Không khí lạnh ập xuống Bắc Bộ: Trời rét, mưa lớn và hiểm họa bất ngờ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay (3/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, khiến trời chuyển mưa nhỏ rải rác tại nhiều địa phương.

Theo dự báo, trong 24 đến 48 giờ tới, đợt không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng rộng hơn, mở rộng xuống Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và phía Bắc Trung Trung Bộ.

Ảnh minh hoạ

Trên đất liền, gió Đông Bắc duy trì cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa nhỏ rải rác, từ đêm 03/12 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ ở các khu vực đồng bằng, vùng núi từ 13-15 độ, một số nơi còn dưới 12 độ. Riêng tại Hà Nội, trời có mưa nhỏ rải rác và trở rét từ đêm 03/12, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động mạnh. Vùng vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc tăng cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m. Từ chiều 03/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc cũng mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động.

Dự báo chi tiết:

Ngày và đêm 03/12: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi 13-15 độ, có nơi dưới 12 độ; nhiệt độ trung bình 18-20 độ, riêng vùng núi 16-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ.

Ngày và đêm 04/12: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ, vùng núi 14-16 độ, có nơi dưới 12 độ; nhiệt độ trung bình 18-20 độ, riêng vùng núi 16-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ.

Đêm nay (3/12), Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi dưới 15 độ. Ảnh minh hoạ

Cảnh báo thiên tai và tác động:

Từ ngày 03-04/12, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng mưa vừa đến mưa to diện rộng. Trời rét có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng của cây trồng. Mưa lớn kết hợp với địa hình có thể gây ngập úng ở vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, lũ quét trên sông, suối nhỏ, cũng như nguy cơ sạt lở đất ở sườn dốc.

Người dân được khuyến cáo chủ động phòng tránh, bảo vệ vật nuôi, cây trồng và đảm bảo an toàn cho các hoạt động kinh tế – xã hội trong thời gian diễn ra đợt không khí lạnh.