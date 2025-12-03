Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Khám phá

Mỹ nhân cơ bắp Australia sau 15 năm tập gym

10:51 03/12/2025
Sau hơn một thập kỷ rèn luyện, Kiki Vhyce xây dựng và duy trì khối cơ bắp đồ sộ. Cô hiện là huấn luyện viên kiêm người mẫu thể hình nổi tiếng khắp mạng xã hội.
my nhan co bap anh 1

Kiki Vhyce (sinh năm 1992) là ngôi sao đình đám trong làng thể hình Australia, được nhiều người gọi bằng biệt danh "mỹ nhân cơ bắp". Đến với bộ môn thể hình từ năm 2011, Kiki đã gặt hái nhiều giải thưởng lớn và thu hút một triệu người theo dõi trên trang cá nhân. Sau 15 năm, cô vẫn giữ vững phong độ, luôn gây ấn tượng khi duy trì cơ bắp đồ sộ.
my nhan co bap anh 2my nhan co bap anh 3

Bắt đầu trình diễn thể hình chuyên nghiệp vào năm 2017, Kiki giành được thành tích đầu tiên là giải 3 tại Fitness Diva WBFF với tư cách là thành viên của Gold Coast Australia. Năm 2018, cô giành giải nhất tại Giải vô địch Figure Novice trong khuôn khổ Arnold Classic Australia.
my nhan co bap anh 4

Nhiều người bất ngờ khi biết rằng trước khi tập gym, cô nàng đến từ Australia từng thiếu cân, gầy yếu và thường xuyên bị chế giễu về ngoại hình. Đó cũng là động lực lớn khiến cô quyết tập luyện để thay đổi vóc dáng.
my nhan co bap anh 5my nhan co bap anh 6

"Bạn không thể trở nên khác biệt chỉ trong một khoảnh khắc. Bạn trở nên khác biệt nhờ sự tận tâm với những điều nhỏ nhặt, những điều nên làm, sự kỷ luật, hoàn thành những nhiệm vụ mà chẳng ai khen ngợi. Tác phẩm điêu khắc được hình thành sau nhiều năm lựa chọn nỗ lực thay vì sự dễ dãi", cô chia sẻ trong một bài đăng trên Instagram vào ngày 25/11.
my nhan co bap anh 7

Hiện Kiki là huấn luyện viên kiêm người mẫu thể hình làm việc tại Melbourne, Australia. Với sức ảnh hưởng lớn, người đẹp 33 tuổi có nguồn thu nhập ổn định thông qua những hợp đồng quảng cáo và làm mẫu.
my nhan co bap anh 8my nhan co bap anh 9

Bên cạnh tập luyện, Kiki còn một sở thích lớn là cosplay. Cô từng tham gia nhiều lễ hội cosplay lớn, hóa thân thành những nhân vật đầy quyến rũ và không kém phần cá tính.
my nhan co bap anh 10my nhan co bap anh 11

Kiki cũng xây dựng sợi dây kết nối sâu sắc với những người theo dõi mình thông qua những bài đăng truyền động lực. Trên mạng xã hội, cô tập trung chia sẻ về các bài tập cùng chế độ dinh dưỡng khoa học. Người đẹp thể hình Australia coi việc xây dựng cơ bắp là hành trình cả đời, đòi hỏi sự kiên trì và tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ.

Những người phụ nữ thay đổi thế giới

Dẫu bất bình đẳng từng diễn ra công khai trong quá khứ hay đang âm thầm len lỏi trong xã hội hiện đại, vẫn luôn có những người phụ nữ dám cất lên tiếng nói của mình và khẳng định giá trị bản thân. Hai Bà Trưng - hai nữ anh hùng của Việt Nam - cũng là những tấm gương truyền cảm hứng khi đã góp phần thay đổi thế giới theo cách riêng của họ.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/my-nhan-co-bap-australia-sau-15-nam-tap-gym-post1607949.html
Cùng chủ đề
Khoa học chỉ ra tháng sinh của những người thông minh Khám phá
Khoa học chỉ ra tháng sinh của những người thông minh

Theo các nghiên cứu, thời tiết và môi trường có thể tác động đến trí tuệ của trẻ. Những đứa...

Loài cua 'háu chiến' ở An Giang, phải có bí kíp mới săn được đặc sản này Khám phá
Loài cua 'háu chiến' ở An Giang, phải có bí kíp mới săn được đặc sản này

An Giang nổi tiếng loài cua cực háu chiến, chỉ những ai biết bí kíp mới săn được đặc sản...

Bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng trên MXH? Khám phá
Bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng trên MXH?

Cách sử dụng mạng xã hội của bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa đã mang về nguồn thu nhập ổn...

NASA lên tiếng về nghi ngờ 3I/ATLAS là người ngoài hành tinh Khám phá
NASA lên tiếng về nghi ngờ 3I/ATLAS là người ngoài hành tinh

Loạt dữ liệu vừa được NASA giải mã cho thấy 3I/ATLAS mang đặc trưng của một sao chổi, chấm dứt...

Đúng ngày đầu tháng 10 âm lịch: 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa thoát nghèo, một bước sang trang Khám phá
Đúng ngày đầu tháng 10 âm lịch: 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa thoát nghèo, một bước sang trang

3 con giáp được dự báo gặp nhiều may mắn trong ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch.

Bất ngờ con thông minh vượt trội nhờ cha mẹ áp dụng 7 thói quen mỗi ngày Khám phá
Bất ngờ con thông minh vượt trội nhờ cha mẹ áp dụng 7 thói quen mỗi ngày

Trí thông minh của trẻ là sự kết hợp giữa di truyền, môi trường nuôi dưỡng, dinh dưỡng và trải...

Mới cập nhật
Bên trong tiệc ra mắt giới thượng lưu của các ái nữ nhà giàu

Bên trong tiệc ra mắt giới thượng lưu của các ái nữ nhà giàu

Là dạ tiệc xa hoa, quy tụ nhiều tiểu thư danh giá nhất thế giới, Le Bal des Débutantes luôn là sự kiện thu hút sự chú ý mỗi lần được tổ chức.

2 giờ trước Đời sống

Lông nách trắng của Rosalía gây sốc

Lông nách trắng của Rosalía gây sốc

Xuất hiện với phần lông nách tẩy trắng, nữ ca sĩ Rosalía trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, nối dài những tranh luận xung quanh tiêu chuẩn thẩm mỹ đối với nữ giới.

2 giờ trước Phong cách

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Lào: Ai thay Văn Trường?

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Lào: Ai thay Văn Trường?

Dự đoán đội hình U22 Việt Nam đấu với U22 Lào: Chấn thương của Nguyễn Văn Trường khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik phải tính toán lại nhân sự ở tuyến giữa.

2 giờ trước Bóng đá

Các trường Hà Nội chủ động cho học sinh nghỉ học nếu không khí 'rất nguy hại'

Các trường Hà Nội chủ động cho học sinh nghỉ học nếu không khí 'rất nguy hại'

Hà Nội yêu cầu các trường chủ động hạn chế hoạt động ngoài trời và có thể tạm dừng việc học khi ô nhiễm không khí ở mức rất nguy hại, nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh.

2 giờ trước Học đường

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng

Cục CSHS chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương đồng loạt tiến hành triệu tập hàng chục đối tượng, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại: TP Hà Nội, TP.HCM, Ninh Bình, Đắk Lắk.

2 giờ trước Pháp luật

'Búp măng non' gặp sự cố trên sân nhà, bố mẹ xem camera mà đau lòng

'Búp măng non' gặp sự cố trên sân nhà, bố mẹ xem camera mà đau lòng

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một "búp măng non" khi đang chơi đùa ở sân nhà mình.

2 giờ trước Học đường

Hoa hậu lười biếng khiến cả nước thất vọng, tung ảnh mặc áo tắm gợi cảm bên bạn trai gây chú ý

Hoa hậu lười biếng khiến cả nước thất vọng, tung ảnh mặc áo tắm gợi cảm bên bạn trai gây chú ý

Loạt ảnh mới của hoa hậu 9X thu hút sự chú ý của nhiều người.

2 giờ trước Showbiz

Cựu tiếp viên hàng không môi giới mại dâm bằng ký hiệu lạ

Cựu tiếp viên hàng không môi giới mại dâm bằng ký hiệu lạ

Nếu tiếp viên đi bán dâm thì khi viết tên vào sổ sẽ viết chữ hoa đầu tiên, không đi bán dâm thì viết chữ thường rồi báo cho các quản lý.

2 giờ trước Pháp luật

Không chỉ agency TP.HCM 'nói xấu' nhân viên

Không chỉ agency TP.HCM 'nói xấu' nhân viên

Bên cạnh agency trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo ở TP.HCM, nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới cũng phải đối mặt với bê bối truyền thông, bị khởi kiện vì bôi nhọ nhân sự.

2 giờ trước Đời sống

Lương Thế Thành công khai 'cạnh tranh' với vợ

Lương Thế Thành công khai 'cạnh tranh' với vợ

Màn 'đối đầu' của Lương Thế Thành với vợ nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

2 giờ trước Phim