghệ thuật, với thực đơn được sáng tạo dựa trên phong cách fusion độc đáo, kết hợp hương vị quen thuộc với tinh thần hiện đại. Khán giả có thể vừa trò chuyện, thưởng thức đồ ăn trong không gian thư giãn, vừa chờ đợi đến giờ chiếu phim.
Hệ thống phòng chiếu thiết kế theo chủ đề
Mỗi phòng chiếu tại Galaxy CineX - Hanoi Centre mang phong cách thiết kế riêng biệt, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của từng đối tượng khách hàng: Aqualis, Romántico, Lagom, Cine de Kids, Haatopia.

z7599927035000-f7b1b78363587917326ebdc8b2c93d14-1772971350.jpg

Hệ thống phòng chiếu được thiết kế theo chủ đề riêng biệt, đáp ứng nhu cầu của từng nhóm đối tượng khán giả.

Công nghệ trình chiếu và âm thanh hàng đầu, thiết lập chuẩn mực quốc tế cho điện ảnh Việt Nam
Galaxy CineX - Hanoi Centre tiên phong thiết lập chuẩn mực rạp chiếu thế hệ mới tại Hà Nội khi đồng bộ trang bị ba công nghệ trình chiếu và âm thanh hàng đầu thế giới - IMAX with Laser, Dolby Atmos và Onyx Cinema LED - mang đến chuẩn mực trải nghiệm điện ảnh hoàn toàn mới, tương đương với các rạp phim hàng đầu tại Mỹ, Singapore hay Hàn Quốc.
Tiên phong công nghệ trình chiếu IMAX with Laser
Galaxy CineX – Hanoi Centre là đơn vị đầu tiên giới thiệu công nghệ trình chiếu IMAX with Laser tới khán giả thủ đô. Công nghệ này mang đến trải nghiệm điện ảnh đỉnh cao với màn hình tỷ lệ 1.43:1 hoặc 1.90:1, tốc độ khung hình lên đến 120fps và máy chiếu IMAX Laser 4K, cho hình ảnh sắc nét vượt trội, độ tương phản sâu và màu sắc sống động, mở rộng tối đa tầm nhìn và khiến cảm giác như khán giả đang “bước vào bên trong bộ phim”...
Phòng chiếu Onyx với màn hình Samsung Onyx Cinema LED: Tái định nghĩa chuẩn mực hình ảnh cao cấp cho rạp phim
Phòng chiếu Onyx tại Galaxy CineX - Hanoi Centre sử dụng Samsung Onyx Cinema LED - màn hình LED dành cho rạp chiếu phim đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận Digital Cinema Initiatives (DCI. Màn hình này mang đến trải nghiệm hình ảnh 4K HDR với độ chính xác màu sắc cao, sắc đen sâu và độ tương phản gần như vô hạn...
Dolby Atmos mang đến trải nghiệm âm thanh vòm bao trùm đa chiều, vượt xa chuẩn âm thanh vòm truyền thống
Phòng chiếu Dolby Atmos tại Galaxy CineX – Hanoi Centre được trang bị máy chủ đa phương tiện tích hợp Dolby Integrated Media Server IMS3000, hệ thống khuếch đại Dolby Multichannel Amplifiers và hệ thống loa kênh màn hình Dolby System 131 Screen Channel Speaker, mang đến trải nghiệm điện ảnh nhập vai trọn vẹn cho khán giả. 
Vượt xa khái niệm âm thanh vòm truyền thống, Dolby Atmos đưa khán giả đắm mình vào thế giới điện ảnh với hệ thống giúp âm thanh di chuyển mượt mà, bao trùm toàn bộ không gian rạp, thậm chí cả trên cao...
Củng cố hệ sinh thái giải trí từ đại chúng đến cao cấp, hướng tới trải nghiệm bền vững
Với Galaxy CineX – Hanoi Centre, Galaxy Studio kỳ vọng đóng góp tích cực vào việc nâng tầm chất lượng trải nghiệm điện ảnh tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, đồng thời tiếp tục củng cố định hướng phát triển hệ sinh thái giải trí đa tầng, từ đại chúng đến cao cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khán giả.

 

Galaxy Studio
