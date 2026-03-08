Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TP.HCM đông kín người xem nhạc nước

07:42 08/03/2026
Chiều xuống, nhiều người dân và du khách đổ về công viên với biểu tượng giọt nước để chụp ảnh, ngắm hoàng hôn và xem nhạc nước cuối ngày.

Toạ lạc trên khu đất hình tam giác giữa ba trục đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) - nơi đặt đài tưởng niệm các nạn nhân Covid-19 của TP.HCM - đang dần trở thành điểm tham quan, vui chơi thu hút người dân và du khách.

nhac nuoc anh 2nhac nuoc anh 3nhac nuoc anh 4nhac nuoc anh 5
Với diện tích khoảng 4,3 ha, công viên quy tụ nhiều hạng mục như quảng trường và đài tưởng niệm với biểu tượng "Giọt nước", hồ phun và sân nhạc nước, vườn hoa, bãi cỏ cùng các không gian văn hóa - cộng đồng. Chiều xuống, nơi đây trở nên nhộn nhịp khi người dân và du khách đổ về tham quan, chụp ảnh, tập thể thao hay đơn giản là tận hưởng không khí thoáng đãng.
nhac nuoc anh 6

Sau những giờ làm việc căng thẳng, Hồng Hà (áo đen, phường Bình Tân) cùng Thảo Vy (phường Phú Thuận) tìm đến công viên số 1 Lý Thái Tổ để vẽ tranh, thư giãn. "Công viên mới mở, không gian thoáng đãng, hiện đại. Tôi đặc biệt thích biểu tượng 'Giọt nước' đầy ý nghĩa và những màn trình diễn nhạc nước ở đây", cả hai chia sẻ. Thảo Vy cho biết trước đây cô thường dạo chơi ở công viên Tao Đàn hay khu hồ Bán Nguyệt, nhưng từ khi công viên này mở cửa, hai người chuyển sang ghé đây thường xuyên hơn vì không gian được quy hoạch gọn gàng, nhà vệ sinh cũng sạch sẽ, tiện nghi.
nhac nuoc anh 7

Trong đó, những màn trình diễn nhạc nước là hoạt động được khách trông chờ nhất. Tiết mục diễn ra liên tục trong khung giờ 18h đến 20h mỗi ngày.
nhac nuoc anh 8

Tọa lạc giữa sân khấu nhạc nước là tượng đài "Giọt nước". Phần lõi bên trong tạo hình trái tim, biểu tượng của sự tri ân và yêu thương. Công trình cao khoảng 6 m, chu vi 13 m, được chế tác từ inox gương phản chiếu hình ảnh những người đứng xung quanh, gợi nhắc về giai đoạn cả cộng đồng cùng chung tay vượt qua đại dịch.
nhac nuoc anh 9

Chạy xe hơn một giờ từ Thủ Dầu Một lên trung tâm TP.HCM để ghé thăm công viên mới sau khi xem những hình ảnh, video trên mạng xã hội, Lệ Lệ chia sẻ: "Công viên có nhiều cây cổ thụ, được trang trí thêm hoa tươi nên trông rất hài hòa. Giữa trung tâm thành phố đông đúc, ngột ngạt, nơi đây mang đến một khoảng nghỉ dễ chịu cho mọi người". Tuy vậy, cô cho biết việc gửi xe khá khó khăn. Khoảng 17h, bãi giữ xe của công viên đã thông báo hết chỗ, buộc cô phải tìm gửi ở một bãi giữ xe tạm của tư nhân gần đó.
nhac nuoc anh 10

Những màn trình diễn nhạc nước kéo dài khoảng 3-4 phút theo từng bản nhạc ngắn, với các cột nước phun cao thấp theo nhịp điệu và ánh đèn, thu hút đông người dân và du khách dừng chân theo dõi.
nhac nuoc anh 11

Trên bệ đá xung quanh đài tưởng niệm khắc những dòng chữ bằng nhiều thứ tiếng, gợi nhắc về quãng thời gian khó khăn của nhân loại, như: "Đại dịch đã cho thấy chúng ta gắn kết với nhau như thế nào" hay "Đại dịch nhắc nhở chúng ta rằng kiến trúc cốt ở con người, chứ không phải ở vật thể". Những đóa hoa tưởng niệm những nạn nhân Covid-19 cũng được đặt tại đây.
nhac nuoc anh 12

Adriana Weidlichova (áo sơ mi hồng, quốc tịch Slovakia) cùng chồng dừng chân tham quan công viên trước khi kết thúc chuyến du lịch 3 tuần tại Việt Nam. "Sau khi ghé chợ hoa Hồ Thị Kỷ, chúng tôi tản bộ thì tình cờ thấy công viên này nên vào xem. Công trình rất hiện đại. Tôi đã đọc các bảng thông tin và xem những hình ảnh về giai đoạn Covid-19 ở Việt Nam, thật sự rất xúc động", Adriana chia sẻ. Cô cho biết cả hai chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên để khám phá ở châu Á và chuyến đi này hoàn toàn xứng đáng. Trong suốt hành trình, cặp đôi gần như ăn phở mỗi ngày vì quá yêu thích món ăn này.
nhac nuoc anh 13nhac nuoc anh 14nhac nuoc anh 15nhac nuoc anh 16
Khoảng 18h, lượng khách đổ về công viên ngày càng đông. Người ngồi nghỉ ngơi ngắm cảnh, người chạy bộ, tập thể dục hay chơi bóng rổ, tạo nên không khí nhộn nhịp khi chiều xuống.
nhac nuoc anh 17

Dưới ánh đèn buổi tối, biểu tượng "Giọt nước" càng trở nên lung linh, huyền ảo nhờ hệ thống chiếu sáng nghệ thuật.
nhac nuoc anh 18

Từ khu đất từng bị bỏ hoang nhiều năm giữa trung tâm thành phố, nơi đây nay được hồi sinh thành một "khoảng lặng xanh" giữa lòng đô thị. Theo ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, Công viên số 1 Lý Thái Tổ mang trong mình ba thông điệp: sự hồi sinh, lòng nhân nghĩa và tinh thần đoàn kết, hướng đến tương lai.
Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/dai-tuong-niem-nan-nhan-covid-19-o-tphcm-dong-kin-nguoi-xem-nhac-nuoc-post1632695.html
