Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Khám phá

Bạc sắp vượt Nvidia thành tài sản giá trị thứ 2 thế giới

20:53 29/12/2025
Từ đầu năm đến nay, giá bạc đã tăng gần 170%, được hỗ trợ bởi nhu cầu đầu tư mạnh mẽ và tình trạng nguồn cung thắt chặt, qua đó đẩy vốn hóa của bạc tiến sát hãng chip Nvidia.

Vốn hóa của bạc hiện chỉ thấp hơn khoảng 8% so với "ông lớn" công nghệ Nvidia. Ảnh: Reuters.

Bạc đã vươn lên trở thành một trong những tài sản giá trị nhất thế giới, vượt qua vốn hóa các "ông lớn" Công nghệ như Apple và Alphabet, đồng thời tiến sát mức vốn hóa của Nvidia - tài sản đang xếp thứ 2 thế giới, chỉ sau vàng.

Theo dữ liệu từ CompaniesMarketcap, vốn hóa thị trường của bạc hiện đã đạt 4.228 tỷ USD, chỉ thấp hơn khoảng 8% so với vốn hóa Nvidia, công ty đang được định giá ở mức 4.638 tỷ USD.

Trong khi đó, vàng vẫn tiếp tục bỏ xa các tài sản khác để giữ vị trí tài sản có giá trị lớn nhất thế giới, với vốn hóa thị trường đạt 31.266 tỷ USD.

Đà gia tăng giá trị mạnh mẽ của kim loại trắng đến từ đợt tăng giá chưa từng có trong lịch sử. Ngoài việc giá bạc trên sàn Comex vượt 80 USD/ounce, hợp đồng bạc tương lai trên Sở Giao dịch Hàng hóa Đa ngành (MCX) tại Ấn Độ đã chạm mức cao nhất lịch sử là 233.115 rupee/kg.

Các chuyên gia thị trường cho rằng bạc hoàn toàn có thể tiếp tục thăng hạng trong bảng xếp hạng tài sản toàn cầu.

Ông Surendra Mehta, Tổng thư ký Hiệp hội Vàng bạc và Trang sức Ấn Độ (IBJA), nhận định rằng nếu đà tăng hiện tại được duy trì, bạc nhiều khả năng vượt qua Nvidia để trở thành tài sản giá trị thứ 2 thế giới.

Ông Mehta cũng chỉ ra những biến động bất thường về giá trên thị trường bạc toàn cầu. Theo ông, chênh lệch giá bạc giữa sàn Comex và sàn Thượng Hải đã nới rộng lên gần 7 USD, trong khi mức chênh lệch thông thường chỉ dưới 1 USD.

Tính từ đầu năm, giá bạc đã tăng tới 181%, vượt xa vàng, nhờ được Mỹ xếp vào danh sách khoáng sản chiến lược, cùng với nguồn cung bị thắt chặt, tồn kho thấp và nhu cầu công nghiệp lẫn đầu tư gia tăng mạnh, theo Kitco.

Sau khi đà tăng năm 2024 bị gián đoạn và các đe dọa thuế quan đầu năm 2025 làm lu mờ triển vọng nhu cầu công nghiệp, bạc đã thực sự "làm được nhiều hơn cả kỳ vọng" trong năm nay, với mức tăng khoảng 180% và Xu hướng này vẫn tiếp tục.

Bên cạnh yếu tố cung - cầu vật chất, nhu cầu đầu tư bạc cũng tăng mạnh khi nhà đầu tư cá nhân ngày càng quan tâm hơn đến kim loại này.

Trong năm 2025, quỹ ETF bạc iShares Silver Trust (SLV) ghi nhận dòng vốn đầu tư ròng lên tới 1 tỷ USD. Riêng trong tháng 12, quỹ này đã chi gần 2 tỷ USD để mua thêm bạc, phục vụ cho việc phát hành chứng chỉ quỹ.

Ngoài ra, khối lượng bạc nắm giữ của quỹ ETF SPLV cũng tăng thêm 855 tấn trong năm qua. Trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh trong quý I và quý II, khiến kim loại quý này trở nên khó tiếp cận hơn, dòng tiền đã có xu hướng dịch chuyển sang bạc - tài sản được đánh giá vẫn còn "rẻ" tương đối so với vàng.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/bac-sap-vuot-nvidia-thanh-tai-san-gia-tri-thu-2-the-gioi-post1615118.html
Cùng chủ đề
2 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, đón vận giàu sang ăn Tết lớn Khám phá
2 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, đón vận giàu sang ăn Tết lớn

Đây là 3 con giáp được dự báo gặp vận may tiền bạc, công việc suôn sẻ trong 2 ngày...

Trúng vé số độc đắc hơn 40 tỷ đồng, cặp vợ chồng dọn đồ đạc và rời khỏi nhà trong đêm Khám phá
Trúng vé số độc đắc hơn 40 tỷ đồng, cặp vợ chồng dọn đồ đạc và rời khỏi nhà trong đêm

Câu chuyện của vợ chồng này thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Choáng với học phí tại ngôi trường mà Lọ Lem nhà MC Quyền Linh đang theo học Khám phá
Choáng với học phí tại ngôi trường mà Lọ Lem nhà MC Quyền Linh đang theo học

Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh hiện đang theo học tại Đại học RMIT, ngành Kinh doanh.

Chuyện gì đã xảy ra tại K+ Khám phá
Chuyện gì đã xảy ra tại K+

K+ khép lại hành trình hơn 16 năm hiện diện tại Việt Nam, để lại một bức tranh tài chính...

Mỹ nhân cơ bắp Australia sau 15 năm tập gym Khám phá
Mỹ nhân cơ bắp Australia sau 15 năm tập gym

Sau hơn một thập kỷ rèn luyện, Kiki Vhyce xây dựng và duy trì khối cơ bắp đồ sộ. Cô...

Khoa học chỉ ra tháng sinh của những người thông minh Khám phá
Khoa học chỉ ra tháng sinh của những người thông minh

Theo các nghiên cứu, thời tiết và môi trường có thể tác động đến trí tuệ của trẻ. Những đứa...

Mới cập nhật
Ra mắt Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn – Đá quý PINI Việt Nam

Ra mắt Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn – Đá quý PINI Việt Nam

TS. Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn và Đá quý Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên...

4 giờ trước Tin Tức

Zalo đòi thu thập thông tin người dùng: Bộ Công Thương làm việc với VNG

Zalo đòi thu thập thông tin người dùng: Bộ Công Thương làm việc với VNG

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) dự kiến làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (VNG, đơn vị sở hữu nền tảng Zalo) vào sáng 31/12.

4 giờ trước Pháp luật

Đây mới là vai phản diện điên rồ nhất lịch sử Avatar

Đây mới là vai phản diện điên rồ nhất lịch sử Avatar

Avatar 3 mang đến một phản diện mới đủ sức khiến đại tá Miles Quaritch lu mờ, mở ra chương đen tối và táo bạo nhất của vũ trụ Pandora.

4 giờ trước Phim

Thanh niên đang ngồi đợi cắt tóc, diễn biến tiếp đó khiến ai cũng bất ngờ

Thanh niên đang ngồi đợi cắt tóc, diễn biến tiếp đó khiến ai cũng bất ngờ

Đến chính bản thân nam thanh niên cũng không ngờ mình lại rơi vào tình huống trớ trêu này.

4 giờ trước Chuyện lạ

HLV Thái Lan không quên được thất bại trước Việt Nam

HLV Thái Lan không quên được thất bại trước Việt Nam

U23 Thái Lan bước vào buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, HLV Thawatchai vẫn chưa quên thất bại trước Việt Nam.

4 giờ trước Bóng đá

Diva Hồng Nhung, Hà Trần không nhận được cát-xê, đau lòng khi đêm nhạc bị hủy

Diva Hồng Nhung, Hà Trần không nhận được cát-xê, đau lòng khi đêm nhạc bị hủy

Diva Hồng Nhung có chia sẻ khiến nhiều khán giả đồng cảm.

4 giờ trước Âm nhạc

Thời tiết đêm Giao thừa Tết Dương lịch 2026 trên cả nước sẽ ra sao?

Thời tiết đêm Giao thừa Tết Dương lịch 2026 trên cả nước sẽ ra sao?

Theo dự báo, thời tiết trên cả nước trong dịp Tết Dương lịch 2026 (từ 31/12/2025 đến 04/01/2026) có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng.

4 giờ trước Đời sống

Trang Thông tin Chính phủ: Đơn vị tổ chức show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật

Trang Thông tin Chính phủ: Đơn vị tổ chức show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật

Trang Thông tin Chính phủ đã chính thức đăng tải thông tin liên quan đến vụ hoãn đột ngột chương trình biểu diễn nghệ thuật Về Đây Bốn Cánh Chim Trời.

4 giờ trước Âm nhạc

Sương mù ô nhiễm bao phủ Hà Nội từ sáng tới chiều

Sương mù ô nhiễm bao phủ Hà Nội từ sáng tới chiều

Ngày 29/12, TP. Hà Nội chìm trong làn sương đục ngầu, các tòa nhà bị che phủ trong bụi mịn và sương mù, chất lượng không khí ở mức xấu, đe dọa sức khỏe của người dân.

4 giờ trước Đời sống

Ai được nghỉ Tết Dương lịch 2026 4 ngày?

Ai được nghỉ Tết Dương lịch 2026 4 ngày?

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 được nhiều người lao động quan tâm, đặc biệt số ngày nghỉ và đối tượng được hoán đổi nghỉ 4 ngày liên tục.

13 giờ trước Đời sống