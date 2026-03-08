Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TP.HCM đông kín người xem nhạc nước

Adriana Weidlichova (áo sơ mi hồng, quốc tịch Slovakia) cùng chồng dừng chân tham quan công viên trước khi kết thúc chuyến du lịch 3 tuần tại Việt Nam. "Sau khi ghé chợ hoa Hồ Thị Kỷ, chúng tôi tản bộ thì tình cờ thấy công viên này nên vào xem. Công trình rất hiện đại. Tôi đã đọc các bảng thông tin và xem những hình ảnh về giai đoạn Covid-19 ở Việt Nam, thật sự rất xúc động", Adriana chia sẻ. Cô cho biết cả hai chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên để khám phá ở châu Á và chuyến đi này hoàn toàn xứng đáng. Trong suốt hành trình, cặp đôi gần như ăn phở mỗi ngày vì quá yêu thích món ăn này.