Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
NASA lên tiếng về nghi ngờ 3I/ATLAS là người ngoài hành tinh

14:01 20/11/2025
Loạt dữ liệu vừa được NASA giải mã cho thấy 3I/ATLAS mang đặc trưng của một sao chổi, chấm dứt những đồn đoán về khả năng liên quan công nghệ ngoài Trái Đất.

NASA khẳng định 3I/ATLAS là vật thể liên sao thuần tuý. Ảnh: NASA.

Sau nhiều tuần giữ im lặng giữa lúc chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa, NASA mới đây đã chính thức lên tiếng về vật thể liên sao 3I/ATLAS. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc họp báo trực tiếp, đánh dấu lần đầu tiên cơ quan này công bố loạt hình ảnh và dữ liệu thu thập từ nhiều sứ mệnh khác nhau liên quan đến thiên thể đang thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng khoa học lẫn mạng xã hội.

Sau khi hoạt động được khôi phục, NASA bắt đầu bằng việc giải đáp câu hỏi gây tranh luận thời gian qua. Cơ quan này khẳng định không có bằng chứng nào ủng hộ những suy đoán về việc 3I/ATLAS là vật thể nhân tạo. Thay vào đó, các dữ liệu quan sát nhất quán cho thấy đây là một sao chổi đến từ ngoài Hệ Mặt Trời, vật thể liên sao thứ ba từng được con người phát hiện.

Tại buổi họp báo, nhóm nghiên cứu của NASA trình bày chuỗi hình ảnh thu được trong nhiều tháng, từ những nhiệm vụ hoạt động quanh Hỏa tinh cho đến các tàu thăm dò đang trên hành trình khám phá những vùng xa hơn của Hệ Mặt Trời. Mỗi nguồn dữ liệu đều góp phần làm rõ bản chất vật lý của 3I/ATLAS, đặc biệt là sự xuất hiện của lớp bụi và khí đặc trưng khi sao chổi tiến gần Mặt Trời.

Một trong những công bố gây bất ngờ đến từ các quan sát của tàu SOHO, vốn được dùng để theo dõi hoạt động của Mặt Trời. Thiết bị này ghi nhận 3I/ATLAS dù vật thể lúc đó có vị trí cách xa tới 358 triệu km. Theo NASA, việc SOHO quan sát được vật thể ở khoảng cách lớn như vậy nằm ngoài dự đoán, bởi sao chổi thường quá mờ để hiện rõ trong điều kiện quan sát này.

NASA cũng công bố bức ảnh được kỳ vọng nhất, chụp từ tàu MRO đang bay quanh Hỏa tinh. Khi 3I/ATLAS tiếp cận ở khoảng 29 triệu km, hệ thống của MRO ghi lại được hình ảnh cận cảnh hiếm hoi cho thấy lớp bụi bao quanh nhân sao chổi. Đây là dấu hiệu thường gặp khi vật chất băng bị nung nóng bởi ánh sáng Mặt Trời, đồng thời là bằng chứng củng cố nhận định của NASA về bản chất phi nhân tạo của vật thể.

NASA giai ma bi an anh 1

Đài quan sát STEREO của NASA đã theo dõi sao chổi liên sao 3I/ATLAS trong 2 tháng qua. Ảnh: NASA.

Trong khi đó, đài quan sát STEREO cung cấp dữ liệu bổ trợ bằng cách tổng hợp nhiều ảnh với các mức phơi sáng khác nhau nhằm tách tín hiệu sao chổi khỏi nền nhiễu. Kết quả là hình ảnh 3I/ATLAS hiện lên dưới dạng một khối sáng ổn định, phù hợp với những gì các nhà khoa học chờ đợi từ một sao chổi đang di chuyển qua không gian liên sao.

Theo tính toán của NASA, 3I/ATLAS sẽ đạt điểm gần Trái Đất nhất vào ngày 19/12. Tuy nhiên, khoảng cách khi đó vẫn vào khoảng 267 triệu km, tương đương 700 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng. Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ khẳng định sự kiện này không mang lại bất kỳ hiểm họa nào.

Trong thời gian tới, các cơ quan vũ trụ dự kiến triển khai thêm những chiến dịch quan sát nhằm tận dụng cơ hội hiếm hoi này. 3I/ATLAS là đối tượng nghiên cứu quan trọng, góp phần mở rộng hiểu biết của con người về những thiên thể đến từ ngoài Hệ Mặt Trời.

