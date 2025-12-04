Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Nha Trang tái ngập, Bình Thuận cũ chìm trong biển nước

13:55 04/12/2025
Chính quyền phường Bắc Nha Trang và Tây Nha Trang khẩn cấp di dời hộ dân tại khu vực ngập sâu khi nước sông Cái dâng nhanh sáng 4/12. Tại Bình Thuận cũ, lũ dâng nhanh một số nơi.
nha trang anh 1

Lực lượng chức năng phường Bắc

Một đoạn đường vào thôn Võ Cạnh bị phong tỏa do ngập sâu. Ảnh: Thông tin Tây Nha Trang.

Nhiều hộ dân phải thức trắng đêm kê dọn tài sản, di chuyển đồ đạc lên cao để tránh thiệt hại. Ông Trần Văn Cường, ngụ phường Bắc Nha Trang, cho biết gia đình ông phải dậy từ 5 giờ sáng để kê cao đồ đạc, vì nước bất ngờ dâng nhanh qua mép sân chỉ trong chưa đầy một giờ.

"Vừa dọn nhà không bao lâu thì lại ngập tiếp. Chúng tôi chỉ mong mưa bớt để còn dọn dẹp, chứ giờ cứ nhìn nước mà lo", ông sốt ruột nói.

Một số khu dân cư ở Suối Dầu, Suối Hiệp và các xã Diên Điền, Diên Thọ, Diên Lạc, Diên Khánh cũng bị ngập cục bộ khi nước sông dâng nhanh.

Ông Nguyễn Đình Anh Minh - Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) - cho biết địa phương tiến hành lập phương án sơ tán người dân và phương tiện ra khỏi vùng ngập sâu.

Một số trường học cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Lực lượng xung kích cơ sở được huy động túc trực tại các khu dân cư có nguy cơ ngập sâu để hỗ trợ di dời khi cần thiết.

nha trang anh 3nha trang anh 4nha trang anh 5nha trang anh 6

Quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Hồng Sơn (Bình Thuận cũ, nay là Lâm Đồng) bị chia cắt sáng 4/12, lực lượng cứu hộ sơ tán một số hộ dân vùng ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Trường Sơn.

Theo dự báo, mưa vẫn còn xảy ra trong ngày 4/12, kết hợp với nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về có thể làm lũ trên sông Cái Nha Trang lên nhanh. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua vùng ngập, chủ động ứng phó và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền để tránh rủi ro khi tình hình ngập lụt còn diễn biến phức tạp.

Không riêng Khánh Hòa, mưa lớn gây ảnh hưởng đáng kể tại Bình Thuận cũ (nay là Lâm Đồng). Tại một số khu vực ở Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam, mưa kéo dài khiến các tuyến đường nông thôn bị ngập ở một số đoạn vùng trũng.

Trong khi đó, nước từ suối Bằng Lăng dâng cao, gây ngập các khu dân cư ven hai bên, rồi tràn qua quốc lộ 1 gần 1 m.

Chị Nguyễn Minh Ánh, người dân xã Hồng Sơn, chia sẻ Quốc lộ 1A gần nơi chị sống bị ngập gần nửa bánh xe máy từ sáng sớm. "Tôi lo nhất là mấy hộ ở sát con suối. Mưa mà lớn thêm chút nữa là lại phải sơ tán. Bà con ở đây cứ nghe thông báo mưa lớn là thấp thỏm", chị nói.

Cảnh nước lũ ồ ạt đổ về trong đêm ở Đà Lạt Khoảng 1h sáng 4/12, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ bất ngờ tràn về khu dân cư dưới chân đèo Prenn (tỉnh Lâm Đồng) gây ngập sâu và cuốn trôi tài sản của người dân.

