Mỹ nhân cơ bắp Australia sau 15 năm tập gym

Kiki cũng xây dựng sợi dây kết nối sâu sắc với những người theo dõi mình thông qua những bài đăng truyền động lực. Trên mạng xã hội, cô tập trung chia sẻ về các bài tập cùng chế độ dinh dưỡng khoa học. Người đẹp thể hình Australia coi việc xây dựng cơ bắp là hành trình cả đời, đòi hỏi sự kiên trì và tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ.