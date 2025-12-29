Bạc sắp vượt Nvidia thành tài sản giá trị thứ 2 thế giới

Từ đầu năm đến nay, giá bạc đã tăng gần 170%, được hỗ trợ bởi nhu cầu đầu tư mạnh mẽ và tình trạng nguồn cung thắt chặt, qua đó đẩy vốn hóa của bạc tiến sát hãng chip Nvidia.

Vốn hóa của bạc hiện chỉ thấp hơn khoảng 8% so với "ông lớn" công nghệ Nvidia. Ảnh: Reuters.

Bạc đã vươn lên trở thành một trong những tài sản giá trị nhất thế giới, vượt qua vốn hóa các "ông lớn" Công nghệ như Apple và Alphabet, đồng thời tiến sát mức vốn hóa của Nvidia - tài sản đang xếp thứ 2 thế giới, chỉ sau vàng.

Theo dữ liệu từ CompaniesMarketcap, vốn hóa thị trường của bạc hiện đã đạt 4.228 tỷ USD, chỉ thấp hơn khoảng 8% so với vốn hóa Nvidia, công ty đang được định giá ở mức 4.638 tỷ USD.

Trong khi đó, vàng vẫn tiếp tục bỏ xa các tài sản khác để giữ vị trí tài sản có giá trị lớn nhất thế giới, với vốn hóa thị trường đạt 31.266 tỷ USD.

Đà gia tăng giá trị mạnh mẽ của kim loại trắng đến từ đợt tăng giá chưa từng có trong lịch sử. Ngoài việc giá bạc trên sàn Comex vượt 80 USD/ounce, hợp đồng bạc tương lai trên Sở Giao dịch Hàng hóa Đa ngành (MCX) tại Ấn Độ đã chạm mức cao nhất lịch sử là 233.115 rupee/kg.

Các chuyên gia thị trường cho rằng bạc hoàn toàn có thể tiếp tục thăng hạng trong bảng xếp hạng tài sản toàn cầu.

Ông Surendra Mehta, Tổng thư ký Hiệp hội Vàng bạc và Trang sức Ấn Độ (IBJA), nhận định rằng nếu đà tăng hiện tại được duy trì, bạc nhiều khả năng vượt qua Nvidia để trở thành tài sản giá trị thứ 2 thế giới.

Ông Mehta cũng chỉ ra những biến động bất thường về giá trên thị trường bạc toàn cầu. Theo ông, chênh lệch giá bạc giữa sàn Comex và sàn Thượng Hải đã nới rộng lên gần 7 USD, trong khi mức chênh lệch thông thường chỉ dưới 1 USD.

Tính từ đầu năm, giá bạc đã tăng tới 181%, vượt xa vàng, nhờ được Mỹ xếp vào danh sách khoáng sản chiến lược, cùng với nguồn cung bị thắt chặt, tồn kho thấp và nhu cầu công nghiệp lẫn đầu tư gia tăng mạnh, theo Kitco.

Sau khi đà tăng năm 2024 bị gián đoạn và các đe dọa thuế quan đầu năm 2025 làm lu mờ triển vọng nhu cầu công nghiệp, bạc đã thực sự "làm được nhiều hơn cả kỳ vọng" trong năm nay, với mức tăng khoảng 180% và Xu hướng này vẫn tiếp tục.

Bên cạnh yếu tố cung - cầu vật chất, nhu cầu đầu tư bạc cũng tăng mạnh khi nhà đầu tư cá nhân ngày càng quan tâm hơn đến kim loại này.

Trong năm 2025, quỹ ETF bạc iShares Silver Trust (SLV) ghi nhận dòng vốn đầu tư ròng lên tới 1 tỷ USD. Riêng trong tháng 12, quỹ này đã chi gần 2 tỷ USD để mua thêm bạc, phục vụ cho việc phát hành chứng chỉ quỹ.

Ngoài ra, khối lượng bạc nắm giữ của quỹ ETF SPLV cũng tăng thêm 855 tấn trong năm qua. Trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh trong quý I và quý II, khiến kim loại quý này trở nên khó tiếp cận hơn, dòng tiền đã có xu hướng dịch chuyển sang bạc - tài sản được đánh giá vẫn còn "rẻ" tương đối so với vàng.