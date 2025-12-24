Tone màu dành riêng cho dịp Giáng sinh sắp tới

Giáng sinh 2025 đang đến gần, bên cạnh không khí lễ hội rộn ràng, việc chọn lựa một bộ trang phục đúng "chất" và đúng màu sắc là điều nhiều người quan tâm.

Giáng sinh 2025 chứng kiến sự định hình rõ nét của một bảng màu đậm chất lễ hội nhưng không kém phần tinh tế và ứng dụng linh hoạt. Ba tông màu chủ đạo được dự báo sẽ thống trị mùa cuối năm này là đỏ rực rỡ, xanh lá sẫm và vàng ánh kim.

Đỏ, xanh lá sẫm và vàng ánh kim là ba tông màu phổ biến trong dịp Giáng sinh năm nay.

Màu đỏ, biểu tượng truyền thống của Noel, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu. Xu hướng năm nay ưa chuộng chất liệu nhung burgundy tạo hiệu ứng bóng mượt, hay vải satin mang vẻ thanh lịch. Điểm mới là sắc đỏ được sử dụng một cách chủ đạo, có thể trở thành tâm điểm nổi bật mà không cần phối hợp quá cầu kỳ.

Xanh lá sẫm, đặc biệt là xanh ngọc lục bảo (emerald) và xanh rừng (forest), mang đến hơi thở tươi trẻ và năng động. Khác với những tông xanh lòe loẹt, xu hướng năm 2025 nghiêng về các sắc thái sâu, trầm, giúp dễ dàng chuyển tiếp từ trang phục thường ngày sang dịp lễ hội. Màu sắc này tượng trưng cho sự tươi mới và hài hòa với không khí mùa đông.

Cuối cùng, vàng đồng ánh kim đóng vai trò điểm nhấn sang trọng, gợi nhớ đến ánh sáng của chuông và ngôi sao Giáng sinh. Tông màu này đang được biến tấu trở nên mềm mại hơn, như ánh vàng mờ (brushed gold), để dễ ứng dụng và phù hợp với làn da châu Á, thay vì các hiệu ứng bóng sáng gắt như trước.

Chọn màu phù hợp là cách nâng cấp thời trang Giáng sinh của bản thân.

Nhìn chung, bảng màu Giáng sinh 2025 tìm kiếm sự cân bằng giữa nét truyền thống và hiện đại, giữa sự ấm áp của chất liệu và vẻ tinh tế của sắc độ. Đây không chỉ là màu sắc cho lễ hội mà còn là lựa chọn thông minh để xây dựng tủ đồ đa năng, có thể phối hợp linh hoạt cho nhiều dịp khác nhau.